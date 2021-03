Pandemie Nun ist der Eintrag ins «Impfbüechli» im Luzerner Impfzentrum möglich Mit einem Eintrag in den Impfausweis sollen die Luzerner Hausärzteschaft und die Apothekerschaft entlastet werden. Auch Personen, die bereits beide Impfdosen erhalten haben, können sich die Impfung nachträglich im Impfzentrum eintragen lassen. 02.03.2021, 15.24 Uhr

(sok) Bislang wurde im kantonalen Impfzentrum auf dem Luzerner Messegelände nur selten ein Eintrag in den Impfausweis, das sogenannte «Impfbüechli», gemacht. Die geimpften Personen erhielten jedoch einen Impfnachweis, der sich anschliessend von der Hausärztin oder in einer Apotheke ins «Impfbüechli» – national, international oder E-Impfausweis – übertragen liess. Dieser Eintrag kann nun direkt im kantonalen Impfzentrum beim Check-Out, nach der jeweiligen Impfung vorgenommen werden, wie die Dienststelle Gesundheit und Sport mitteilt. So wolle man die Hausärzte und die Apotheken weiter entlasten.