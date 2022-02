Fasnacht Luzern 2022 findet statt

Pandemie Regierungsrat gibt grünes Licht: Luzerner Fasnacht kann ohne Einschränkungen stattfinden Nach den angekündigten Lockerungen des Bundesrats steht der Durchführung der Luzerner Fasnacht nichts mehr im Weg. Jetzt kommentieren Aktualisiert 16.02.2022, 15.58 Uhr

Findet statt: Fritschiumzug in Luzern, auf dem Bild die Rotseemöven Littau mit dem Sujet Atlantica. Bild: Jakob Ineichen (20. Februar 2020)

Ab Donnerstag sind viele Coronamassnahmen aufgehoben. Das hat der Bundesrat am Mittwoch beschlossen. Jetzt teilt die Luzerner Regierung mit: «Aufgrund dieser neuen Ausgangslage sind Grossanlässe wie die Luzerner Fasnacht nicht mehr bewilligungspflichtig und können ohne Einschränkungen des Bundes oder des Kantons stattfinden.»

Das heisst: Sämtliche Fasnachtsumzüge können durchgeführt werden, ebenso Urknall mit der Fritschi-Tagwache am Schmutzigen Donnerstag sowie der Fritschiumzug am Schmutzigen Donnerstag in der Stadt Luzern, die Wey-Tagwache und der Weyumzug am Güdismäntig sowie das Chendermonster und der Monstercorso am Güdisdienstag.

Dass eine Strassen- und Beizenfasnacht durchführbar ist, wurde vom Regierungsrat bereits am 25. Januar kommuniziert. Neu gilt auch für Veranstaltungen in Innenräumen sowie in Restaurants keine Zertifikatspflicht mehr. Auch die Sitzpflicht sowie die Schutzmaskentragpflicht sind aufgehoben.

Regierungsrat Guido Graf sagt:

«Der Luzerner Fasnacht 2022 steht nichts mehr im Weg. Sie kann vollumfänglich stattfinden.

Die individuelle Verantwortung werde nun umso wichtiger. Diese Verantwortung gelte es auch an der Fasnacht wahrzunehmen. Auch die Stadt Luzern mahnt in einer Mitteilung zur Vorsicht, denn das Virus sei noch da. Es sei wichtig, dass sich die Bevölkerung bestmöglich schütze. Die Stadt Luzern stellt nun die Bewilligungen zur Nutzung des öffentlichen Grundes während der Fasnacht aus – mit den üblichen Auflagen zur Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit. (rem)

Update folgt...

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen