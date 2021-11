Pandemie Wichtig für die Wirtschaft: AWG sagt Ja zum Covid-Gesetz Die Arbeitsgemeinschaft Wirtschaft und Gesellschaft (AWG) Luzern sagt Ja zum Covid-Gesetz. Das Zertifikat schmälere die Gefahr eines weiteren Lockdowns und bilde die Voraussetzung für die Weiterführung von Unterstützungsgeldern, so die AWG. 03.11.2021, 09.16 Uhr

Irène Wüest, Vorstand AWG. Bild: PD

Ein Nein zum Covid-Gesetz wäre eine ideologiegetriebene Fahrt an die Wand, schreibt die Arbeitsgemeinschaft Wirtschaft und Gesellschaft (AWG) Luzern in einer Mitteilung. Man könne an der Coronapolitik der Behörden herumnörgeln und in der Gesetzgebung Mängel ausmachen, wird Irène Wüest, Vorstandsmitglied der AWG zitiert, aber: «Am Schluss des Tages zählt nur, ob Gesellschaft und Wirtschaft einigermassen über die Runden kommen und eine Art Normalität herrscht.» Dazu bilde das Covid-19-Gesetz eine verlässliche Grundlage.