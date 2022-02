Wann beendet der Kanton Luzern seine "besondere Notlage"?

Pandemie Der Bund hat ein Enddatum der «besonderen Lage» gesetzt – doch wie lange gilt im Kanton Luzern noch die «besondere Notlage»? Der Bund will die «besondere Lage» per Ende März beenden. Wann der Kanton Luzern nachzieht, bleibt vorderhand offen. Das Kantonsspital löst seinen Pandemiestab derweil schon bald auf. Dominik Weingartner Jetzt kommentieren 18.02.2022, 05.00 Uhr

Krisen sind die Stunden der Exekutive. Diese Binse war in den vergangenen zwei Jahren oft zu hören. Was für den Bund gilt, zählt auch im Kanton Luzern: Mit der Berufung auf eine Notlage lassen sich über den Verordnungsweg viele Massnahmen rasch umsetzen.

Der Luzerner Regierungsrat hat Mitte März 2020 die «besondere Notlage» ausgerufen. Diese dient als Grundlage für die zahlreichen Verordnungen, die der Kanton seither erlassen hat. Darin sind Schutzmassnahmen geregelt worden, wie etwa die mittlerweile abgeschaffte Maskentragepflicht an den Schulen oder die Besuchsregeln in Pflegeeinrichtungen.

Taskforce Corona bleibt aktiv

Der Bundesrat hat bereits ein Ablaufdatum für die «besondere Lage» gesetzt. Ende März soll sie beendet werden. Anders in Luzern: Wie eine Anfrage beim Gesundheits- und Sozialdepartement (GSD) zeigt, ist die «besondere Notlage» noch immer aktiv. Wann sie aufgehoben wird, bleibt vorderhand offen. Beim GSD heisst es:

«Der Kanton Luzern informiert zeitnah, wenn die ‹besondere Notlage› beendet wird.»

Auch der kantonale Führungsstab, den der Regierungsrat zur Pandemiebekämpfung eingesetzt hat, sei immer noch aktiv, schreibt das Departement. Er treffe sich regelmässig. Die Zusammensetzung ändere sich je nach Bedarf. «Aktuell sind Vertretende aus den Bereichen Gesundheit, Bildung, Informatik und Justiz vertreten», so das GSD. Auch hier bleibt offen, wie lange der Führungsstab noch aktiv ist. Man werde «zeitnah» informieren, wenn er aufgelöst werde, heisst es.

Das Impfzentrum auf der Luzerner Allmend ist bald Geschichte. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 13. März 2021)

Ein weiteres Gremium ist die Taskforce Corona. Es besteht hauptsächlich aus Fachkräften aus dem Gesundheitswesen und berät den Führungsstab. «Dieses Gremium wird sich gemäss heutigem Kenntnisstand auch nach der Auflösung des kantonalen Führungsstabs so lange treffen, wie es notwendig ist», schreibt das GSD.

Kantonsspital benötigt weiter isolierte Plätze

Etwas weiter ist das Luzerner Kantonsspital (Luks), das über einen eigenen Pandemiestab verfügt. Dieser wird sich laut Auskunft des Luks bald auflösen.

«Am kommenden Montag ist die letzte Sitzung angesetzt»,

heisst es auf Anfrage. Offen bleibt, wie lange die Covid-19-Station bestehen bleibt. «Dies hängt von der Entwicklung der Zahl der Covid-19-Patientinnen und -Patienten ab. Vorderhand werden die speziell isolierten Bereiche noch benötigt», schreibt das Luks.

Bereits klar ist, dass die Luzerner Impfzentren spätestens Ende März geschlossen werden. Das teilte der Kanton am Donnerstag mit. Auf den ersten Blick mag dies überraschen, sagte doch Gesundheitsdirektor Guido Graf (Mitte) noch vor einem Monat gegenüber unserer Zeitung: «Wenn die Welle abflacht und viele Massnahmen zurückgefahren werden können und das Virus allenfalls gar endemisch ist, wird die Impfung wichtiger denn je, weil da die Schutzmassnahmen wegfallen und wir – und vor allem die Ungeimpften – dem Virus quasi schutzlos ausgesetzt sind.»

Nachfrage nach Impfungen sinkt stark

Auf den zweiten Blick ist die Schliessung der Impfzentren aber der logische Schritt angesichts der stark gesunkenen Nachfrage. Am Mittwoch wurden laut Zahlen des Kantons lediglich 387 Impfungen verabreicht, davon waren nur 24 Erstimpfungen. Das Ende der Zertifikatspflicht dürfte die Nachfrage zusätzlich drosseln. Wie der Kanton in seiner Mitteilung schreibt, sollen künftig an den drei Luks-Standorten mindestens einmal pro Woche Impfungen verabreicht werden.

Zum künftigen Betrieb von Test- und Impfzentren schreibt das Luks: «Die Einrichtungen werden entsprechend der Nachfrage weiterhin geöffnet haben. Wir gehen aber davon aus, dass die Nachfrage in den nächsten Wochen und Monaten abnimmt und die Öffnungszeiten entsprechend stark reduziert werden können.»

