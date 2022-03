Corona: Zahl der Hospitalisationen in Luzern steigt stark an

Pandemie Zahl der Coronahospitalisierten schnellt in die Höhe – der Kanton Luzern gibt dennoch Entwarnung Über das Wochenende ist die Zahl der hospitalisierten Coronakranken stark gestiegen. Die Zahl ist so hoch wie seit Dezember nicht mehr. Der Kanton Luzern erklärt, weshalb trotzdem kein Grund zur Sorge besteht. Dominik Weingartner Jetzt kommentieren 09.03.2022, 05.00 Uhr

75 Personen liegen aktuell mit einer Coronainfektion im Kanton Luzern im Spital. Das Wörtchen «mit» ist in diesem Zusammenhang wichtig. Doch dazu später mehr.

Der Anstieg gibt auf den ersten Blick Anlass zur Sorge. Denn obwohl die Fallzahlen in den vergangenen Wochen hoch waren, ist die Zahl der Patientinnen und Patienten in den Spitälern bis vor kurzem nicht stark gestiegen. Und schon seit geraumer Zeit gilt bei der Beurteilung der Coronasituation: Entscheidend ist nicht die Zahl der Fälle, sondern die Lage in den Spitälern.

Vergangenen Freitag waren noch 46 Personen hospitalisiert. Jetzt also 75. Zuletzt war diese Zahl ungefähr Mitte Dezember so hoch. Zur Erinnerung: Kurz davor und kurz danach warnten die Behörden vor einer drohenden Triage-Situation in den Luzerner Spitälern.

Mit oder wegen Corona im Spital?

Auf Anfrage ordnet David Dürr, Leiter der kantonalen Dienststelle Gesundheit und Sport, die hohen Zahlen in der Statistik folgendermassen ein: «Wir weisen aus, wie viele Personen sich in den Kliniken befinden, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben.» Diese Zahl sei tatsächlich stark gestiegen. Aber:

«Die Zunahme von Covid-Patienten in den Kliniken liegt aber nicht darin begründet, dass Personen wegen Covid hospitalisiert werden mussten, sondern mit Covid.»

In der Statistik tauchen also offenbar Patientinnen und Patienten auf, die zwar positiv auf das Coronavirus getestet worden sind. Dieser Befund ist aber demnach nicht bei allen der Grund für den Spitalaufenthalt. Dürr: «Eine Isolation dieser Personen muss aber in jedem Fall stattfinden. Die Zahl sagt nur aus, dass es mehr Patienten gibt, die im Spital liegen und eine Covid-Infektion aufweisen.»

Weit weg von Triage

Die Situation ist also nach Angaben der Behörden nicht vergleichbar mit jener im Dezember. Damals habe ein Engpass bei den Intensivbetten bestanden, sagt David Dürr.

«Heute sind die Patienten primär auf den Bettenstationen hospitalisiert, wo eine Triage kein Thema ist.»

Von einem solchen Szenario sei man «weit weg», so Dürr. Aktuell befinden sich laut Angaben des Kantons fünf Covid-Patienten auf der Intensivstation, die beatmet werden. Insgesamt würden aktuell 30 Intensivbetten betrieben. «Somit stehen 25 Intensivbetten für Patienten zur Verfügung, die nicht unter einer Covid-Infektion leiden», sagt Dürr.

Im Spital fallen Mitarbeitende aus

Das Luzerner Kantonsspital (Luks) schreibt auf Anfrage: «Es trifft zu, dass die Fallzahlen und mit die Hospitalisationen leider wieder ansteigen.» Im Vergleich zum Dezember seien jetzt aber vor allem die Bettenstationen und nicht die Intensivstationen betroffen. Die Situation in den Luks-Spitälern sei stabil, «wobei der Anstieg der Covid-Patientinnen und -Patienten sowie der Ausfall von Mitarbeitenden zu einer Mehrbelastung führt», heisst es weiter.

Dennoch: «Der Spitalbetrieb läuft momentan ohne grössere Einschränkungen. Dies auch dank der Tatsache, dass Ausfälle von Mitarbeitenden weitgehend kompensiert werden können.» Sollte sich die Situation aber weiter verschärfen, sei eine Einschränkung des OP-Betriebs wieder denkbar.

