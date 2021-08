Schweden und die Schweiz werden wegen der vergleichsweise lockeren Coronamassnahmen gerne miteinander verglichen. Daraus könne man aber nicht schliessen, dass die Mentalität sehr ähnlich sei. «Es gibt grosse Unterschiede. In der Schweiz haben die Menschen den Anspruch, auf das beste Gesundheitssystem zählen zu dürfen und die besten Dienstleistungen einzufordern», sagt Simone Hinnen. «In Schweden reicht es hingegen, wenn beides in Ordnung ist.» Dazu passe das häufig verwendete Wort «Lagom», was man mit «gerade richtig, nicht zu viel und nicht zu wenig» übersetzen kann.

Entsprechend blieben die Coronamassnahmen in Schweden über Monate hinweg dieselben, während es in der Schweiz stets Anpassungen und zeitweise grosse regionale Unterschiede gab. Weiter sei das Vertrauen in den Staat und dessen Experten in Schweden sehr gross. «Man akzeptiert und befolgt, was der Staat vorgibt», sagt Simone Hinnen. In der Schweiz sei das zwar nicht ganz anders, und dennoch: Es werde mehr hinterfragt. Hinzu komme, dass das Wohl der Gemeinschaft in Schweden einen sehr hohen Stellenwert habe. So hätten sich viele an die Coronamassnahmen gehalten, obwohl es sich meist nicht um Verbote, sondern Empfehlungen handelte. Letztendlich seien die Todeszahlen in beiden Ländern traurigerweise ähnlich hoch, in Schweden etwas höher (Schweiz: rund 120 pro 100'000 Einwohner, Schweden: zirka 140). Auch in wirtschaftlicher Hinsicht kamen sie bisher ähnlich gut durch die Pandemie, nämlich besser als der europäische Durchschnitt. (std)