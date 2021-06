Corona: Luzerner Regierung verteidigt Schliessung der Skigebiete

Pandemiebekämpfung «Wir mussten handeln» – Luzerner Gesundheitsdirektor Guido Graf verteidigt Alleingang bei Skigebieten Die Lage in den Luzerner Spitälern habe keinen anderen Entschluss zugelassen, als die eigenen Skigebiete zu schliessen, sagt Gesundheitsdirektor Graf. Die Kritik eines Flickenteppichs könne er nachvollziehen, aber der Föderalismus sei auch in Krisenzeiten nötig. Alexander von Däniken 23.06.2021, 20.03 Uhr

Noch ist der Marathon, wie Bundesrat Alain Berset die Pandemie letztes Jahr beschrieb, nicht fertig gelaufen. Guido Graf, Vorsteher des Luzerner Gesundheits- und Sozialdepartements (GSD), gab trotzdem einen Erfahrungsbericht ab. «Im Moment sind wir noch im Rennmodus unterwegs, aber die Zielkurve ist sichtbar», sagte der CVP-Regierungsrat am Mittwochabend im Luzerner Kantonsratssaal. Das Luzerner Forum für Sozialversicherungen und Soziale Sicherheit lud Guido Graf zu einem Referat ein. Das Forum ist ein Verein, der von CVP-Nationalrätin Ida Glanzmann präsidiert wird, und verschiedenen Akteuren aus dem Sozialbereich einen Austausch bietet.

Der Luzerner Gesundheitsdirektor Guido Graf.

Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 27. Mai 2021)

Ein Kollaps der Gesundheitsversorgung habe kantons- und landesweit verhindert werden können, sagte Graf. Zeitweise seien aber die Spitalbett-Kapazitäten knapp gewesen. Das sei auch Mitte Dezember letzten Jahres so gewesen. Es gab darum viel Kritik, als der Regierungsrat beschlossen hat, die Luzerner Skigebiete zwischen dem 22. Dezember und dem 7. Januar zu schliessen. Die Auslastung der Luzerner Spitäler habe gar nichts anderes zugelassen, so Graf: «Wir mussten handeln.» Weil die umliegenden Kantone ihre Skigebiete geöffnet hielten, wurde dies als Flickenteppich kritisiert. Dass dadurch bei den Bürgern eine gewisse Unübersichtlichkeit entstand, sei nachvollziehbar. «Der Föderalismus soll kein Synonym sein für kantonale Alleingänge. Aber er ist auch in Krisenzeiten nicht ausser Kraft gesetzt.»

Contact Tracing von Anfang an kantonal

Auch das Errichten des Notspitals in Nottwil verteidigte Graf. Dieses sei beinahe benötigt worden. Was er rückblickend anders organisieren würde, sei das Contact-Tracing. «Das hätten wir lieber schon zu Beginn selber gemacht.» Grundsätzlich habe die Schweiz und damit auch der Kanton Luzern die Pandemie aber gut bewältigt; sowohl im Gesundheitsbereich als auch wirtschaftlich. Die international vergleichsweise tiefen Sterberaten von Covid-19-Patienten in den Spitälern und der weniger starke Einbruch der Wirtschaftsleistung seien klare Indikatoren.

Dennoch sei der Preis bisher hoch gewesen. Viele geplante Operationen hätten auch im Kanton Luzern verschoben werden müssen. Daraus hätten hohe Einnahmenausfälle resultiert. Und das Gesundheitspersonal habe extrem viel leisten müssen. «Ich werde die Bilder nie vergessen, als ich unsere Spitalangestellten in voller Schutzausrüstung sah. Danke an alle, die zur Bewältigung beigetragen haben.» Zwei Momente blieben dem Luzerner Gesundheitsdirektor besonders in Erinnerung. Die Bilder aus Bergamo, als Militärlastwagen Särge mit verstorbenen Covid-Patienten abtransportierten. «Und ein Telefonat mit einem Tessiner Kollegen, der mir geraten hat, Beatmungsgeräte zu kaufen.» Die Triage, also das Bestimmen eines Arztes, welcher Patient jetzt behandelt wird, wollte Graf unbedingt verhindern; das sei gelungen.

Zu denken gibt Graf die Spaltung der Gesellschaft. Das GSD habe «enorm viele» Zuschriften erhalten. Etwa die Hälfte habe teils unter Drohungen die Aufhebung der Massnahmen verlangt. «Mit Blick auf den heutigen Entscheid des Bundesrates habe ich ein gutes Gefühl. Es ist ein weiterer Schritt Richtung Normalisierung.» Graf hofft, dass dadurch auch die Spaltung an Intensität verliert. Jetzt sei die grösste Herausforderung, den Impffortschritt im Kanton zu beschleunigen. Hier suche man neue Lösungen.