Zivilschutz Luzern: Wegen Corona so viele Einsatztag wie nie

Pandemiebewältigung Wegen Corona: 2020 verzeichnete der Zivilschutz im Kanton Luzern so viele Einsatztage wie seit Jahren nicht mehr Testzentren betreiben, Impfzentren aufbauen, den kantonalen Führungsstab unterstützen: Die Zivilschützer im Kanton Luzern standen letztes Jahr wegen Corona fast im Dauereinsatz. Mehr Diensttage für Notlagen gab es letztmals bei der Flüchtlingskrise. Alexander von Däniken 14.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Farben Grün und Orange sind seit Frühling 2020 omnipräsent. Im Kanton Luzern kontrollierten Zivilschützer den Zutritt zu Spitälern und Altersheimen, sie unterstützten das Gesundheits- und Pflegepersonal, verteilten Masken, nahmen für die kantonale Hotline das Telefon ab, riefen für das Contact-Tracing mögliche Kontaktpersonen an, unterstützten den Betrieb von Test- und Impfzentren und noch viel mehr. 7211 Diensttage für Katastrophen und Notlagen haben die Zivilschützer letztes Jahr geleistet – davon entfallen allein 6948 auf die Covid-Bekämpfung, wie aus dem aktuellen Jahresbericht hervorgeht. Die Gesamtzahl an Diensttagen ist zurückgegangen (siehe Grafik).

Zu Gunsten der zahlreichen Corona-Einsätze sind Aus- und Weiterbildungen gestrichen oder reduziert worden. Daniel Enzler, Leiter Zivilschutz des Kantons Luzern, sagt auf Anfrage: «Aufgrund der besonderen Lage und der vielen Anfragen für Zivilschutzunterstützung wurden alle Begehren und Aufträge durch den Kantonalen Führungsstab beurteilt respektive erteilt.» Ein Diensttag entspricht je nach Einsatzart zwischen 8 und 10 Stunden; in Notlagen können es 12 Stunden sein.

Asylauftrag war grösser – aber eher planbar und weniger komplex

Letztmals mehr Diensttage für Notlagen geleistet hat der Zivilschutz 2015 im Rahmen der Flüchtlingskrise. Damals wurden im Auftrag des kantonalen Gesundheits- und Sozialdepartements zahlreiche Notunterkünfte für Asylsuchende bereitgestellt und betrieben. «Im Gegensatz zu Corona war der Asylauftrag eher planbar, und der Aufgabenbereich umfasste weniger verschiedene und komplexe Aufgaben», so Enzler.

Reformen gegen Personalnot Der Zivilschutz hat schweizweit ein Personalproblem. Im Kanton Luzern konnten statt der benötigten 220 Personen nur noch derer 100 gewonnen werden. Das Problem wird sich in den nächsten Jahren akzentuieren, weil die Zahl der Stellungspflichtigen sinkt und der Bund die Dienstdauer von 20 auf 12 Jahre gesenkt hat. Der Bund prüft im Moment, ob künftig auch Zivildienstleistende für den Zivilschutz eingesetzt werden können. Der Kanton beschäftigt sich derweil mit der Frage, ob die regionalen Zivilschutzorganisationen kantonalisiert werden sollen. (avd)

Der Zivilschutzleiter zieht eine positive Bilanz: «Der Zivilschutz hat aus meiner Sicht ausgezeichnet funktioniert und sich bewährt. Eine breite Leistungserbringung ab erster Stunde zeichnete den Zivilschutz aus.» Natürlich gebe es immer Verbesserungspotenzial. Was konkrete Fragen zu den Erfahrungen im Coronajahr betrifft, verweist Enzler auf die regionalen Zivilschutzorganisationen.

Pilatusgemeinden: Auch Berufs-Zivilschützer stark gefordert

Jede der sechs Luzerner Zivilschutzorganisationen (ZSO) war letztes Jahr unterschiedlich gefordert. Die ZSO Pilatus, zu der Luzern, Horw und Kriens zählen, stand vor allem ab Herbst im Dauereinsatz, wie Kommandant Marco Pieren auf Anfrage erklärt. Von Mitte Oktober 2020 bis Ende März 2021 wurde das Testzentrum beim AAL auf der Allmend betrieben; seit Ende Dezember hilft die ZSO Pilatus beim Impfzentrum in der Messe mit. Pieren: «Wir standen in einem Spannungsfeld zwischen den Nothilfeeinsätzen und den geplanten Einsätzen, von denen im Frühling 2020 viele zu Gunsten der Covid-19-Nothilfeeinsätze oder durch Alters- und Pflegeheime abgesagt wurden. Dabei wurde nicht nur die Miliz stark gefordert, sondern auch das Berufselement mit sechs Mitarbeitenden.»

Zivilschützer bei einem Testzentrum in Luzern. Bild: Jakob Ineichen (24. März 2020)

Von den 757 Zivilschutzangehörigen standen letztes Jahr 249 im Corona-Einsatz. Dort kamen 2102 Einsatztage zusammen. «Es war für uns von Anfang an klar, dass wir bei der Umsetzung der grossen Aufträge des Kantonalen Führungsstabs wie Drive-in Testcenter und Impfzentrum auch eine Hauptlast tragen. Dieser Herausforderung haben wir uns gerne gestellt», sagt Pieren.

Schwierigkeiten mit Arbeitgebern, welche ihre Angestellten ungern entbehren konnten, habe es immer schon gegeben. «Wir versuchen, jeweils mit dem Milizangehörigen im Gespräch eine Lösung zu finden, die beide Seiten berücksichtigt.» Das könne eine Dispensation für wenige Stunden oder einzelne Tage sein, aber auch eine Dienstverschiebung. Bei Katastrophen- und Nothilfeeinsätzen sei diese Flexibilität aber kaum möglich. Immerhin habe es auch Zivilschutzangehörige gegeben, die auf Stellensuche waren und so zum Teil über mehrere Monate im Einsatz sein konnten.

Die Einsatz- und Leistungsbereitschaft der Zivilschützer sei grundsätzlich hoch, sagt Kommandant Pieren. «Die Einsätze im Zusammenhang mit Covid-19 verlangten von unseren Milizangehörigen jedoch eine erhöhte Flexibilität und Offenheit gegenüber neuen Themen wie Drive-in-Testcenter und Impfzentrum.» Geholfen habe eine möglichst frühzeitige Kommunikation, dass die Einsätze sinnvoll seien – und die Dankbarkeit der Bevölkerung.

Wiggertal: Miliz-Kommandant zwischen Beruf, Familie und Einsätzen

Anders als die ZSO Pilatus ist die ZSO Wiggertal ausschliesslich eine Milizorganisation. Sie deckt zehn Gemeinden von Schötz bis Wikon ab und verfügt über 270 Zivilschützer. Davon waren rund 100 im Covid-Einsatz, wie Kommandant Rolf Gut erklärt. «Das letzte Jahr war für mich als Milizkommandant eine grosse Herausforderung», sagt Gut. «Den Beruf, die Familie und die Einsätze für die ZSO Wiggertal unter einen Hut zu bringen, war nicht immer einfach.» Trotzdem ziehe er ein sehr positives Fazit: «Ich darf auf eine sehr motivierte und gewinnbringende Zusammenarbeit mit allen involvierten Personen und Organisationen zurückblicken.»

Zivilschützer im Stützpunkt des Kantonalen Führungsstabs in Nottwil.

Bild: Patrick Hürlimann (19. März 2020)

Bis auf wenige Ausnahmen hätten die Arbeitgeber die Covid-Einsätze ihrer Angestellten für den Zivilschutz gut aufgenommen. Man habe versucht, die Zivilschützer so früh wie möglich über einen bevorstehenden Einsatz zu informieren. «Zudem berücksichtigten wir Zivilschützer, die auf Jobsuche oder aufgrund der Pandemie in Kurzarbeit waren.»

Die Stimmung sei trotz der unterschiedlichen Persönlichkeiten immer gut gewesen; die Zusammenarbeit habe hervorragend funktioniert, lobt Gut. Im Einsatz standen die Zivilschützer zum Beispiel im Drive-in-Testzentrum in Nottwil. Dort und bei anderen Einsätzen habe man stets auf die Einhaltung der Schutzkonzepte geachtet. So seien in Altersheimen nur Zivilschützer eingesetzt worden, die sich vor Dienstantritt einem Coronatest unterzogen haben. «Erfreulicherweise waren stets alle negativ.»

Region Sursee: Längeres Ereignis – bessere Planbarkeit

Die ZSO Region Sursee hat überwiegend den Kantonalen Führungsstab unterstützt; sei es bei der Telefon-Hotline, dem Contact-Tracing oder dem Aufbau des Medical Centers Nottwil. «Das war ein sehr intensives Jahr», blickt Kommandant Bruno Bölsterli zurück. 209 der 354 Zivilschützer seien im Corona-Einsatz gestanden. Als klar wurde, dass es sich um längere Einsätze handelt, habe Bölsterli den Personaleinsatz besser planen können.

Die Corona-Einsätze hätten die Zivilschützer zusammengeschweisst, sagt Bölsterli. «Ich bin unglaublich stolz.» Nur die dringend benötigte Einsatzpause habe es bis jetzt nicht gegeben. So hatte die ZSO dieses Jahr bereits einige Hochwassereinsätze. Die Farben Grün und Orange, sie bleiben präsent.