Manuela Schär gewinnt in Tokio die Silbermedaille

Krienser Rollstuhlleichtathletin Manuela Schär gewinnt in Tokio über 5'000 Meter Silber

Die Schweizer Rollstuhlleichtathletin Manuela Schär sichert sich an den Paralympics in Tokio über 5'000 Meter die Silbermedaille – sie holt für die Schweiz das erste Edelmetall an diesen Spielen.