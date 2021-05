Parathletics Manuela Schär und Beat Bösch fahren auf den ersten Platz Die beiden Luzerner Athleten Manuela Schär und Beat Bösch siegen am ersten Wettkampftag des Nottwil 2021 World Para Athletics Grand Prix im Rennen über 800 Meter. Es ist einer der sechs grossen Wettkämpfe der World Para Athletics. 15.05.2021, 09.06 Uhr

Manuela Schär beim Rennen über 800 Meter in Nottwil. Bild: PD

(sok) Diese Tage findet der Nottwil 2021 World Para Athletics Grand Prix statt. Er ist einer von sechs grossen Wettkämpfen des Internationalen Paralympischen Komitees (IPC). Ein halbes Jahr vor den Paralympischen Spielen reisen nun mehr als 300 Athletinnen und Athleten nach Nottwil, um an den Wettkämpfen teilzunehmen.

Am Freitag, dem ersten Wettkampftag, siegte die Krienserin Manuela Schär beim Rennen über 800 Meter in der Kategorie T53. «Ich gab vom Start weg Vollgas, denn ich wollte sehen, was drin liegt bei diesem ersten Rennen nach der langen Wettkampfpause. Natürlich bin ich zufrieden, dass ich so klar gesiegt habe», lässt sich Schär in einer Mitteilung zitieren. «Das ist ein guter Gradmesser für die weiteren Vorbereitungen für Tokio. Ich weiss aber auch, dass ich an meinem Stehvermögen noch arbeiten muss, damit ich das Tempo bis ins Ziel mitnehmen kann. Da hat es noch Luft nach oben.» Zweite wurde Catherine Debrunner aus Geuensee.

Bei den Männern machte in derselben Kategorie fuhr der Schweiz Marcel Hug auf den dritten Platz, hinter dem Franzosen Julien Casoli. Das Rennen gewann der Amerikaner Daniel Romanchuk. Im Rennen über 200 Meter holte sich sich der Nottwiler Beat Bösch den Sieg, vor Fabian Blum aus Pfaffnau.

Die Wettkämpfe in Nottwil finden dieses Jahr ohne Publikum statt, können aber über einen Livestream mitverfolgt werden.