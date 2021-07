Digitalisierung Emmen schafft die analoge Parkkarte ab Ab dem 1. August führt die Gemeinde Emmen digitale Dauerparkkarten ein. Damit erübrigt sich künftig der Gang zum Schalter. Michelle Keller 08.07.2021, 15.12 Uhr

Das Hinterlegen der ausgedruckten Parkkarte wird in Emmen nicht mehr nötig sein. Bild: PD

Autofahrer in Emmen können künftig ihre Dauerparkkarten für öffentliche Parkplätze digital beziehen, wie die Gemeinde Emmen am Donnerstag mitteilte. Bereits per Ende Juli können sich interessierte Lenkerinnen und Lenker via www.emmen.ch/parkkarten über das neue Angebot in Zusammenarbeit mit Anbieter Parkix erkundigen und bestellen. Kartenbezüger und -bezügerinnen können mit Kreditkarte, Twint oder per Rechnung bezahlen.