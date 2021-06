Parkplatz-Abstimmung Luzern Von 8 bis 1080 Franken – so viel verlangen andere Städte fürs Dauerparkieren Luzern will Jahres-Parkkarten von 600 auf 800 Franken verteuern und würde somit zur teuersten der zehn grössten Schweizer Städte. Roman Hodel 03.06.2021, 12.00 Uhr

Wer in der Stadt Luzern wohnt, ein Auto besitzt, aber für seinen Wagen keinen fixen Parkplatz mieten kann (oder will), stellt diesen in der Regel auf einem öffentlichen Strassenparkplatz im Quartier ab. Hierfür bezahlt man aktuell 600 Franken pro Jahr. Mit diesem Betrag ist Luzern schon heute die zweitteuerste unter den zehn grössten Schweizer Städten, wie dieser Vergleich zeigt:

Sagen die Stimmberechtigten am 13. Juni Ja zur Vorlage des Grossen Stadtrats bezüglich neuem Parkkartenreglement, steigt die Jahresgebühr für Anwohnende gar auf 800 Franken. Somit wäre Luzern neu auf dem Spitzenplatz. Das Gleiche gilt auch im Vergleich zu einigen grossen Zentralschweizer Orten, wo die Stadt aktuell noch auf Platz 2 liegt:

Befürworter der Preiserhöhung – SP, Grüne und verschiedene Verbände sowie Organisationen wie etwa VCS, WWF und der Quartierverein Hirschmatt-Neustadt – argumentieren etwa damit: «Es ist eine minimale Angleichung an die Kosten eines privaten Parkplatzes», wie Grüne-Grossstadtrat Martin Abele kürzlich in einem Polittalk sagte. Dieser koste schnell einmal 150 oder auch 200 Franken im Monat. Allerdings räumte er im gleichen Atemzug ein, dass solche Parkplätze dafür garantiert und teils gedeckt seien – im Gegensatz zu öffentlichen Parkplätzen.

In der Luzerner Innenstadt, hier das Hirschmatt-Quartier, sind viele öffentliche Parkplätze durch Dauerparkierer belegt. Bild: Patrick Hürlimann (22. Oktober 2020)

Preisüberwacher kritisiert Preise wiederholt

Gegner der Preiserhöhung sind CVP, FDP, SVP, GLP und ebenfalls verschiedene Verbände wie etwa die City-Vereinigung Luzern. Sie empfehlen, am 13. Juni den Gegenvorschlag anzunehmen. In diesem Fall würde die Jahresgebühr nicht verändert. FDP-Grossstadtrat Marco Baumann erinnerte im selben Polittalk daran, dass bereits im Jahr 2010 der Preisüberwacher die Kosten der Luzerner Parkkarte im Vergleich mit den anderen Kantonshauptorten als zu hoch taxiert hat:

«Zu Recht, denn der Gegenwert für 600 Franken stimmt einfach nicht, weil der Parkplatz weder garantiert noch gedeckt ist.»

Stadt Zürich plant, Preis von 300 auf 760 Franken zu erhöhen

Preisüberwacher Stefan Meierhans kritisierte im vergangenen Jahr auch die geplante Erhöhung der Dauerparkkarten-Gebühr in Zürich. Um 160 Prozent soll diese für Anwohnende steigen. Sie würden statt heute 300 künftig 760 Franken pro Jahr bezahlen. Der Sprecher der zuständigen Stadträtin Karin Rykart (Grüne) konterte in der NZZ die Kritik: «Wenn der Preisüberwacher Zürich mit Sarnen und Delsberg vergleicht, vergleicht er Orangen mit Erdnüsschen.» Zurzeit wird die Revision der Parkkartenverordnung von der vorberatenden Kommission behandelt. Da das Geschäft im rot-grün dominierten Zürcher Stadtparlament gute Chancen zur Annahme haben dürfte, hat die SVP vorsorglich das Referendum angekündigt. Erst 2011 hatte das Stadtzürcher Stimmvolk eine Erhöhung der Jahresgebühr von 240 auf 300 Franken genehmigt.

Anders als in Zürich sind in weiteren, ebenfalls rot-grün dominierten Grossstädten wie Basel oder Bern zurzeit keine Gebührenerhöhungen bei den Parkkarten geplant. Dabei sind auch dort die Preise heute vergleichsweise moderat, wenn nicht sogar günstig: Basel verlangt 284 Franken pro Jahr, Bern gar nur 264 Franken.

In La Chaux-de-Fonds parkiert man für 20 Franken pro Jahr

Dass die Preisunterschiede zwischen den Städten gross sind, zeigte im vergangenen Jahr eine Erhebung des Vergleichsdienstes Comparis unter den 40 grössten Städten der Schweiz. Demnach beträgt die Jahresgebühr im teuren und dicht bevölkerten Genf gerade mal 200 Franken. Noch grosszügiger zeigt sich die Stadt Neuenburg mit 110 oder La Chaux-de-Fonds mit 20 Franken. Überhaupt sind Städte im Westen oft günstiger als im Osten. Wobei: «Die Toleranz fürs Dauerparkieren ist weniger eine Frage der Sprache als eine der Steuern», analysierte Comparis-Gebührenexperte Leo Hug damals die Ergebnisse und meinte den Umstand, dass Kantone wie Neuenburg, Basel-Stadt oder Bern eben als Hochsteuergebiete gelten.

Dazu passt, dass die mit Abstand günstigste Dauerparkkarte in Riehen, einem Vorort von Basel, erhältlich ist: Nur acht Franken kostet sie pro Jahr. Als Trost für alle Stadtluzernerinnen und Stadtluzerner sei jedoch noch dies erwähnt: Es geht auch deutlich teurer als die aktuellen 600 oder die von Rot-grün angepeilten 800 Franken in Luzern. Denn in Wetzikon, einer Stadt im Zürcher Oberland mit 25'000 Einwohnern, sind es 1080 Franken. So viel wie in keiner anderen der 40 verglichenen Städte.