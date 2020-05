Parkschaden auf dem Michaelskreuz – Polizei sucht Zeugen Auf dem Parkplatz des Restaurants Michaelskreuz in Root wurde ein parkiertes Auto beschädigt. Die Luzerner Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. 22.05.2020, 12.01 Uhr

(stg) Zwischen 16 und 17 Uhr wurde am Dienstag auf dem Parkplatz des Restaurants Michaelskreuz in der Gemeinde Root ein parkiertes Auto beschädigt. Das teilt die Luzerner Polizei am Freitagvormittag mit. Der Verursacher des Schadens habe noch nicht ermittelt werden können.