Parlamentarier der Stadt Luzern wollen Akteure des VBL-Debakels befragen Die Geschäftsprüfungskommission (GPK) des Grossen Stadtrates will mit Befragungen die Wirren um die VBL-Subventionen auflösen. Die Kommission kritisiert den Stadtrat, er habe sie nicht rechtzeitig informiert. Simon Mathis 06.03.2020, 15.39 Uhr

Die VBL haben ihren Hauptsitz an der Tribschenstrasse. Bild: Nadia Schärli

Nun schaltet sich die Geschäftsprüfungskommission (GPK) des Grossen Stadtrates in das Debakel um die VBL-Subventionen ein. Am Donnerstag habe die GPK beschlossen, eine ausserordentliche Sitzung zum «Fall VBL» einzuberufen, schreibt sie in einer Mitteilung. Auf Anfrage erläutert Gianluca Pardini (SP), Präsident der GPK:

«Zweck der Sitzung ist es, Licht ins Dunkel zu bringen, die widersprüchlichen Aussagen zu entwirren und Transparenz zu schaffen. Denn zurzeit hat die Kommission einen Kenntnisstand von Null.»

Die GPK moniere, dass der Stadtrat sie bis jetzt nicht informiert habe. «Das ist zumindest in den vergangenen vier Jahren nie vorgekommen, normalerweise werden wir innert nützlicher Frist unterrichtet», so Pardini.

Entsprechend habe die GPK in dieser Art und Weise auch nie das Heft selbst in die Hand nehmen müssen. «In diesem Zusammenhang muss auch geklärt werden, ob das Controlling der Stadt Luzern in diesem Fall nicht richtig gegriffen hat», so Pardini. Es sei zentrale Aufgabe der GPK, ihre Aufsichtspflicht wahrzunehmen: «Wir müssen uns überhaupt mal in die Lage versetzen, um diese Pflicht wahrnehmen zu können».

Stadtrat «in unterschiedlicher Art und Weise involviert»

«Effektiv ist ein Grossteil des Stadtrates in unterschiedlicher Art und Weise involviert», sagt Pardini. Zur Erläuterung: Adrian Borgula (Grüne) sitzt im Verbundrat des Verkehrsverbunds (VVL), Martin Merki (FDP) im Verwaltungsrat der Verkehrsbetriebe Luzern (VBL). Finanzdirektorin Franziska Bitzi Staub (CVP) ist für das Controlling und das Beteiligungsmanagement zuständig. Und schliesslich war Baudirektorin Manuela Jost (GLP) von 2012 bis 2015 Verwaltungsrätin bei den VBL.

Am 19. März wird die GPK mehrere Personen einladen und befragen. Es handle sich weder um eine Vorladung noch um eine Anhörung, betont Pardini. Den Einladungen müsse also nicht Folge geleistet werden. Die Personen werden dann rund 45 Minuten befragt. Noch am selben Tag werde die GPK das weitere Vorgehen besprechen. «Wir werden die Öffentlichkeit danach möglichst schnell und umfassend informieren», hält Pardini fest. «Unser oberstes Ziel ist es, Transparenz herzustellen.»

In der elfköpfigen GPK sitzen Vertreter der Parteien SP, Grüne, Junge Grünen, GLP, CVP, FDP und SVP.