Parlamente tagen im Mai wieder: Kriens überträgt Debatte per Livestream, Grosser Stadtrat kommt im Kantonsratssaal unter Kriens und Luzern sind wieder bereit für den Parlamentsbetrieb. Der Emmer Einwohnerrat lässt seine Mai-Sitzung jedoch ausfallen. Noch offen ist die Durchführung der Horwer Parlamentssitzung.

Wegen der Coronakrise wurden mehrere Sitzungen der vier Luzerner Gemeinde- und Stadtparlamente im März und April abgesagt. Nun soll der Ratsbetrieb im Mai wieder aufgenommen werden – zumindest teilweise.

In Emmen fällt hingegen auch die Sitzung vom 19. Mai aus, wie die Gemeinde kürzlich mitteilte. Vier der fünf Fraktionen haben sich gegen die Durchführung ausgesprochen. «Es stehen keine dringenden Geschäfte an, die unbedingt im Mai entschieden werden müssen und die Spezialbewilligung für die Durchführung einer Parlamentssitzung rechtfertigen», heisst es in der Mitteilung. Der Einwohnerrat Emmen wird am 30. Juni wieder tagen. Es wird die letzte Sitzung der Legislatur sein – dafür aber auch die längste: Statt wie üblich nachmittags startet der Ratsbetrieb dann schon um 9 Uhr. Noch offen ist, wo das Parlament dann tagen wird, damit die Abstandsregeln eingehalten werden können.

Vor derselben Herausforderung stand die Stadt Luzern: Der Rathaussaal – in dem der Grosse Stadtrat normalerweise tagt – ist angesichts der Coronamassnahmen definitiv zu eng.

Dieses Raumproblem hat das Luzerner Stadtparlament bereits gelöst: Es wird am 14. Mai – wie schon am 12. März – im Kantonsratssaal tagen.

Laut Stadtschreiberin Michèle Bucher wird derzeit ein Schutzkonzept erarbeitet. Gemäss diesem werden die Ratsmitglieder angehalten, auf unnötige Bewegungen im Saal zu verzichten. «Darüber hinaus ist beim Einlass in den Ratssaal, beim persönlichen Gespräch und in allen weiteren Situationen die Zwei-Meter-Regel konsequent einzuhalten», so Bucher. «Selbstverständlich wird auch Desinfektionsmittel zur Verfügung stehen und es soll den Ratsmitgliedern freigestellt sein, ob sie eine Hygienemaske tragen wollen.»

Voraussichtlich wird die Sitzung ohne Publikum stattfinden, abgesehen von akkreditierten Medienschaffenden – für Antragsteller des Bevölkerungsantrags zum Dammgärtli werde eine Ausnahmeregelung erarbeitet. Eine Übertragung der Sitzung per Livestream ist laut Bucher derzeit kein Thema. «Die Öffentlichkeit kann die Ratsdebatte über die gängigen redaktionellen und sozialen Medien verfolgen.» Auch das Ratsprotokoll wird wie immer im Nachhinein auf der Stadt-Website veröffentlicht.

Obwohl die April-Sitzung des Grossen Stadtrats ausfiel, findet im Mai lediglich eine halbtägige Sitzung statt – allerdings mit einer umfangreichen Traktandenliste. «Mit einer Halbtagessitzung können die dringlichsten Geschäfte behandelt werden», sagt Michèle Bucher. «Weniger dringliche Geschäfte, insbesondere Vorstösse, werden auf eine spätere Sitzung verschoben.»

Auch der Einwohnerrat Kriens wird am 7. Mai tagen, der Kanton habe dafür die Bewilligung erteilt, sagt Stadtschreiber Guido Solari: «Unser Schutzkonzept ist an jenes des Kantonsrats angelehnt.» So wird im Pilatussaal eine spezielle Sitzordnung eingerichtet, Ein- und Ausgang erfolgt über zwei verschiedene Zugänge. Zudem wird beim Eingang die Körpertemperatur jedes Anwesenden gemessen. Auch stehen Desinfektionsmittel und Schutzmasken zur Verfügung.

Der Pilatussaal während einer früheren Einwohnerratssitzung im Normalbetrieb. Bild: Eveline Beerkircher (Kriens, 21. Februar 2019)

Parlamentariern, die einer Risikogruppe angehören, ist es freigestellt, ob sie der Sitzung beiwohnen wollen – und es dürfen keine Zuschauer anwesend sein. Stattdessen plant die Stadt Kriens einen Livestream inklusive Kommentar, damit Interessierte die Sitzung online mitverfolgen können. «Wir passen dafür einige Abläufe an. So reden die Parlamentarier nicht wie üblich an ihrem Platz, sondern an einem Pult, was die Kameraführung erleichtert», erklärt Guido Solari. Das Rednerpult wird übrigens nach jeder Wortmeldung desinfiziert. Ob die Übertragung von Sitzungen per Livestream künftig zum Standard werden könnte, ist laut Solari noch offen.

Die Sitzung in Kriens wird den ganzen Tag dauern, von 9 bis 18 Uhr. Normalerweise tagt der Einwohnerrat nur nachmittags. «Tatsächlich haben wir wegen der ausgefallenen März-Sitzung einen Stau bei den Geschäften mit planungsrechtlicher Dringlichkeit», so Solari. So stehen etwa die zweite Lesung der Teilzonenplanrevision, ein Bebauungsplan, der Planungsbericht zum Schulraum sowie zwei Gemeindeinitiativen auf der Traktandenliste.

Noch offen ist, ob der Einwohnerrat Horw seine Sitzung vom 28. Mai durchführt. Laut Gemeindeschreiberin Irene Arnold wird dies am kommenden Montag entschieden, derzeit laufen die Abklärungen dazu. Sofern die Sitzung stattfindet, könne man auf einen grösseren Raum ausweichen, so Arnold.