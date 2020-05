Parolen fassen – per Videokonferenz? Das sagen die Luzerner Kantonalparteien zu ihren geplanten Versammlungen Weil offen ist, wie lange das Versammlungsverbot anhält, gleisen viele Luzerner Kantonalparteien für den Herbst einen Plan B auf. Evelyne Fischer 21.05.2020, 18.00 Uhr

Eine Delegiertenversammlung der CVP, wie sie in absehbarer Zeit wohl kaum durchführbar ist. Bild: Pius Amrein (Hildisrieden, 2. April 2019)

Die SP Schweiz macht es vor: Am 27. Juni führen die Genossen mit 200 Delegierten eine digitale Delegiertenversammlung durch.

Weil unklar ist, wie lange das Versammlungsverbot noch anhält, prüfen auch die Luzerner Kantonalparteien Alternativen zum klassischen Stelldichein vor Ort. Dies vor allem mit Blick auf den reich befrachteten Abstimmungssonntag vom 27. September: Neben der kantonalen Volksinitiative «Fair von Anfang an, dank transparenter Vormiete!» werden Luzerner Stimmbürger auch für fünf nationale Vorlagen an die Urne gebeten.

Am weitesten ausgereift sind die Pläne bei der CVP, der grössten Luzerner Partei: «Die DV vom 10. September erfolgt im Zirkularverfahren», sagt Präsident Christian Ineichen. «Wir glauben nicht, dass im Herbst physische Versammlungen möglich sind.» Und:

«Wir wollen keine Feuerwehrübung riskieren.»

Zur Meinungsbildung wolle man Statements von Pro- und Contra-Vertretern per Video aufzeichnen und online zugänglich machen. Jeder der 700 Delegierten kann seine Position brieflich kundtun, mit unterzeichnetem Stimmrechtsausweis. Wird die Parolenfassung so noch breiter abgestützt? Ineichen sagt: «Wir sind selber gespannt. Wann, wenn nicht jetzt, sollten wir das Experiment wagen?» Die Parteispitze halte ihre Sitzungen konsequent digital ab. «Ich war anfangs sehr skeptisch, was Videokonferenzen anbelangt. Nun bin ich positiv überrascht.»

Gute Erfahrungen mit digitalen Treffen macht auch Jacqueline Theiler, Präsidentin der Luzerner FDP. «Die Sitzungen sind effizient, da unter anderem lange Anfahrtswege entfallen.» Vertrauliche oder längere Gespräche wickle sie aber noch immer lieber mündlich ab. «Eine echte Herausforderung stellt der Meinungsbildungsprozess mit einer Vielzahl von Teilnehmern dar.»

Trotzdem prüft die FDP die digitalen Möglichkeiten für die nächste DV. Ein erster Härtetest sei die Online-Wahl der Geschäftsleitung gewesen. «Über das Online-Tool Polyas haben mehr als zwei Drittel der 529 Delegierten an der Wahl teilgenommen.»

Mit dem digitalen Stammtisch – schweizweit fanden bereits 70 solche Anlässe mit 2000 Teilnehmern statt – habe man auch die Form des Podiums testen können. «Für die DV ist noch nichts entschieden», sagt Theiler. «Aber es stimmt zuversichtlich, dass sich der politische Betrieb dank der Digitalisierung in Ausnahmezeiten aufrechterhalten lässt.»

Die SVP wollte ursprünglich im Mai ihre General- und Delegiertenversammlung abhalten. Dies will man nun am 29. August nachholen. Vor Ort. «Zur Demokratie gehört eine lebhafte Diskussionskultur und die Möglichkeit, Anträge zu stellen. Beides wäre bei einer Online-Versammlung nur unter stark erschwerten Bedingungen möglich», sagt Parteipräsidentin Angela Lüthold. «Auch die Parolenfassung mit Vertretern von Pro und Contra ist digital schier unmöglich.»

Sie sieht Videokonferenzen als «praktische Hilfsmittel. Aber ich möchte den persönlichen Austausch nicht missen». Gleichwohl kann Lüthold digitalen Sitzungen Positives abgewinnen: «Weil Videokonferenzen ein strukturiertes Vorgehen verlangen, werden die Fakten im Voraus vertieft studiert. Man kommt viel schneller voran.»

Zweigleisig fährt derzeit die Luzerner SP: Ihre DV ist für den 20. August anberaumt. «Wir gehen davon aus, dass man dann eine Versammlung mit rund 40 Teilnehmern wieder abhalten darf, und suchen nun einen grosszügigen Raum», sagt Präsident David Roth.

«Parallel dazu verfolgen wir das Szenario einer Online-Versammlung, das unsere Stadtpartei mit Zoom bereits erprobt hat.» Der Knackpunkt sei die Interaktion, sagt Roth. «Der Austausch unter den Sektionen macht die Qualität solcher Veranstaltungen aus. Es muss daher gelingen, ohne grosse Hürden Wortmeldungen einbringen zu können.»

Die Grünen, die E-Voting ablehnen, stehen der digitalen demokratischen Partizipation kritisch gegenüber. «Aus Datenschutzgründen, aber auch weil gewisse Mitglieder so aussen vor bleiben», sagt Präsident Maurus Frey. Gleichwohl hatte die Arbeitsgruppe Digitalisierung schon länger eine Online-Versammlung «aus den hintersten Ecken Luzerns» geplant.

Wegen Corona wurde diese nun schneller umgesetzt als gedacht: Mittels des von der Mutterpartei bereitgestellten Open-Source-Tools Jitsi fassten die Grünen Anfang Mai die Ja-Parole zur Mieterinitiative. «Wir hoffen, die Jahresversammlung vom 20. August mit rund 100 Teilnehmenden in natura abhalten zu können. Unsere diesjährigen Erfolge wollen wir feiern können.»

Als erste Kantonalpartei hielt in Luzern die GLP ihre Mitgliederversammlung online ab. Was sonst im politischen Betrieb von Nachteil ist, entpuppt sich nun als Vorteil: die überschaubare Grösse. 37 Mitglieder nahmen teil. «Man merkt jetzt: Solche Veranstaltungen sind online möglich, diese Erkenntnis ist das Spannende an der Sache», sagt Co-Präsident Michel Rudin.

Doch auch er räumt ein: «Die Politik lebt vom zwischenmenschlichen Austausch. Der Schwatz an einem physischen Apéro lässt sich nicht durch ein digitales Zuprosten ersetzen.» Auch die GLP hofft, die Parolen für den 27. September regulär zu fassen. Ein fixes Datum existiert noch nicht.