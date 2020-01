Parolen: Luzerner Grüne sagen zweimal Ja

Junge Grüne hängen Regenbogenfahnen in Luzern auf – ohne Bewilligung

Die Jungen Grünen des Kantons Luzern haben im Rahmen einer Aktion zur kommenden Abstimmung zum Diskriminierungsschutz Regenbogenfahnen an verschiedenen Stellen in Luzern aufgehängt – so beispielsweise im Bahnhof und entlang der Reuss.