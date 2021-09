SVP Kanton Luzern lehnt Ehe für alle ab, Dieter Haller neuer Vize

Parolen SVP Kanton Luzern lehnt «Ehe für alle» ab – und Dieter Haller ist neuer Vize-Präsident Die SVP und die EVP Kanton Luzern haben ihre Parolen gefasst und sagen Nein zu den nationalen Vorlagen. 05.09.2021, 17.04 Uhr

An der Generalversammlung der SVP Kanton Luzern vom Samstag in Schenkon ist Dieter Haller (47) zum neuen Vize-Präsident der Kantonalpartei gewählt worden. Wie es in einer Mitteilung heisst, gewinnt die Kantonalpartei einen «sehr engagierten und erfahrenen Politiker, der sich als Parteipräsident der SVP Stadt Luzern sowie auch als Kantonsrat einen Namen gemacht hat». Er wird Nachfolger von Oliver Imfeld, welcher nach sechs Jahren als Vizepräsident der SVP des Kantons Luzern zurückgetreten ist.