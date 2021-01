Luzerner SVP zapft neue Geldquelle an

Vorstösse

Auf nationaler Ebene wird das Volk dereinst über die Transparenz-Initiative abstimmen können. Die Initianten verlangen die Offenlegung aller Spenden von über 10'000 Franken, die Parteien und Komitees erhalten. Der Bundesrat lehnt die im November 2017 mit knapp 110'000 Unterschriften eingereichte Initiative ab, der Ständerat hat in seinem Gegenvorschlag eine Limite von 25'000 Franken festgelegt. Das Volksbegehren wird getragen von SP, Grünen, BDP und EVP.

Transparenz bei der Finanzierung der Parteien kommt auch im Luzerner Kantonsparlament regelmässig zur Sprache. Der jüngste Vorstoss stammt von Anja Meier. Die SP-Politikerin aus Willisau fragt darin unter anderem, mit welchen Massnahmen die Regierung die Transparenz in der Politikfinanzierung stärken will. Die Antwort der Regierung lautet so wie immer in den letzten Jahren: Es sei «aktuell nicht geplant, eine kantonale Rechtsgrundlage in dieser Thematik zu schaffen». Auch Vorstösse von David Roth (SP, Luzern), Samuel Odermatt (GLP, Sursee) oder Alain Greter (Grüne, Luzern) blieben 2014, 2012 und 2008 chancenlos. (nus)