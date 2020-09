Die Parteileitung weibelt für einen neuen Namen: Der Abstimmungskampf in der Luzerner CVP ist eröffnet In der offiziellen Publikation der Luzerner CVP äussern sich verschiedene Exponenten zur «C»-Frage. Pikant: Gegenstimmen zum neuen Namen «Die Mitte» sind darin nicht vorhanden. Dominik Weingartner 23.09.2020, 05.00 Uhr

Der Abstimmungskampf in der Luzerner CVP ist eröffnet. Seit dieser Woche trudeln die Unterlagen zur Urabstimmung in der nationalen Partei ein. Rund 14'000 Luzerner CVP-Mitglieder können mitentscheiden, ob die Partei auf nationaler Ebene mit der BDP fusioniert und dem neuen Konstrukt den Namen «Die Mitte» gibt.

CVP-Präsident Christian Ineichen. Bild: Jakob Ineichen

Gleichzeitig erhalten die Luzerner CVPler Post von der kantonalen Parteileitung. Im Parteiorgan «CVP aktuell» äussern wichtige Parteimitglieder ihre Meinung zur Namensdiskussion. An prominentester Stelle erklärt sich in der vierseitigen Broschüre Präsident Christian Ineichen. «Wir sollten uns nicht scheuen, neue Wege zu beschreiten», schreibt Ineichen, der auch sagt, die CVP Luzern stehe in einer «gesamtschweizerischen Verantwortung».

Andrea Gmür: «Es braucht den Aufbruch!»

Die weiteren CVP-Köpfe, die sich äussern, sind Ständerätin Andrea Gmür, Nationalrätin Ida Glanzmann-Hunkeler, Nationalrat Leo Müller, Nationalrätin Priska Wismer-Felder, der Chef der Kantonsratsfraktion Adrian Nussbaum, die Präsidentin der CVP Stadt Luzern und Vizepräsidentin der Kantonalpartei Karin Stadelmann, die Gemeindepräsidentin von Wikon und CVP-Vizepräsidentin Michaela Tschuor, der ehemalige Egolzwiler Grossrat und CVP60+-Vertreter Alois Hodel, die Präsidentin der CVP Frauen Luzern Monika Emmenegger sowie JCVP-Präsident Elias Meier.

Pikant an dieser Personenauswahl: Alle sprechen sich mehr oder weniger deutlich für den neuen Namen und damit für die Abkehr vom «C» aus. In der Partei gibt es aber durchaus auch Gegner des neuen Weges. Am Freitag will eine Gruppe vor die Öffentlichkeit treten, die den Namen CVP behalten will. In dieser Gruppierung ist man bereits verärgert, dass sich Präsident Christian Ineichen in einem Interview klar positioniert hat.

Und jetzt diese Broschüre. Christian Ineichen sieht kein Problem darin –dass sich alle Protagonisten für den Namenswechsel aussprechen, sei «kein bewusster und auch kein gewollter Entscheid» gewesen, sagt er. «Zudem sind sämtliche Texte nicht fröhlich applaudierend, sondern äussern auch Bedenken und Vorbehalte.» Tatsächlich schreibt zum Beispiel Andrea Gmür, das «C» sei für sie eine «Herzensangelegenheit». Sie habe stets gesagt, dass sie es behalten wolle. «Diese Aussage gilt immer noch, aber es geht hier nicht um mich, sondern um unsere Zukunft.» Gmür schliesst mit dem Aufruf: «Es braucht den Aufbruch!»

Ineichen will den Namen der kantonalen Partei ändern

Ineichen weist darauf hin, dass es sich bei «CVP aktuell» um ein offizielles Organ der Parteileitung zur Information der Parteibasis handle. «Die Parteileitung hat die Aufgabe, zu führen und zu gestalten und nicht nur zu verwalten», sagt er. Dem Vorwurf der Gegner, er beeinflusse mit seiner Positionierung die Meinungsbildung innerhalb der Partei, entgegnet er: «Man kann dem Präsidenten immer etwas vorwerfen, wenn man mit seiner Position nicht einverstanden ist.» Zudem seien ihm kaum Amtsträger der CVP bekannt, die sich gegen die Namensänderung und die Fusion stellen. «Das spricht dafür, dass der Prozess sauber aufgegleist worden ist», so Ineichen.

Werden der neue Name und die Fusion von der Basis bestätigt, führt die CVP Luzern am 18. November eine Delegiertenversammlung durch. Dabei will sich Ineichen das Mandat zur Ausarbeitung neuer Parteistatuten einholen, um auch den Namen der kantonalen CVP zu ändern. Über die neuen Statuen würde dann an einer Delegiertenversammlung im nächsten Jahr entschieden.