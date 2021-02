Passepartout Jetzt kommen die Sparbillette für den ÖV um Luzern Je nach Tageszeit günstiger mit Zug oder Bus fahren: Das ist künftig auch innerhalb des Tarifverbunds Passepartout möglich. Noch dieses Jahr sollen Sparbillette eingeführt werden. Christian Glaus 05.02.2021, 05.00 Uhr

Bei der Zentralbahn gibt es schon heute Sparbillette – aber nur, wenn man nicht innerhalb des Tarifverbunds Passepartout reist. Bild: Boris Bürgisser (Stansstad, 13. November 2020)

Preisbewusste ÖV-Nutzer wissen es schon längst: Wer ausserhalb der Hauptverkehrszeiten mit dem Zug fährt und früh bucht, zahlt weniger. Beispiel Luzern–Zürich: Kauft man heute ein Billett für die Fahrt am 9. März um 22.35 Uhr, zahlt man mit Halbtax nur 3.80 Franken. Ohne Sparbillett wären es 12.50 Franken. Zum ersten Mal eingeführt wurden diese Spezialrabatte versuchsweise im Jahr 2009. Inzwischen sind sie nicht mehr wegzudenken.

Doch noch gibt es eine grosse Lücke: Denn gemäss SBB-Website sind die Sparbillette «für die meisten ÖV-Strecken erhältlich, ausser für Strecken innerhalb eines Verbundes». Für Luzern–Zürich gibt es Spartarife, für Luzern–Engelberg hingegen nicht. Dass dies ändert, dafür setzen sich der Preisüberwacher oder der Direktor des Bundesamts für Verkehr ein. Auch im Luzerner Kantonsrat wurde von SP, Grünen und GLP mittels Postulat die Einführung von Sparbilletten gefordert.

Mit Erfolg: Noch dieses Jahr will der Tarifverbund Passepartout vergünstigte Tickets anbieten. Dies bestätigt der Leiter des Tarifverbunds, Markus Flückiger, gegenüber unserer Zeitung. Öffentlich gemacht hat dies der Bundesrat am Mittwoch. In der Antwort auf eine Interpellation von SP-Nationalrat Mathias Reynard (VS) schreibt er:

«Der Bundesrat hat zur Kenntnis genommen, dass der Tarifverbund Passepartout im Frühjahr 2021 Sparbillette einführen wird.»

Covid-19 verzögert Einführung

Ganz so schnell gehen wird es nun doch nicht, wie Flückiger in seiner schriftlichen Stellungnahme präzisiert: Voraussichtlich Ende Jahr werde es einen Pilotbetrieb geben. Als Grund für die Verzögerung schreibt er: «Die technische Umsetzung hat sich aufgrund von Covid-19 verzögert.» Die Arbeiten hätten im Juni 2019 gestartet.

Zur Ausgestaltung des Angebots äussert sich Flückiger noch nicht. Grundsätzlich würden die Sparbillette gleich funktionieren wie jene für nationale Strecken. Diese können bis 60 Tage vor der Fahrt über den Webshop oder die App gekauft werden. Es werden Rabatte bis 70 Prozent gewährt. Eine wesentliche Einschränkung ist, dass die Billette nur für die gewählte Verbindung gültig sind. Auf welchen Strecken innerhalb des Passepartout die Rabatte genau angeboten werden, will der Tarifverbund zu einem späteren Zeitpunkt kommunizieren.

Gemäss Nationalrat Reynard hat sich die Einführung von Sparbilletten für die SBB gelohnt, wie er in seiner Interpellation schrieb. 2019 seien 8,8 Millionen Sparbillette verkauft worden.

«Laut einer Untersuchung der SBB wurden dank Sparbilletten 2,9 Millionen Fahrgäste mehr befördert, und 1,5 Millionen Reisende haben ihre Reisezeiten in Randstunden verschoben, um davon zu profitieren.»

Passepartout reagiert auf Kundenwunsch – und auf Druck der Politik

Dass Spezialrabatte einen positiven Effekt haben – daran glaubt man auch beim Tarifverbund Passepartout. Als Grund für die Einführung nennt Leiter Markus Flückiger die Kundenbedürfnisse und «Anregungen aus der Politik». So könnten preisbewusste Kunden auf schwach ausgelastete Züge gelenkt werden. Und es finde eine Harmonisierung mit dem Nationalen Direkten Verkehr statt.

Wie sich die Sparbillette innerhalb des Tarifverbunds auswirken werden, muss sich zeigen. Ziel des Passepartouts sei es, zusätzliche Kunden für den ÖV zu gewinnen, schreibt Flückiger. «Insgesamt wird der Effekt aber gering sein.» Ob die Sparbillette bei den Verkehrsbetrieben zu Mindereinnahmen führen, sei abhängig von der Rabattierung.

«Im abgeltungsberechtigten Verkehr gehen wir sogar von einem leichten Mehrumsatz aus.»

Klar ist: Bei der Einführung von Sparbilletten innerhalb des Passepartouts wird es nicht bleiben. So schreibt der Bundesrat in seiner Antwort auf Reynards Vorstoss: «Weitere Verbünde überlegen sich zurzeit, dem Beispiel des Passepartouts zu folgen.» Und auch der Bundesrat selber wird ein wachsames Auge auf die Entwicklung in den Tarifverbünden haben. Um die Spartarife in allen 18 Verbünden durchzusetzen, müsse die Alliance Swiss Pass verbindliche Entscheide treffen können. Das sei heute nicht der Fall, schreibt der Bundesrat. Er erwarte, dass dies bis Ende Jahr geändert werde.