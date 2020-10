12'000 freiwillige Registrationen: Patientenportal des Luzerner Kantonsspitals profitiert von Coronatests Seit drei Monaten ist das Patientenportal des Luzerner Kantonsspitals an allen Standorten im Einsatz. Bereits über 12'000 Personen haben sich registriert – auch wegen der steigenden Zahl an Coronatests. Roseline Troxler 18.10.2020, 16.00 Uhr

Wer am Luzerner Kantonsspital (Luks) heute einen Coronatest macht, kann sich auf dem Patientenportal «Mein Luks» registrieren. Das Resultat wird in der Regel nach spätestens 24 Stunden aufgeschaltet. Dies wird mit einer E-Mail-Nachricht oder auf dem Handy mittels einer Pushmeldung angekündigt.

Verzögerungen beim elektronischen Patientendossier Das Patientenportal «Mein Luks» ist ein internes System des Luzerner Kantonsspitals (Luks) und nicht zu verwechseln mit dem nationalen elektronischen Patientendossier (EPD). Dieses wird schweizweit eingeführt und ist für die Spitäler und Heime obligatorisch. Während auf dem Portal «Mein Luks» die lokale Krankengeschichte der Patienten des Luks gespeichert wird, sollen beim elektronischen Patientendossier künftig die behandlungsrelevanten Dokumente aller Schweizer Spitäler, Kliniken und Heime sowie Patientendaten von niedergelassenen Ärzten und vielen anderen Gesundheitsfachpersonen abgelegt werden. Der Startschuss für das EPD hätte im Frühling dieses Jahres erfolgen sollen. Doch bei der Zertifizierung kam es zu Verzögerungen. Für die Einführung des EPD müssen sich die Spitäler einer Stammgemeinschaft anschliessen. Die Zentralschweiz Spitäler taten dies bei der Stammgemeinschaft XAD der Axsana AG, wie Rolf Korner vom Verein eHealth Zentralschweiz erklärt. «Ziel der Axsana ist es, dass sie im November mit einem Pilot in drei Spitälern und einem Heim starten kann.» Im Frühling soll das EPD dann in allen Spitälern der Stammgemeinschaft eingeführt werden. Grund für die verspätete Einführung ist laut Korner, dass der vorgeschriebene Zertifizierungsprozess viel komplexer sei, als erwartet wurde.

Online-Zugriff auf Grossteil der Krankenakte

Doch dies ist nur eine Funktion des Patientenportals, das auf dem PC oder auf einer App genutzt werden kann. Es bietet laut Markus von Rotz, Mediensprecher beim Luzerner Kantonsspital, einen «personalisierten und sicheren Online-Zugriff auf grosse Teile der Krankenakte». Auf dem Portal finden Patienten ihre persönlichen Arztberichte, Testergebnisse, Laborwerte, Arzttermine sowie Informationen über Medikamente, Allergien oder Impfungen. Laut von Rotz können sich Patienten auf dem Portal ausserdem an Termine erinnern lassen oder diese online absagen. Geschätzt werde auch die Möglichkeit, dass Arztberichte zu Hause in Ruhe studiert werden können. Der Luks-Sprecher weist auch auf die Option hin, die eigenen Daten für betreuende Angehörige freizuschalten:

Nicht aufgeschaltet werden laut Markus von Rotz sensible Daten. Auf Anfrage erklärt er: «Hier handelt es sich um Daten, die dem Patienten mündlich übermittelt werden müssen, beispielsweise eine Krebsdiagnose.»



Bisher haben sich 12'000 Patienten registriert

Mein Luks ist ein Teilprojekt des Klinikinformationssystems Lukis, das im September 2019 eingeführt wurde. Seit gut drei Monaten können sich alle Patientinnen und Patienten des Luks auf dem Portal registrieren. Zuvor lief seit Ende 2019 ein Pilotversuch. Eine Registrierung ist freiwillig. Voraussetzung ist ein Aktivierungscode, den Patienten bei einem Besuch im Spital erhalten. Bisher haben sich laut dem Luks gut 12'000 Personen auf dem Patientenportal angemeldet.

«Besonders geschätzt wird der Service aktuell im Zusammenhang mit Covid-19-Tests», führt Markus von Rotz aus. Die Möglichkeit per Pushmeldung informiert zu werden, mache das Warten angenehmer. Eine Prognose zu den Registrierungen bis Ende Jahr will das Luzerner Kantonsspital nicht machen. Von Rotz sagt aber: «Immer mehr Patientinnen und Patienten erkennen die Vorteile von Mein Luks.» Zudem sei absehbar, «dass die Nachfrage nach Covid-Tests in den nächsten Monaten hoch bleiben wird und die Registrierungen bis Ende Jahr auch deswegen kontinuierlich zunehmen».

Im Hinblick auf die Sicherheit der teils sensiblen Daten verweist das Luks auf die doppelte Authentifizierung. «Meldet sich ein Patient bei uns, muss er sich mit einem amtlichen Dokument ausweisen. So stellen wir seine Identität sicher und erlauben nur ihm den Zugriff.» Beim Login gibt der Patient dann Benutzername und Passwort ein und erhält «als zweite Sicherheit» einen Code an die hinterlegte Adresse.



Administration wird laut Spital effizienter

Die bisherigen Erfahrungen mit dem Patientenportal bezeichnet Markus von Rotz als grundsätzlich gut. Je mehr Personen sich registrieren und ihre Daten aktiv verwalten würden, desto einfacher und effizienter werde die Administration. Zur Frage, ob dadurch Stellen abgebaut werden, heisst es beim Luks: Da gewisse Tätigkeiten wie Rückfragen entfallen würden, «können sich unsere Mitarbeitenden auf andere wichtige Aufgaben konzentrieren». Mit dem Portal ist es laut von Rotz ausserdem möglich, von zu Hause aus Daten wie den Blutdruck oder etwa in der Covid-Isolation den Sauerstoffwert einzutragen. «Ein solches Frühwarnsystem erhöht die Patientensicherheit.»

Mit dem Patientenportal verändert sich auch die Arbeit der Ärztinnen und Pflegefachleute. Von Rotz sagt:

In der Folge würden Patienten spezifischere Fragen stellen.

Das Luzerner Kantonsspital will künftig den «Anwendungskomfort» des Portals noch verbessern. Vereinzelt wird laut dem Luks auch die Option der Videokonsultation bereits genutzt. «In diesem Bereich sind wir aber erst am Anfang und prüfen neue Einsatzmöglichkeiten. Insbesondere in der aktuellen Pandemie ist diese Funktion eine sehr interessante Option, um Patientinnen und Patienten medizinisch zu beraten, ohne sie ins Spital aufzubieten», sagt von Rotz. In vielen Fällen könne eine Videokonsultation die Sprechstunde vor Ort aber nicht ersetzen und sei auch nicht für alle Patienten das richtige Instrument.