Weltmeister Fussballstar Paul Pogba shoppt in Luzern Luxusuhr und Schoggi-Osterhasen Weltmeister Paul Pogba spazierte am Montag durch die Luzerner Altstadt. Im Einkaufskorb hatte er nachher klassische Touristen-Artikel. Federico Gagliano 12.04.2022, 17.21 Uhr

Paul Pogba nach seinem Besuch bei Max Chocolatier auf der Luzerner Hertensteinstrasse. Deutlich zu sehen: zwei Ohren eines Schoggiosterhasen lugen aus der Einkaufstüte hervor. Bild: zVg

Wer am Montag in der Luzerner Altstadt unterwegs war, hat ihn vielleicht getroffen: Der französische Fussballstar und Weltmeister Paul Pogba machte eine Shoppingtour in Luzern. Gekauft hat er – wie so manch anderer Tourist vor ihm – eine Uhr und etwas Schokolade.