Bezug von Vorsorgegeld soll im Kanton Luzern billiger werden

Pensionierung Bezug von Vorsorgegeldern soll im Kanton Luzern billiger werden Wer sich sein Alterskapital im Kanton Luzern auszahlen lässt, muss bei tiefen Summen hohe Steuern abliefern. Das will die GLP ändern. Support wird sie von der SVP und FDP erhalten. Lukas Nussbaumer Jetzt kommentieren 07.02.2022, 05.00 Uhr

Wer im Rentenalter keine finanziellen Sorgen haben will, sollte sich rechtzeitig mit der Frage beschäftigen: Alterskapital auszahlen lassen oder eine monatliche Rente beziehen? Symbolbild: Christof Schürpf / Keystone

Zwischen 12'000 und 13'000 Luzernerinnen und Luzerner beziehen jährlich in irgendeiner Form Geld aus der zweiten und dritten Säule. Dabei gilt: Je höher die Summe ist, desto stärker wird sie besteuert. Während Kantone wie Zug und Schwyz bei geringen Beträgen tiefe Prozentsätze anwenden, werden im Kanton Luzern auch Kleinbezüger stark besteuert (siehe Tabelle). So muss ein alleinstehender, römisch-katholischer Stadtluzerner dem Fiskus beim Bezug einer Viertelmillion rund 19'000 Franken abliefern. In Zug sind es etwa 6000 Franken weniger.

Der Kanton Luzern und die 80 Gemeinden zusammen erwirtschafteten mit der Kapitalbezugssteuer 2020 rund 60 Millionen Franken, wie die Dienststelle Steuern des Finanzdepartements auf Anfrage sagt. Das ist etwa doppelt so viel wie vor zehn Jahren. Grund für die Zunahme ist die wegen sinkender Umwandlungssätze der Pensionskassen wachsende Beliebtheit des Kapitalbezugs von Vorsorgegeldern. Wer sich für eine Auszahlung und gegen eine Rente entscheidet, muss allerdings gut mit Geld umgehen können.

Steuereinnahmen sollen mittel- bis langfristig steigen

Dem Surseer GLP-Kantonsrat Mario Cozzio sind die hohen Steuern bei kleinen und mittleren Kapitalbezügen aus der Pensionskasse und der dritten Säule im Kanton Luzern ein Dorn im Auge. Der privaten Vorsorge komme bei sinkenden Umwandlungssätzen eine immer stärkere Bedeutung zu, weshalb der Mittelstand mit tieferen Bezugssteuern zu entlasten sei, findet Cozzio. Auf welches Niveau, lässt der Finanzberater und Versicherungsexperte in seiner eben eingereichten Motion offen. Es sei aber nicht sein oberstes Ziel, Luzern zu einer Steueroase für Kapitalleistungssteuern zu machen. «Doch zumindest mithalten sollten wir können. Deshalb erwarte ich, dass man Vergleiche mit anderen Kantonen macht», sagt der 28-Jährige auf Anfrage.

Angst vor Steuerausfällen hat der seit knapp zwei Jahren im Kantonsrat politisierende Gründungspräsident der Jungen GLP des Kantons Luzern nicht. «Ziel der Motion ist es, dass die Vorsorge mehr genutzt wird. Deshalb gehe ich mittel- bis langfristig von einer Neutralisierung oder gar einer Zunahme der Steuereinnahmen aus.»

Position von Luzern wird trotz Steuersenkung kaum besser

Der Vorstoss des begeisterten Fasnächtlers kommt in Fachkreisen und bei den anderen politischen Parteien unterschiedlich an. Beat Bühlmann, Geschäftsführer des Luzerner Vorsorgeberatungsunternehmens Finpension, begrüsst zwar grundsätzlich eine Entlastung der Besteuerung von Vorsorgegeldern. Er bezeichnet ihre Wirkung für die Positionierung Luzerns bei tiefen und mittleren Bezügen aber als «gering». Erstens deshalb, weil kleinere Kapitalien oft als Renten bezogen würden, und zweitens darum, weil die steuerliche Differenz bei kleinen und mittleren Summen zu gering sei, um einen Wohnsitzentscheid zu beeinflussen.

Bei der FDP, in der die Motion Cozzios von fast allen Fraktionsmitgliedern mitunterzeichnet worden ist, und bei der SVP stösst die Forderung Cozzios nach tieferen Kapitalbezugssteuern auf Zustimmung. Die Mitte sowie SP und Grüne lehnen den Vorstoss ab.

SP und Grüne wollen lieber in die erste Säule investieren

Für die SP habe die Sicherung einer genügenden gesetzlichen Altersvorsorge Priorität, sagt der Adligenswiler SP-Kantonsrat Jörg Meyer. Die Mehrheit des Mittelstands sei aufgrund fehlender Mittel gar nicht in der Lage, die private Vorsorge regelmässig zu äufnen. «Wir setzen bei der Senkung der Einkommenssteuern an. Die Kapitalbezugssteuer ist bei der Entlastung des Mittelstands kein zentrales Mittel», so Meyer.

Der Grüne Surseer Kantonsrat Samuel Zbinden bläst ins gleiche Horn. Ein Drittel der Erwerbstätigen in der Schweiz besitze keine private Vorsorge. «Für den grossen Teil der arbeitenden Menschen ist nicht die private Vorsorge, sondern die AHV die zentrale Säule im Alter», sagt Zbinden, der wie Meyer Mitglied der Kommission für Wirtschaft und Abgaben (WAK) ist, die sich mit Steuerfragen befasst. Mario Cozzios Vorschläge würden «unter dem Deckmantel einer Entlastung des Mittelstands auf Steuergeschenke für Reiche abzielen».

Mitte möchte abwarten – SVP will handeln

Für WAK-Präsidentin und Mitte-Kantonsrätin Yvonne Hunkeler ist «jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, um steuerliche Einzelmassnahmen zu diskutieren». Die Regierung erarbeite eine neue Finanzstrategie, in der auch steuerliche Aspekte berücksichtigt würden. Wenn die Strategie vorliege, könne man «über mögliche tiefere Kapitalbezugssteuern der zweiten und dritten Säue reden», so die Politikerin aus Grosswangen.

Anderer Meinung ist der Udligenswiler SVP-Kantonsrat Daniel Keller. Es sei notwendig, Kapitalleistungen aus der Vorsorge tiefer zu besteuern. Die SVP könne sich eine Senkung auf das Niveau von Nidwalden, wo seit Anfang Jahr tiefere Prozentsätze gelten, vorstellen. Für das WAK-Mitglied ist denn auch klar: «Die Motion verfolgt eine gute Idee, welche die SVP auch in ihrem Themenspeicher hat. Die GLP ist uns hier aber für einmal zuvorgekommen.» Während die Befürworter der Forderung Cozzios überzeugt sind, dass sich Luzern diese Steuersenkung leisten kann, warnen die Gegner davor. Schliesslich brauche es im Kanton Luzern grosse Investitionen in den Klimaschutz sowie in die Bildung und Gesundheit.

