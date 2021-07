Perlen Das Feuer als Höhepunkt – das erleben Kinder beim Ferienpass-Besuch der Renergia Das Luzerner Ferienpass-Programm läuft. Wir haben die Kinder bei der Besichtigung der Kehrichtverbrennungsanlage Renergia in Perlen begleitet. Natalie Ehrenzweig 26.07.2021, 05.00 Uhr

Die Kinder auf dem Weg ins Renergia-Gebäude.



Bild: Dominik Wunderli (Perlen, 20. Juli 2021)

«Das sieht modern aus», bemerkt Kiira Molander (11) aus Luzern. Sie steht mit sechs weiteren Kindern und der Ferienpass-Betreuerin Sophia Gerharz vor der Renergia in Perlen. Am heutigen Dienstag lernen die Kinder die Kehrichtverbrennungsanlage kennen, die nicht nur Abfall verbrennt, sondern auch noch Dampf für die Trocknung der Papierbahnen in der Perlen Papier AG, Strom und Fernwärme produziert.

Sabine Thürig nimmt die Gruppe in Empfang und stellt sicher, dass alle die Maske tragen. Die Kinder haben von zu Hause Abfall mitgebracht, den Thürig einsammelt. Gemeinsam gehen sie die Verpackungen durch. «Hier sieht man gut, wie unterschiedlich Kunststoff ist. Die Rascheltüte ist ebenso aus Plastik wie die Butterverpackung», erläutert sie und macht die Kinder darauf aufmerksam, dass Kunststoff nicht daheim verbrannt werden dürfen, weil dabei Schadstoffe entstehen.

Die Kinder zeigen ihren mitgebrachten Abfall. Bild: Dominik Wunderli (Perlen, 20. Juli 2021)

Luca Helbling (11) aus Adligenswil hat ein Paar alte Schuhe dabei, die in den Abfall dürfen. Luca war schon mehrmals hier, denn sein Vater Claudio arbeitet in der Renergia. «Die Führung habe ich aber noch nie mitgemacht, darum habe ich mich heute angemeldet. Am besten hat mir das Feuer und der Kran gefallen», betont er. Als Insider weiss er bereits, dass die Anlage nicht nur Abfall verbrennt, sondern auch Energie produziert. Anschaulich demonstriert Sabine Thürig das:

«Der mitgebrachte Abfall der Kinder wiegt ungefähr ein Kilo. Damit können wir so viel Strom produzieren, dass wir 230-mal ein Handy laden können.»

Die Kinder sind sichtlich beeindruckt. Auch Mia Hefti (10) aus Luzern findet die Führung spannend. «Ich wollte wissen, wie unser Güsel verarbeitet wird. Denn ich bin sehr dagegen, dass man Abfall einfach in die Natur wirft», sagt sie. Sie habe viel gelernt: «Ich habe auch schon einen Aludeckel weggeworfen. Das werde ich jetzt nicht mehr tun.» Denn auf der Führung lernen die Kinder, dass Aluminium im etwa 1000 Grad heissen Feuer schmilzt und die Luftlöcher beim Verbrennungsrost verstopfen, was nicht gut ist.

Die Kinder bei einem Verbrennungsofen. Bild: Dominik Wunderli (Perlen, 20. Juli 2021)

In einfacher Sprache und mit Beispielen erklärt Sabine Thürig den Kindern die verschiedenen Prozesse – vom Kontrollraum mit den vielen Bildschirmen über das Kesselhaus mit Verbrennungsöfen und den Explosionen, die die Kesselasche löst, bis hin zu den LKWs, die das Gelände verlassen. «Das Feuer und der Kran, das sind meist die Highlights bei Kinderführungen», sagt sie.

Auch Noé Mathys aus Emmenbrücke fand das Feuer das Spannendste. «Ausserdem war interessant, wie viel Güsel es hier gibt und wie viel Energie damit produziert wird», sagt der Elfjährige, der als Nächstes im Ferienpass-Programm noch die UBS besichtigen wird.

Der Kontrollraum der Renergia.



Bild: Dominik Wunderli (Perlen, 20. Juli 2021)

Angebote sind besser besucht als letztes Jahr

Die Ferienpass-Angebote sind letzte Woche gestartet. «Wir können noch keine abschliessende Einschätzung machen, aber die Angebote sind sehr gut besucht», sagt Fallon Moser, Leiterin Ressort Freizeitangebote der Stadt Luzern. Diesen Sommer sei der Ferienpass weniger von der Pandemie betroffen als letztes Jahr. Moser:

«Wir alle haben gelernt, mit der Situation umzugehen und flexibel zu bleiben, uns der aktuellen Situation anzupassen.»

Bemerkenswert sei, dass die Firmen, Institutionen und Kursleitenden jederzeit sehr offen waren und für die Kinder so viel wie möglich anbieten wollten.

Nachdem die Kinder den Rundgang in der Renergia abgeschlossen und den Film zum Maschinenraum gesehen haben, dürfen sie sich noch über ein kindgerechtes Apéro – mit Wasser und Snacks – freuen, das Luca Helblings Vater spendiert hat. Gestärkt und «mit vollem Hirn», wie Mia Hefti sagt, geht es dann zurück zum Bus in die Stadt.