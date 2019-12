(kuy) Die Gemeinschaftspraxis in der Mall of Switzerland wurde vor einem Jahr eröffnet. Gemäss Geschäftsführer Herbert Sterchi ist es derzeit nicht geplant, dort auch ein Ticketsystem einzuführen, weil es eine andere Art von Praxis ist. «Es handelt sich um eine Gruppen-Hausarztpraxis, welche vor allem Termine vergibt, jedoch mit der Möglichkeit, ohne vorgängig vereinbarten Termin, behandelt zu werden.» Die Menge der ‹Walk-In-Patienten› sei nicht mit jener der Permanence zu vergleichen, so Sterchi. Die Mall-Praxis – wo drei Ärzte praktizieren – sei gut angelaufen, sagt der Geschäftsführer. Die Zahl der Patienten habe seit der Eröffnung stetig zugenommen. In der ersten Jahreshälfte verzeichnete die Praxis Konsultationen im niedrigen vierstelligen Bereich. In den letzten sechs Monaten hat sich die Zahl der Konsultationen verdoppelt. Noch nimmt die Praxis in der Mall of Switzerland Patienten auf. Die Praxis hat von Montag bis Mittwoch von 8 bis 18.30 Uhr offen, Donnerstag und Freitag von 8 bis 21 Uhr. Am Samstag ist die Praxis von 8 bis 16 Uhr in Betrieb.