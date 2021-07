Exodus in Luzerner Gastroszene wegen Kurzarbeitsregelung

Kanton Luzern Nach der Krise der grosse Exodus: Wie die Kurzarbeitsregelung den Aderlass in der Gastronomie befeuert Der Gastronomie fehlt das Personal. Nun zeigt sich: Die Regelung rund um die Kurzarbeit hat massgeblich dazu beigetragen, dass Fachkräfte der Branche für immer den Rücken kehren. Pascal Studer 13.07.2021, 05.00 Uhr

Agata Martinovic sitzt im Restaurant Vesper an der St.Leodegarstrasse in Luzern. «Sie haben in den letzten Monaten umgebaut, mir gefällt der neue Stil», sagt sie, lässt ihren Blick durch den Raum schweifen. Das eigene Lokal auffrischen: Etwas, womit sich die Gastronominnen und Gastronomen während der Pandemie beschäftigen konnten – immerhin das. Denn erst seit dem 19. April kehrte Leben zurück in die Branche, als die Terrassen öffnen konnten. In den Innenräumen dürfen die Gäste seit dem 31. Mai wieder konsumieren.

Die Schweiz verlässt Schritt für Schritt den Krisenmodus. Und während sich der Staub langsam legt, wird offenbar, was sich schon länger abgezeichnet hat: Corona hat massive Folgen für die Gastronomie. Dies macht sich nun in einem ganz spezifischen Punkt bemerkbar: Es herrscht akuter Personalmangel. Jetzt, da fast keine Restriktionen mehr gelten, habe man grosse Mühe, die vakanten Stellen zu besetzen, so der Tenor aus der Branche.

Studium und Arbeit im Testzentrum statt in der Gastronomie

Auch Agata Martinovic hat sich von der Gastronomie abgewandt. Während sieben Jahren hat sie in verschiedenen Lokalen im Service gearbeitet – vor allem in Luzern, aber auch in der Stadt Zug. Neben ihrem Studium zur Umweltingenieurin arbeitet sie jetzt im Corona-Testzentrum in Cham. Weshalb der Sinneswandel? Martinovic:

«Aus Opportunität. Und weil die Arbeitsbedingungen prekärer geworden sind.»

So seien in einem Umfeld, in welchem ohnehin viel Flexibilität gefordert war, zusätzliche Stressfaktoren hinzugekommen. Vor allem die ständig wechselnden behördlichen Vorschriften, welche wiederum Unsicherheiten beim Gästeaufkommen bewirkten, seien belastend gewesen. «Man konnte nicht wissen, wie sich die nächste Anpassung auf den persönlichen Arbeitseinsatz auswirken wird», so Martinovic. «Was zuvor eine verlässliche Nische für mich als Studentin darstellte, wurde während der Pandemie aufgrund fehlender Absehbarkeit nicht mehr vereinbar.» Planung, ein geregeltes Pensum und finanzielle Sicherheit – utopische Gedanken in der Hochphase der Pandemie.

Zur Erinnerung: Im vergangenen Herbst, als die Pandemie am stärksten wütete, gab es in der Schweiz fast keine Restriktionen. Als Folge waren die Lokale zwar geöffnet, doch das Gästeaufkommen wurde zunehmend volatil, hatten doch viele Menschen Angst vor einer Infektion. Aus den Verhaltensänderungen der Menschen resultierte eine Unplanbarkeit für Arbeitnehmer und Arbeitgeberinnen – Gift für die Wirtschaftlichkeit der Betriebe.

Kurzarbeit deckt nicht alle Fälle ab

Zur Abfederung dieser Unsicherheiten war die Kurzarbeit entscheidend. Doch in diesem wichtigen Instrument liegen Fallstricke verborgen. Wie aus einem öffentlichen Dokument von WAS Wira – der Arbeitslosenkasse des Kantons Luzern – hervorgeht, sind nämlich nicht alle vertraglichen Verhältnisse von der Kurzarbeit restlos gedeckt. Besonders auffällig: Arbeitnehmende auf Abruf, welche weniger als sechs Monate angestellt sind, fallen durch die Maschen. Dies ist insbesondere problematisch, weil im Zuge des ersten Shutdowns im März 2020 viele Angestellte in der Gastrobranche ihre Stelle verloren haben. Gemäss Zahlen der Luzerner Arbeitslosenkasse waren im Mai 2019 noch 450 Personen aus der Branche gemeldet – mit einer sinkenden Tendenz im Vergleich zu den Vormonaten. Im gleichen Monat ein Jahr später waren es 632 Personen, was einer Steigerung von rund 40 Prozent entspricht.

Der Shutdown im Frühling hat also eine Kündigungswelle provoziert. Und wer im vergangenen Sommer eine Stelle in der Gastronomie gesucht hat, erhielt häufig nur einen Arbeitsvertrag auf Abruf. Die Konsequenz: Die erneute Zwangsschliessung als schwebendes Damoklesschwert, bald gänzlich ohne Einkommen dazustehen – weil das Arbeiten verboten und das Erhalten von Kurzarbeitsgeldern unmöglich war.

Plötzlich ohne Einkommen

«Stört es, wenn ich rauche?» Florina Verdasco* hat soeben im Aussenbereich des Restaurants Krienbrüggli an der Luzerner Burgerstrasse platzgenommen. Eine Mitarbeiterin des Bistros trägt eine Maske, bringt ihr einen Kaffee. Verdasco zieht an ihrer Zigarette, dann erzählt die 28-Jährige. «Im vergangenen Sommer bin ich in die Schweiz zurückgekehrt. Vorher habe ich im Ausland während viereinhalb Jahren ein Guesthouse geführt.» Dann suchte sie eine Stelle in Luzern – und wurde fündig. Ab Ende August arbeitete sie als Serviceangestellte in einem Restaurant in der Altstadt.

Doch dann kam der zweite Shutdown – und mit ihm die Erkenntnis, ohne Einkommen zu sein, weil sie noch nicht sechs Monate angestellt war. «Mir ist die Decke auf den Kopf gefallen, als ich das erfahren habe», sagt sie. Das war im vergangenen Januar, etwa zwei Wochen, nachdem der Bundesrat eine erneute Schliessung der Gastronomie verordnet hatte. Verdasco:

«Von einem Tag auf den anderen war ich ohne Einkommen. Ich fühlte mich verschaukelt.»

Zudem problematisch: Als sie im März – also ein halbes Jahr nach Beginn ihrer Anstellung – Kurzarbeitgelder erhielt, ging man nicht von 100 Prozent, sondern 40 Prozent als Basiswert aus. «Auch wenn ich vor der Schliessung fast nur 100 Prozent gearbeitet habe», sagt Verdasco. Das ergebe ein ausbezahltes Einkommen von etwas mehr als 1000 Franken pro Monat, rechnet Verdasco vor.

Wie viele sind betroffen? Daten werden keine erhoben

Wie viele Personen in der Gastronomie von diesem juristischen Schlupfloch betroffen sind, ist unklar. Weder der Schweizer Branchenverband Gastrosuisse noch Gastro Luzern wissen, wie gross der Anteil an Personen ist, welche mit einem Vertrag auf Abruf angestellt sind. Auch die Luzerner Arbeitslosenkasse erhebt diesbezüglich keine Daten. Klar ist: Ein Einzelfall ist Verdasco nicht. «Drei meiner Kolleginnen hatten denselben Vertrag – und somit dasselbe Problem», sagt sie. Mehrere Anfragen bei anderen Restaurants erhärten diese Aussage.

Verdasco konnte den Lohnausfall überbrücken. Anfang Jahr absolvierte sie ein zweimonatiges Praktikum in der Pflege. Dann erhielt sie eine Stelle in einem Corona-Testlabor, konnte somit trotz Shutdowns arbeiten. «Ich hatte Glück», sagt Verdasco. Seit der Wiederöffnung der Gastronomie arbeitet sie nur noch mit einem reduzierten Pensum im Service. Bald wird sie ganz aufhören und sich ihrem Studium widmen. Sie sagt lächelnd: «Ich will Pflegerin werden.»

Auch für Festangestellte reichte es nicht

Doch der Exodus lässt sich noch mit weiteren Aspekten erklären. Auch Personen, die in einem gefestigten Arbeitsverhältnis waren, sind der Gastronomie abhandengekommen. Einer von ihnen ist Lukasz Wanarski. Der 38-Jährige arbeitete während 18 Jahren in der Gastronomie. Bis im letzten Sommer. Dann hat er entschieden, Buschauffeur bei den Verkehrsbetrieben Luzern (VBL) zu werden. Er sagt am Telefon:

«Eine der besten Entscheidungen in meinem Leben.»

Gründe nennt er viele: Die besseren Arbeitsbedingungen beim neuen Arbeitgeber, der bessere Lohn, die besseren Sozialleistungen, die wegfallenden Stressfaktoren – und doch glaubt er, dass er ohne Corona noch immer in der Gastronomie tätig wäre. Auch, weil ihm die Arbeit eigentlich lange Spass gemacht habe. Wie bei Verdasco und Martinovic – auch sie war während der Pandemie teilweise mit einem Vertrag auf Abruf angestellt – hätte schliesslich die ungenügend ausgestaltete Kurzarbeitsentschädigung den Ausschlag für den Branchenwechsel gegeben – auch wenn Wanarski immer von den Geldern profitiert hat.

Das Trinkgeld fiel komplett weg

«Was häufig vergessen wird», erklärt Wanarski, «ist die Tatsache, dass das Trinkgeld einen beträchtlichen Teil unseres Einkommens ausmacht.» Wanarski rechnet vor: «Ich war 100 Prozent angestellt. Pro Tag habe ich etwa 100 Franken Trinkgeld erhalten. Das macht rund 2000 Franken pro Monat.» Martinovic und Verdasco sprechen von ähnlichen Grössenordnungen. Durch die Schliessungen fiel auch diese Einnahmequelle ersatzlos weg.

Die Rechnung ging schliesslich auch für Wanarski nicht mehr auf. «Nachdem ich meine Fixkosten bezahlt hatte, blieben mir noch etwa 300 Franken», erklärt er. Auch er wurde zum Jobwechsel gedrängt. Und nun, da er einmal Fuss gefasst hat als Busfahrer, merkt er, wie sich seine Lebensqualität verbessert habe: «Die Arbeitsbelastung in der Gastro war sehr hoch. Jetzt geht es mir viel besser. Ich habe einen sicheren Arbeitgeber, kann mich weiterbilden. Auch mein soziales Umfeld kann ich nun mehr pflegen. Ich bin glücklich.»

*Name der Redaktion bekannt