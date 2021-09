Luzerner SP verlangt 19 Wochen Schwangerschaftsurlaub

In der Schweiz waren beinahe 20 Anläufe nötig, bis am 1. Juli 2005 die Mutterschaftsversicherung in Kraft treten konnte. Auch die Einführung des Frauenstimmrechts 1971 brachte lange keine neuen Mehrheiten. So wurden 1974 eine Initiative der SP sowie der Gegenentwurf von Bundesrat und Parlament an der Urne abgelehnt. Auch 1999 scheiterte eine Vorlage, gegen die SVP, FDP und Wirtschaftskreise das Referendum ergriffen hatten, mit einem Nein-Stimmen-Anteil von 61 Prozent. Fünf Jahre später war es dann so weit: 55,5 Prozent der abstimmenden Schweizerinnen und Schweizer hiessen am 26. September 2004 eine Vorlage gut, die auf eine parlamentarische Initiative von FDP-Nationalrat und Gewerbeverbandsdirektor Pierre Triponez zurückging.

Im internationalen Vergleich hinkt die Schweiz mit ihrem Mutterschutz mittlerweile hinterher. Sie ist das einzige Land im EU/EFTA-Raum, in dem es keine Urlaubslösung vor der Geburt gilt. Beim Bund und in vielen Kantonen, so auch in Luzern, können jedoch zwei Wochen des Urlaubs vor der Geburt bezogen werden. Im Kanton Zug sind es sogar vier Wochen. (nus)