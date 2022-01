Luzern: Der Leiter der Dienstabteilung Digital verlässt die Stadt

Personalwechsel Nach nur zwei Jahren: Leiter Digital verlässt die Stadt Luzern wieder Die Stadt muss einen gewichtigen Abgang verkraften. Stefan Metzger, Leiter der neuen Dienstabteilung für Digitalisierung, will sich stärker auf den Bereich Smart konzentrieren und macht sich selbstständig. Stefan Dähler 06.01.2022, 11.00 Uhr

Stefan Metzger, Leiter Dienstabteilung Digital Stadt Luzern. Bild: Boris Bürgisser

Er sollte die Stadt Luzern ins digitale Zeitalter führen – oder etwas profaner ausgedrückt: die neue Dienstabteilung Digital aufbauen. Nun hat sich deren Leiter Stefan Metzger aber entschieden, die Stadt Luzern per Ende März zu verlassen, wie diese mitteilt. Er werde sich selbstständig machen. Ab April übernimmt Urs Truttmann, Leiter der Dienstabteilung Geoinformationszentrum, Metzgers Stelle interimistisch.

Metzger arbeitet seit März 2020 bei der Stadt Luzern, zuvor war er bei der Swisscom und der Post in leitenden Funktionen im Bereich Smart City tätig. Er ist also Spezialist für den Prozess, Städte technologisch fortschrittlicher und dadurch auch nachhaltiger zu gestalten. Diesem wolle er sich nun wieder vermehrt zuwenden. «Mein Herzblut, meine Motivation und auch mein Fachwissen liegen vor allem im Bereich Smart City», wird Metzger in der Mitteilung zitiert. Der Zeitpunkt sei nun gegeben, da das Stadtparlament im November zusätzliche Mittel für die Digitalstrategie sowie den Ausbau der Dienstabteilung gesprochen hat. Damit sei ein grosser Meilenstein erreicht worden, was ihn zu einer Standortbestimmung bewogen habe.