Arztpraxis eröffnet, Petition gegen 5G, Glasfasernetz ausgebaut: Das sind die Neuigkeiten aus den Luzerner Gemeinden

Sozialvorsteher Aurel Ruckstuhl (FDP) hat sein Entlassungsgesuch beim Gemeinderat eingereicht, wie es in einer Mitteilung heisst. Ruckstuhl nahm erst Anfang Jahr Einsitz im Gemeinderat. Er begründet seinen Rücktritt mit dem steigenden Arbeitsaufwand. Die Personalfindungskommission wird mit der Suche eines Nachfolgers beauftragt. Die Wahl soll am 29. März 2020 stattfinden.

Die Abrechnung über den Kredit für den Bau und den Betrieb der Speicherbibliothek wurde vom Regierungsrat zustimmend zur Kenntnis genommen. Der Kreditrahmen von 24,8 Millionen Franken wurde eingehalten. Die Abrechnungsbotschaft liegt nun beim Kantonsrat zur Genehmigung vor.

Die Dörfli-Zunft Dierikon stellt die nächste Fasnacht unter das Motto «Zunft-Zirkus», wie sie mitteilt. Weil «im kleinen Dorf Dierikon kein Zunftmeister gefunden werden konnte, oblag die Bestimmung des Mottos dem Zunftbot», heisst es weiter. Die Dörfli-Fasnacht findet am 16. Februar statt. Der Umzug startet um 13 Uhr, danach geht es weiter mit dem Monsterkonzert und dem Festbetrieb.

Das Hallenbad Schmiedhof bleibt während der Weihnachtstage vom 23. Dezember 2019 bis 3. Januar 2020 geschlossen. Das schreibt die Gemeinde Ebikon auf ihrer Homepage.

Unter dem Motto «Kinder helfen Kindern» werden die Sternsinger am 5. Januar unterwegs sein. Dieses Jahr wird ein Projekt im Libanon unterstützt, wie die Gemeinde mitteilt.

Beim Gemeinderat ist eine Petition «Neue Funktechnologie 5G» eingegangen, welche die Einführung dieser verhindern will. Der Gemeinderat prüfe das weitere Vorgehen und kontaktiere danach die Petitionäre, heisst es in einer Mitteilung. Der Gemeindeverband Unesco Biosphäre Entlebuch lädt derweil am kommenden Mittwoch, 11. Dezember 2019, 19.30 Uhr, im BBZN Schüpfheim zu einer öffentlichen Informationsveranstaltung zum Thema «5G im Entlebuch» ein.

Für den Gisiker Kalender 2020 sucht die Gemeinde noch Fotos, wie sie auf ihrer Homepage mitteilt. Ziel sei, jeden Monat ein schönes Bild aus der Gemeinde zu präsentieren. Die Verteilung des Kalenders werde Ende Jahr erfolgen. Bilder und Schnappschüsse kann man an folgende E-Mail-Adresse schicken: gemeinde@gisikon.ch.

Am kommenden Sonntag findet in der Kirche St. Wendelin ein festliches Adventskonzert statt. Zusammen mit dem Zürcher Konzert- und Vokalensemble werden die Solisten Paul Haemig (Flöte), Midori Dumermuth (Gitarre), Kiyomi Higaki (Klavier) sowie Bariton Soon Kee Woo und Sopranistin Kyungbin Joo Weihnachtslieder interpretieren. Das Konzert beginnt um 17 Uhr, Kollekte.

Die Initianten des Windparks Lindenberg laden zu einer Informationsveranstaltung ein. Im Rahmen einer Ausstellung können die Fortschritte beim umstrittenen Projekt begutachtet und Fragen an die Projektanten gestellt werden. Die Veranstaltung findet am 9. und 11. Dezember, um jeweils 18 bis 21 Uhr, im Pfarreiheim an der Aargauerstrasse 9a statt.

Die der Spitex Hochdorf und Umgebung auferlegte Ausbildungspflicht von Fachpersonen und Lernenden wird vorbildlich erfüllt, wie die Organisation mitteilt. Das Ausbildungssoll wurde im vergangenen Jahr um 40 Prozent überschritten. Aktuell zählt die Organisation 72 Mitarbeitende in 42 Vollzeitstellen. Per 1. Januar wechselt die Spitex ihr Domizil von der Industriestrasse 6 an die Turbistrasse 25 in Hochdorf.

Nika Preisig vom Lehrbetrieb Novizonte in Kriens hat am vergangenen Wochenende an der regionalen Meisterschaft der Betreuungsberufe «Fa-Best» den dritten Platz geholt, wie die Organisatoren mitteilen. Der Sieg ging an Saskia von Flüe von der Kibiz Hofmatt in Zug, Platz zwei an Antonella Damiano von der Ägerikrippe in Oberägeri. Der Anlass fand im neuen Bildungszentrum Zodas in Emmenbrücke statt. Die drei Bestplatzierten können 2020 am überregionalen «Fa-Best»-Final in St. Gallen teilnehmen.

Die FDP Kriens will keine Cars auf dem Grundstück Hinterschlund. Einwohnerrat Daniel Rösch hat deswegen eine dringliche Motion eingereicht. Das Areal befindet sich auf Krienser Boden, gehört aber der Stadt Luzern, die dort als Übergangslösung ein Carparking errichten will. Die Krienser FDP versucht nun, das mittels einer Anpassung des Bau- und Zonenreglements zu verhindern. Konkret soll für das Grundstück Hinterschlund eine Bebauungsplanpflicht eingeführt werden. Weiter soll das Reglement «befristete Zwischennutzungen» des Areals unterbinden, heisst es im Vorstoss. Stattdessen soll «eine zukunftsträchtige Entwicklung jenseits von Car-Parkplätzen» ermöglicht werden.

Am heutigen Mittwoch wird die neue Kinderarztpraxis an der Ringstrasse 37 in der Überbauung Schweighof in Kriens eröffnet. Geführt wird die Kinderarztpraxis Luzern Süd gemäss einer Mitteilung von Carole Winiger-Candolfi, die als Kinderärztin in verschiedenen Spitälern und Praxen in Bern, im Tessin, der Nordwest- und Zentralschweiz tätig war.

Vor 125 wurde die Vorgängerorganisation der Juso Stadt Luzern gegründet. Es handelte sich schweizweit um eine Vorreitergruppe, wie die Jungpartei mitteilt. Zu diesem Anlass findet am Samstag im Jugendkulturhaus Treibhaus eine Feier statt. Start ist um 18 Uhr, der Eintritt kostet 5 Franken.

Der neue Zunftmeister der Mättli-Zunft Littau heisst Josef «Seppi» Portmann (53, Bild). Er tritt am 11. Januar die Nachfolge von Franz Bleisch an, wie die Zunft mitteilt. Portmann ist seit 2010 bei der Mättli-Zunft und seit rund einem Jahr Vizepräsident. Er arbeitet als Buchhalter und wohnt in Littau-Dorf. Unterstützt wird er an der Fasnacht von Weibel Peter Imfeld sowie von den beiden Knappen Marko Avramovic und Fatlum Islami.

Peter W. Ottiger ist neuer Präsident des Sicherheitspolitischen Forums Zentralschweiz (SPFZ). Gemäss einer Mitteilung wurde er an der Generalversammlung zum 25-jährigen Jubiläum am 25. November im Armee-Ausbildungszentrum Luzern gewählt. Ottiger folgt auf Paul Jäger, der während sieben Jahren das SPFZ geleitet hat.

Der Ausbau des Glasfasernetzes in Malters ist abgeschlossen, wie die Swisscom mitteilt. Damit stünden einem Grossteil der Einwohnerinnen und Einwohner Internetgeschwindigkeiten von bis zu 500 Mbit/s zur Verfügung. Swisscom investiere jährlich 1,6 Milliarden Franken in die IT und Infrastruktur.

Die Interessengemeinschaft Malters (IGM) schickt Aladino Cavallucci für einen der zwei frei werdenden Gemeinderatssitze ins Rennen, wie sie mitteilt. Derzeit ist die IGM nicht im Malterser Gemeinderat vertreten, sie unterstützt jedoch Hans Wyss (parteilos), der zu den Wahlen im März 2020 nicht mehr antritt. Cavallucci kandidiert für das Sozialdepartement, deren Vorsteherin Christine Buob (CVP) ebenfalls nicht mehr antritt. Cavallucci wurde als Sohn italienischer Einwanderer 1971 in Luzern geboren und wuchs in Reussbühl auf. Seit 2007 lebt er mit seiner Familie im Ortsteil Ennigen. Derzeit ist Cavallucci bei der IG Arbeit als Job-Coach tätig, wo er psychisch kranke Menschen bei der Integration in den Arbeitsmarkt begleitet.

Die Höckeler Zunft Neuenkirch hatt einen neuen Zunftmeister. Ins Amt erkoren wurde Otmar Böbner-Hunziker (57, Bild). Als 38. Zunftmeister wird er, zusammen mit seiner Frau Jolanda, durch die fünfte Jahreszeit führen. Böbner arbeitet bei der Luzerner Polizei. Sein Motto lautet: «Öb Wasser, Bier oder Wii, mier si alli met Vollgas debi.»

Der Gemeindeverband für das Gemeindeschwimmen im Hallenbad des Schweizer Paraplegiker-Zentrums (SPZ) wird per Ende 2019 aufgelöst. Hintergrund ist die Inbetriebnahme des Hallenbades im Campus Sursee im vergangenen April. Verschiedene Gemeinden wollen sich nun auf dieses Hallenbad ausrichten. Die Führung der Schwimmaufsicht in Nottwil liegt ab Januar in den Händen des SPZ.

Der Steyler Missionar Pater Hans Weibel (55) wurde vom Provinzkapitel in Mexiko zum Provinzial gewählt, wie die Medienstelle der Steyler Missionare mitteilt. Aufgewachsen ist Weibel im luzernischen Schongau. Er ist derzeit als Missionar in Kuba tätig.