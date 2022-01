IG Kultur Luzern startet Petition zur Sicherung des Mittelbaus

Petition lanciert IG Kultur will den «kulturellen Mittelbau» sichern – und den Kanton Luzern in die Pflicht nehmen Der Kanton Luzern müsse sich finanziell an der Förderung regionaler Kulturhäuser beteiligen, fordert die Interessengemeinschaft Kultur. Diese Förderung steht seit einigen Jahren auf wackeligen Beinen. Simon Mathis 06.01.2022, 13.15 Uhr

Wie sollen die Luzerner Kulturhäuser mit regionaler Ausstrahlung künftig finanziell gefördert werden? Der Kanton Luzern und die Gemeinden spielen sich in dieser Frage derzeit gegenseitig die Verantwortung zu, in der Kulturbranche herrscht Unsicherheit. Nun ergreift die Interessengemeinschaft (IG) Kultur Luzern die Initiative und lanciert eine Petition, wie es in einer Mitteilung heisst. Mit einer Unterschriftensammlung will die IG den Luzerner Regierungsrat dazu bewegen, «die langfristige Finanzierung durch eine substanzielle kantonale Beteiligung an Strukturbeiträgen sicherzustellen».