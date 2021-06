Pfaffnau Die Pläne für das neue Pflegeheim Murhof nehmen Fahrt auf Für 23,5 Millionen Franken soll in St.Urban das neue Zentrum Murhof entstehen. Derzeit wird das Projekt des Wettbewerbssiegers konkretisiert. Susanne Balli 28.06.2021, 05.00 Uhr

Das Alters- und Pflegeheim Zentrum Murhof in St.Urban ist in die Jahre gekommen. Der Murhof liegt an erhöhter Lage im Rücken des Klosters St.Urban. Er wurde 1962 erbaut und in den 70er- und 80er-Jahren durch einen zusätzlichen Gebäudetrakt und einer Cafeteria erweitert. Schon länger ist klar, dass die Infrastruktur den heutigen Ansprüchen nicht mehr genügt.

Um künftigen Bedürfnissen zu entsprechen und die kantonalen Vorgaben erfüllen zu können, hat sich die Gemeinde dazu entschlossen, das Zentrum Murhof neu zu bauen. Denn mit den heutigen Anforderungen an Infrastruktur und Technik eines Heims und die Erdbebensicherheit käme die Sanierung teurer zu stehen als der Neubau.

Standortentscheid gab zu reden

Das Neubauprojekt mit einem Investitionsvolumen von 23,5 Millionen Franken nimmt nun immer mehr an Fahrt auf. Dies nach einer längeren Vorgeschichte: Der Gemeinderat favorisierte einen Neubau am Standort Murhof. Doch gegen diesen Entscheid wurde das Referendum ergriffen. Initianten wollten einen Neubau in Pfaffnau. An einer Volksabstimmung vom 25. November 2018 sprach sich eine grosse Mehrheit der Bevölkerung für den Standort Murhof aus. An der ausserordentlichen Gemeindeversammlung vom 22. September 2020 sagten die Stimmberechtigten Ja zur Überführung des Alterszentrums in eine gemeinnützige Aktiengesellschaft. Schliesslich startete am 1. Januar 2021 die neu gegründete Murhof AG ihr erstes Geschäftsjahr.

So soll das künftige Zentrum Murhof aussehen. Visualisierung: PD

Mittlerweile wurde auch ein Architekturwettbewerb durchgeführt. Aus insgesamt 43 Projekten hat sich eine Jury, bestehend aus der Geschäftsleitung Murhof AG, Vertretern der Gemeinde und Fachpreisrichtern (Architekten) für das Projekt Hostett des Ateliers Toscano GmbH, Bern, entschieden. «Der Entwurf überzeugt und zeigt auf vorbildliche Art und Weise, wie unterschiedliche Anforderungen zu einem Ganzen zusammengefügt werden», sagt Jörg Vonmoos, der Präsident der Baukommission, auf Anfrage. So berücksichtige es die Ansprüche der Bewohner und deren Angehörigen sowie auch wirtschaftliche, logistische, aber auch architektonische, denkmalpflegerische und landschaftsplanerische Werte. Der Ort ist im Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz aufgeführt und steht unter Schutz.

Finanzierung über Murhof AG

Ende Januar 2021 hat der Pfaffnauer Gemeinderat die Mitglieder der Baukommission zur Planung und Realisierung des Neubauprojekts gewählt. Derzeit arbeitet die Kommission das Projekt für den Neubau des Alterszentrums Murhof weiter aus. Markus Gut, Verwaltungsratspräsident der Murhof AG, sagt: «Die Stimmbevölkerung hat das Investitionsvolumen von 23,5 Millionen Franken genehmigt. Die Finanzierung läuft über die Murhof AG.» Allenfalls werde von den Kreditgebern eine Bürgschaft der Gemeinde verlangt.

Bis Mitte 2022 wird laut Jörg Vonmoos das Baugesuch eingereicht. Baustart sollte Ende 2022 / Anfang 2023 sein. Der Bezug sei je nach Bauablauf Anfang 2025 geplant. Das neue Zentrum Murhof soll künftig 58 Bewohnern ein neues Zuhause bieten.

Zweigeschossiger Flügel

Der geplante Neubau ist zweigeschossig und besitzt in jedem Flügel einen eigenen Ausgang in die Hostett respektive den Garten. Wie die Architekten des Ateliers Toscano GmbH schreiben, wird die Länge des Gebäudes, entstehend durch die landschaftliche Setzung des Hauses, zum grossen Potenzial für den Lebensraum der Bewohner. «Anstelle des klösterlichen Kreuzganges wird die warme Laube zum zentralen Ort des Miteinanders», heisst es weiter. Anonym anmutende Erschliessungsgänge und volle Speisesäle würden vergeblich gesucht. «In Analogie zum Dorfspaziergang nimmt die Entfernung zwischen Wohnhaus und Gästehaus eine wichtige Rolle ein. Einerseits für Abwechslung und Bewegung im Alltag, andererseits für die sozialen Kontakte der Bewohner.»

Ein Modell des Siegerprojekts Hostett des Ateliers Toscano GmbH, Bern. Bild: PD

Gemäss dem Projektbeschrieb nimmt der Neubau «die örtlich bestehende Thematik und Körnung von Häusern an der Strasse und landschaftsprägenden Bauten auf». Auf dem Niveau der Klosterscheune entsteht das öffentliche, zweigeschossige «Gasthaus». Ein Geschoss tiefer, der Klosterscheune zu Füssen liegend, steht das Wohnhaus für die Bewohner zwischen bestehender und neu aufgeforsteter Hostett.