Pfaffnau befürwortet neues Reglement für Krisenfälle

Abstimmung Pfaffnau genehmigt die Rechnung 2020 und das neue Reglement für den Gemeindeführungsstab Die Gemeinde Pfaffnau hat ein veraltetes Reglement angepasst, welches in ausserordentlichen Lagen zum Einsatz kommt. 13.06.2021, 16.00 Uhr

Mit 927 zu 76 Stimmen hat die Pfaffnauer Bevölkerung am Sonntag den Jahresbericht 2020 mit der Jahresrechnung gutgeheissen. Diese schliesst ausgeglichen ab mit einem Plus von knapp 357'000 Franken, dies bei einem Gesamtaufwand von rund 24 Millionen Franken.

Zudem wurde mit 857 zu 118 Stimmen das neue Reglement über den Gemeindeführungsstab (GFS) angenommen. Das bisherige Reglement stammte aus dem Jahr 2003 und war veraltet. Es wurden, soweit dienlich, Inhalte der kantonalen Gesetzgebung übernommen, beziehungsweise auf das Bedürfnis der Gemeinde angepasst. Das neue Reglement für den Gemeindeführungsstab dient als Mittel in Krisenfälle, wo kurze Handlungswege nötig sind. In solchen Fällen hat der Gemeinderat dem Gemeindeführungsstab weitgehende Kompetenzen eingeräumt. Der Gemeinderat werde allerdings in ausserordentlichen Fällen ebenfalls Einfluss auf die Lage nehmen können und müssen, wie es in der Abstimmungsbotschaft heisst.

Die Stimmbeteiligung lag bei 58,23 Prozent. (sb)