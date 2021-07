Pfaffnau Katholische Kirchgemeinde Pfaffnau-Roggliswil kämpft mit einem Projekt gegen Kirchenaustritte Welche kirchlichen Werte finden sich im Alltag wieder. Das will die Katholische Kirchgemeinde Pfaffnau-Roggliswil für die Bevölkerung sichtbar machen. Susanne Balli 30.07.2021, 05.00 Uhr

Präsenz markieren: Das hat sich die Katholische Kirchgemeinde Pfaffnau-Roggliswil gross auf die Fahne geschrieben. Sie hat Anfang Jahr das Projekt «Dank dir … Werte leben!» gestartet, welches nun nach und nach in Pfaffnau sichtbarer wird. Mitmachen können alle, die sich dafür interessieren und einen Beitrag dazu leisten wollen. Ungefähr jeden Monat wird ein Thema respektive ein Wert der Kirche in Form eines «Kunstwerks» an prominenter Stelle auf einer Wiese vor der Pfaffnauer Kirche errichtet. Kirchenrätin Bernadette Grossen (54) sagt auf Anfrage:

«Die Kunstwerke sollen uns immer wieder dran erinnern, dass wir alle die Kirche sind und kirchliche Werte in allen Bereichen leben.»

Wie viele andere kirchlichen Gemeinschaften muss auch diese Kirchgemeinde jeden Monat zahlreiche Kirchenaustritte verzeichnen. Derzeit hat die Katholische Kirchgemeinde Pfaffnau/Roggliswil zirka 1550 Mitglieder. Allein im vergangenen Jahr sind 30 Mitglieder aus der Kirche ausgetreten. «Daher haben wir uns überlegt, was wir konkret dagegen tun können, um Leute, besonders auch Junge im Alter von etwa 18 bis 30 Jahren wieder mehr erreichen können», sagt Bernadette Grossen. Denn diese Altersgruppe lese kein Pfarrblatt und schaue sich auch nicht auf der Website der Pfarrei/Kirchgemeinde um.

Kirche orientiert sich an Vereinen

Erreichen wolle man die Leute, um aufzuzeigen, wo die Kirche im Leben überall präsent sei. Und das sei eben nicht nur im Gottesdienst in der Kirche selber, sondern in vielen unterschiedlichen Bereichen der Fall. «Die Kirchensteuern fliessen in diverse soziale Bereiche. So schaut die Kirche zu einsamen, armen und kranken Leuten, macht zum Beispiel Besuche im Altersheim», erklärt Bernadette Grossen. Das wolle man den Leuten vermitteln. Dabei habe man geschaut, wie Vereine die Leute auf etwas aufmerksam machen. «Wenn ein Verein ein Dorffest plant, dann hängt der überall Plakate auf, und innert kürzester Zeit wissen alle im Dorf davon. Also haben wir gesagt, dass wir auch so etwas machen müssen, um in der Bevölkerung präsenter zu werden.»

Die Holzbrücke vor der Pfaffnauer Kirche wird nach und nach mit weiteren «Kunstwerken» aus der Bevölkerung bestückt.

So wurde bei einem ortsansässigen Schreinerbetrieb eine Holzbrücke in Auftrag gegeben. Diese steht nun vor der Pfaffnauer Kirche auf der Wiese, die im Eigentum der Kirchgemeinde ist. «Die Brücke verbindet, darum haben wir diese als Symbol gewählt», sagt Grossen. Die «Kunstwerke» werden rund um die Brücke aufgestellt. Über das Jahr hinweg kommen immer mehr Installationen zusammen, die Brücke wächst und wird bunter. «Wenn ein Team, zum Beispiel ein Verein, eine Gruppierung, Senioren, ein Stammtisch, Familien oder Firmen sich Gedanken darüber machen, wie man einen wichtigen Wert leben und als ‹Kunstwerk› darstellen kann, kann sich bei uns melden», sagt Grossen.

Enthüllung einer Installation am 8. August

Bereits im Mai wurde ein erstes Kunstwerk von sechs Jugendlichen der 3. Sekundarklasse zum Thema «Jugend – zäme ha» enthüllt, das diese selber gefertigt haben. Anfang Juli wurde zudem ein Begegnungsplatz – gestaltet von den Lektorinnen und Lektoren – eingeweiht.

Das nächste Kunstwerk bei der Holzbrücke wird anlässlich des Gottesdienstes am Sonntag, 8. August (10.30 Uhr) enthüllt. Denn an diesem Tag gratuliert die Kirchgemeinde Pfaffnauer Tobias Zurfluh, der als Schweizer Gardist im Vatikan vereidigt wurde und zu Gast in der Gemeinde ist. Anschliessend sind alle zum Apéro eingeladen.