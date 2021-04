Archäologie Neue Funde belegen eine Pfahlbausiedlung: Stadt Luzern ist 2000 Jahre älter als bisher angenommen Der Bau der Seewasserleitung ermöglichte einen archäologischen Einblick in den Luzerner Seegrund. Dabei wurden Spuren eines Dorfes aus der Bronzezeit gefunden. Es ist ein Sensationsfund. Reto Bieri Aktualisiert 22.04.2021, 18.05 Uhr

Taucher bringen einen Holzpfahl an die Wasseroberfläche. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Luzern, 22. April 2021)

Was Archäologen schon seit längerem vermutet haben, können sie nun endlich belegen: In der Stadt Luzern leben nicht erst seit dem Frühmittelalter Menschen, sondern deutlich länger. Beim Bau einer Leitung für die EWL-Energiezentrale beim Inseli quer durchs Seebecken wurden in vier Metern Tiefe rund 30 Pfähle und 5 Scherben gefunden. Deren Alter haben die Archäologen auf 1000 vor Christus datiert. Das entspricht der späten Bronzezeit. Die Geschichte der Stadt erweitert sich damit auf einen Schlag um fast 2000 Jahre.