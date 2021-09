Pfeffikon Ein gelernter Bootsbauer bringt defekte fliegende Kisten wieder in die Luft Roby Steiner ist Spezialist für Oldtimer-Flugzeuge. Bevor sich der Rickenbacher in seinem heutigen Beruf selbstständig gemacht hat, ist er abgetaucht. Roger Rüegger 10.09.2021, 05.00 Uhr

Roby Steiner ist begeisterter Flugzeugmechaniker. Bild: Nadia Schärli (Beromünster,

23. August 2021)

Eine «Bücker» am Himmel zieht immer Blicke auf sich. Auch Nichtflugzeugexperten erahnen am unvergleichlichen Motorengeräusch, dass ein Objekt älteren Jahrgangs im Anflug ist. Heinz Rühmann steuerte als Otto Groschenbügel in der Komödie «Quax der Bruchpilot» bereits 1941 eine Maschine dieses Typs. Und sie fliegen noch immer.

Dafür sorgt unter anderen Roby Steiner, der in Pfeffikon in der Gemeinde Rickenbach wohnt und in der Regel auch dort in seiner Werkstatt arbeitet. «Doppeldecker sind nicht nur unverwüstlich, sie üben auch eine Faszination aus. Ich habe noch nie vernommen, dass sich jemand über Fluglärm eines solchen Oldtimers beschwert hat», sagt Steiner, während er in einem Hangar auf dem Flugplatz Beromünster an einer gelben Maschine aus dem Jahr 1939 den Schaden an einem Flügel kontrolliert. Das Flugzeug wurde bei einem Unwetter auf dem Flugplatz in Locarno stark beschädigt.

Roby Steiner bei Reparaturarbeiten an einer «Bücker» im Hangar in Beromünster. Bild: Nadia Schärli (Beromünster,

23. August 2021)

Letzter Flugschüler, der in einer Bücker den Pilotenschein machte

Der 56-jährige Vater zweier erwachsener Töchter ist Spezialist für die Restaurierung und Wartung von Oldtimer-Flugzeugen. Derzeit sind dem Einmannbetrieb gleich zwei desselben Typs zur Reparatur anvertraut worden, weshalb sich Steiner im Hangar eingemietet hat. Steiner gibt eine kleine Geschichtslektion:

«Die Bücker ist 1934 bei Berlin zum ersten Mal als Prototyp abgehoben. Insgesamt wurden rund 5000 Stück in verschiedenen Ländern gebaut, auch in der Schweiz sind sie in Lizenz produziert worden.»

Er hat eine besondere Beziehung zu diesen Maschinen. Denn er war im Jahr 1997 der letzte der Schweiz, der auf einem solchen Flieger die Pilotenprüfung ablegte.

Roby Steiner in der Bücker, die er vor Jahren restauriert hat. Bild: Ronja Steiner

Die Bücker wurde von der Schweizer Luftwaffe 1936 zur Anfängerschulung angeschafft und war bis 1971 im Einsatz der Armee. Nachdem die gesamte Flotte zurückgezogen wurde, gingen gemäss der VBS-Dokumentation «Ausgemusterte Mittel der Schweizer Luftwaffe» 1972 die übrig gebliebenen Maschinen an den Aero-Club der Schweiz. Die ehemaligen Maschinen der Fliegertruppen gelten heute als die begehrtesten Oldtimer rund um den Globus. Sie werden auch im Kunstflug eingesetzt.

Steiner selber kennt die Doppeldecker in- und auswendig. Die Maschine aus dem Tessin zum Beispiel hat er vor 24 Jahren überholt. Bei seiner Inspektion bemerkt er zufrieden:

«Sie ist noch wie neu und immer noch in einem tadellosen Zustand, abgesehen von den Beschädigungen durch den Sturm.»

Dass er an dem Flugzeug mit der Immatrikulation HB-UUF und dem Zusatzkennzeichen A-58 vor vielen Jahren Hand angelegt hatte, beweist eine leicht vergilbte Plakette, die am Flügel angebracht ist: «Steiner Boot- und Flugzeugbau» steht darauf geschrieben. «Das ist der Name meiner Firma, die ich 1994 in einer alten Brauerei in Wädenswil aufgebaut habe. Heute heisst es nur noch Flugzeugbau, ich habe nichts mehr mit Booten zu tun», betont er.

Flugzeuge mit Seifenkistentechnik

Das ist insofern bemerkenswert, weil Steiner gelernter Bootsbauer ist und sich erst nach seiner Ausbildung in Horw auch beruflich den Flugzeugen widmete. Seine Erklärung für die Berufswahl ist simpel. «In der Schweiz war es nicht möglich, sich in einem Beruf, wie ich ihn heute ausübe, ausbilden zu lassen. Die Konstruktionen und das Material beim Bootsbau unterscheiden sich jedoch nicht allzu sehr von jenem des Flugzeugbaus, weshalb ich diesen Weg wählte», schildert er. Wobei anzumerken ist, dass er nicht Flugzeugmechaniker ist. Steiner erklärt, ohne dies abwerten zu wollen:

«Die Motoren rühre ich nicht an. Sonst bearbeite ich aber fast alles. Die Oldtimer-Flugzeuge haben eine einfache Mechanik, fast so wie Seifenkisten.»

Roby Steiner arbeitet am Oldtimer-Flugzeug. Bild: Nadia Schärli (Beromünster,

23. August 2021)

Für die Bearbeitung der Holzkonstruktion, der Bespannung und der speziellen Metalllegierung, sprich das Schweissens der Rohrkonstruktionen, die das Gerüst der meisten Flugzeuge bilden, sind spezielle Ausbildungen und Prüfungen Bedingung. Die Maschinen, die Steiner repariert, werden zuerst eingehend geprüft, eher sie wieder in die Luft dürfen.

Mit der Fliegerei ist Steiner aufgewachsen. Er hat bereits als 15-jähriger Bube das Segelflug-Brevet gemacht und wurde damit der jüngste Pilot der Schweiz. Sein Vater war 1967 Mitbegründer der Segelfluggruppe Pilatus in Beromünster.

Vom Tauchlehrer zum Flugzeugrestaurator

Als Selbstständiger im Bereich der Restaurationen von Oldtimer-Flugzeugen ist Steiner in der Schweiz eher ein Exote. Auch sein Werdegang ist alles andere als typisch. Nach seiner Lehre in Horw und einer Stippvisite bei den Pilatus Flugzeugwerken folgte ein achtjähriges Intermezzo als Tauchlehrer auf Elba und den Malediven. Dort lernte der Reussbühler nach vier Jahren seine heutige Frau kennen. Gemeinsam leiteten sie die Tauchschule einige Jahre, bis sie sich entschieden, eine Familie zu gründen. Sie kehrten zurück in die Schweiz.

Die Töchter Malvina (27) und Ronja (26) wie auch Ehefrau Monika helfen oder halfen Roby Steiner jeweils gerne, wenn im Betrieb Not am Mann herrscht. Und das war nicht selten der Fall. Wobei die Töchter mittlerweile anderweitig beschäftigt sind. Steiner kann sich nicht über zu wenig Arbeit beklagen. Die Reparaturarbeiten an einem der beschädigten Doppeldecker hatte Steiner letzte Woche abgeschlossen. Doch bereits steht eine andere Maschine im Hangar in Beromünster. Auch diese wurde beim Unwetter im Tessin beschädigt. «Der Besitzer der Bücker hat mich in diesem Fall weiterempfohlen. Er legt grossen Wert auf detailgetreue Arbeiten. Das ist offenbar bekannt, sodass seine Empfehlung etwas wert ist», so Steiner schmunzelnd.