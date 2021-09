Region Sursee Neubauprojekt für Pflegeheim Seeblick nimmt erste Hürde – doch einige Gemeinden wollen abwarten Der Seeblick in Sursee muss dem Spitalneubau weichen. Am Dienstagabend haben die zwölf Verbandsgemeinden grünes Licht für die Planung eines Ersatzbaus gegeben. Ein definitives Ja ist es noch nicht. Reto Bieri 21.09.2021, 19.15 Uhr

Auf dieser Parzelle im Frieslirain, in unmittelbarer Nähe zum Spital in Sursee, soll der Ersatzbau des Seeblick hinkommen. Im Bild die Co-Geschäftsleiter Roger Wicki und Elke Hönekapp. Bild: Pius Amrein (Sursee, 20. September 2021)

In Sursee kann die Planung für einen Ersatzbau des Pflegeheims Seeblick in Angriff genommen werden. Am Dienstagabend genehmigten die zwölf Verbandsgemeinden mit klarer Mehrheit einen Sonderkredit über 490'000 Franken. Die Delegierten genehmigten zwar «nur» das Wettbewerbsverfahren, doch für die Verbandsleitung ist damit ein Grundsatzentscheid gefallen. «Es ist ein entscheidender Meilenstein», sagte Verbandspräsident Hansruedi Estermann.

Der Grund ist Zeitdruck: Der Seeblick muss dem Neubau des Kantonsspital (Luks) in Sursee weichen. Dessen Zeitplan sieht vor, dass das Pflegeheim bis spätestens am 30. Juni 2027 geräumt sein muss. Das Ziel des Luks sei es, bis zirka 2031 den Spitalneubau zu beziehen. Bei einer Ablehnung des Wettbewerbskredits droht die Auflösung des Gemeindeverbandes und die geordnete Schliessung des Seeblicks, heisst es in der Botschaft zu Delegiertenversammlung.

Zustimmung als «Akt der Fairness»

Ein eindeutiges Bekenntnis ist das Ja der Delegierten allerdings nicht. Grundsätzlich stiess der Neubau zwar auf viel Wohlwollen, doch einige Gemeinden wollen mit der definitiven Zusage abwarten und die nächsten Planungsschritte abwarten. Für die Gemeinde Oberkirch sei es ein Akt der Fairness, dem Neubau zuzustimmen, sagte Sozialvorsteherin Luitgardis Sonderegger. «Wir wissen aber noch nicht, ob wir im Verband bleiben. Erst wenn klar ist, was genau geplant ist, werden wir uns definitiv entscheiden.»

Auch Rickenbach und Eich wollen abwarten, unter anderem wegen der Frage der Finanzierung. Knutwil hingegen appellierte an die Solidarität der anderen Gemeinden: «Wir haben kein eigenes Pflegeheim und sind sehr auf den Seeblick angewiesen», sagte Sozialvorsteherin Martha Roos. Bereits ausgetreten aus dem Gemeindeverband ist Sempach. Die Gemeinde realisiert derzeit ein Neubauprojekt ihres eigenen Pflegeheims. Laut Roger Wicki finden zudem in den nächsten Monaten Gespräche mit Triengen statt.

Seeblick kann jene versorgen, die schwer pflegebedürftig sind

Der Austritt von Gemeinden habe keine unmittelbare finanziellen Auswirkungen auf das Projekt, denn das Eigenkapital verbleibe im Verband, sagte Präsident Hansruedi Estermann. Mittelfristig stehe die Umwandlung des Gemeindeverbands in eine gemeinnützige Aktiengesellschaft im Raum. Dann könnten die Gemeinden ihre Aktien allenfalls veräussern.

Zu Beginn der Versammlung zählte Co-Geschäftsleiterin Elke Hönekapp die Pluspunkte des Seeblicks auf. «Unser Vorteil ist die Nähe zum Spital Sursee. Wir können Menschen aufnehmen, die schwer pflegebedürftig sind.». Der Seeblick ist mit dem Spital durch eine Passerelle verbunden. «Das gibt den Menschen und den Angehörigen Sicherheit.» Das Pflegeheim verzeichnet laut Hönekapp jährlich rund 150 Ein- und Austritte. Davon gehen rund 100 Personen wieder nach Hause oder in ein anderes Heim. Die Zuweisungen kommen fast ausschliesslich aus dem Spital.

Neubau kostet voraussichtlich 38 Millionen Franken

Laut Co-Geschäftsleiter Roger Wicki braucht es auch künftig ein stationäres, regionales Pflegeheimangebot. Der Seeblick verstehe sich als Ergänzung zu den anderen Heimen in der Region und übernehme eine wichtige Funktion als Ausgleichspool, wenn andernorts kein Platz frei ist.

Das Pflegeheim Seeblick soll im Wohnquartier Frieslirain auf einer noch unbebauten Fläche gleich gegenüber des Spitals neu gebaut werden. Angestrebt werden 78 Pflegeplätze, das sind ungefähr gleich viele wie bisher. Die Verantwortlichen rechnen mit einem Investitionsvolumen von 35 bis 38 Millionen Franken. Die Abklärungs- und Grundlagenarbeiten für den neuen Seeblick laufen bereits seit einigen Monaten. In Zusammenarbeit mit den Verbandsgemeinden wurde ein Leistungsangebot für den Ersatzneubau definiert und ein Rahmenbetriebskonzept erarbeitet.

Surseer Stimmbevölkerung hat das letzte Wort

Das siegreiche Wettbewerbsprojekt bildet die Grundlage für die notwendige Umzonung der zwei Parzellen im Frieslirain, die dem Kanton gehören. Das letzte Wort hat deshalb die Surseer Stimmbevölkerung. Die Verbandsleitung betonte, es sei wichtig, die Stadt Sursee in den Prozess miteinzubeziehen. Deren Sozialvorsteherin Jolanda Achermann Sen sagte an der DV, für den Stadtrat sei der Standort gleich neben dem Spital einleuchtend. Trotzdem müsse für den Meinungsbildungsprozess noch klarer aufgezeigt werden, wie der Standortentscheid zustande kam.

Laut Präsident Hansruedi Estermann hat der Verband vergangene Woche die Anwohnenden über das Projekt im Frieslirain informiert. Es sei überraschend wohlwollend aufgenommen worden, die frühzeitige Information sei geschätzt worden. Gemäss Roger Wicki sei der Wunsch nach öffentlichen Grünzonen geäussert worden. Ausserdem soll der Neubau mit erneuerbaren Energien versorgt werden.