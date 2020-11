Das Luzerner Pflegeheim Steinhof will ausbauen – doch im Quartier regt sich Widerstand Bei der Abstimmung zur BZO-Revision am 29. November geht es auch um die Umzonung einer Wiese beim Pflegeheim Steinhof. Der dort geplante Erweiterungsbau passt allerdings nicht allen. Sandra Monika Ziegler 18.11.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Barmherzigen Brüder von Maria-Hilf betreiben das Pflegeheim Steinhof in Luzern. Mittelfristig soll die Zahl der Pflegeplätze im Steinhof erhöht werden. Ein Erweiterungsbau soll südlich des heutigen Gebäudes, in Richtung Bushaltestelle Eichhof, zu stehen kommen. Dafür braucht es aber eine Anpassung der Bau- und Zonenordnung (BZO). Über die Umzonung Steinhof wird - zusammen mit zahlreichen anderen Anpassungen der BZO - am 29. November abgestimmt.

Aussenansicht des Pflegeheims Steinhof in Luzern. Pius Amrein (Luzern, 12. November 2020)

Die Wiese unterhalb des Pflegeheims liegt heute in der Wohnzone und soll in die Zone für öffentliche Zwecke mit geschlossener Bauweise umgezont werden. Der Erweiterungsbau soll sich entlang der abfallenden Steinhofstrasse ziehen.

Hinter dieser Hecke liegt die Wiese, auf der der Erweiterungsbau geplant ist. Hinten links sieht man das Steinhof-Hauptgebäude.

Bild: Boris Bürgisser

Neubau mit Holzfassade

Es gibt auch bereits ein Projekt, das von den renommierten Basler Architekten Diener & Diener geplant wurde. Es wurde von der Stadt, der Stadtbaukommission (SBK) und der kantonalen Denkmalpflege begleitet, wie dem Bericht und Antrag des Stadtrats zur BZO-Revision zu entnehmen ist. Der Bau soll demnach in einer Holzkonstruktion mit Holzfassade und zwei vollen Geschossen erstellt werden.

Die Pläne stossen allerdings auf Widerstand im Quartier. Deshalb wurde die Interessengemeinschaft Schlossweg, deren Mitglieder in den angrenzenden Stadtvillen wohnen, gegründet. Sie seien nicht gegen eine Erweiterung des Pflegeheims, jedoch «gegen quartierfremde Bauten, die nicht in die Ortsbildschutzzone B passen», wie IG-Mitglied Peter Ulrich sagt. «Wir hatten mehrere Verhandlungen und Mediationen, doch wir kamen auf keine gütliche Lösung, die auch für uns stimmt», erklärt Ulrich. Die gesamte Gebäudeanlage inklusive Lichthof solle 73 Meter lang werden, «das passt nicht in die Parkanlage». Auch seien die Grenzabstände zu den benachbarten Grundstücken zu klein.

«Plötzlich soll die geschlossene, verdichtete Bauweise erlaubt werden»

Die IG macht sich jetzt mit Flyern und Plakaten öffentlich bemerkbar und wirbt für ein Nein zur ganzen BZO-Revision. Störend ist für die IG auch, dass im Steinhof-Quartier mit der mehrheitlich offenen Bauweise ein solch massiver Neubau geplant wird. «Wir haben hier grosse Grünräume, nun soll mit der Zonenänderung plötzlich die geschlossene, verdichtete Bauweise erlaubt werden. Das passt nicht in das bestehende Orts- und Landschaftsbild», sagt Ulrich.

Das Pflegeheim Steinhof selber will sich im Moment nicht zum Neubauprojekt äussern.