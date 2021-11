Pflege-Initiative Applaus reicht den Pflegefachkräften nicht mehr – Arbeitgeberverbände unterstützen den Gegenvorschlag Die Zentralschweizer Sektion des Berufsverbands der Pflegefachkräfte erhofft sich durch die Pflege-Initiative bessere Arbeitsbedingungen. Die Arbeitgeberverbände begrüssen mehrheitlich den Gegenvorschlag. Reto Bieri Jetzt kommentieren 03.11.2021, 14.44 Uhr

Gross war der Applaus im vergangenen Jahr für die Pflegefachfrauen und -männer wegen ihres Einsatzes während der Pandemie. Nun stehen sie durch die Pflege-Initiative, über welche die Schweiz am 28. November abstimmt, erneut im Zentrum der Aufmerksamkeit.

Die Pflege-Initiative will Arbeitsbedingungen und Löhne verbessern.

Während die Zustimmung für die Initiative in der Bevölkerung hoch ist, sind die Haltungen bei den wichtigsten Playern im Gesundheitsbereich uneinheitlich. So sprechen sich auf nationaler Ebene der Spitalverband H+, der Pflegeheimverband Curaviva und Spitex Schweiz für den indirekten Gegenvorschlag des Bundesrats aus. Dieser greift laut H+ zwei wesentliche Forderungen der Pflege-Initiative auf: Ausbildung von mehr Pflegefachkräften, die zudem zusätzliche Kompetenzen erhalten. Rund eine Milliarde Franken will der Bund dafür in den nächsten acht Jahren ausgeben. Zudem könne der Gegenvorschlag im Gegensatz zur Initiative sofort umgesetzt werden.

Diese Haltung teilen auch Curaviva Luzern und «Spitäler Zentralschweiz», der Verband der öffentlichen sowie privaten Spitäler und Kliniken in den Kantonen Luzern, Zug, Schwyz, Uri, Obwalden, Nidwalden sowie Glarus.

«Im Falle einer Annahme der Pflege-Initiative werden mehrere Jahre verstreichen, bis ein Umsetzungsvorschlag vorliegt. Diese Zeit haben wir nicht»,

schreibt «Spitäler Zentralschweiz» in einer Mitteilung.

Mit der Initiative würde die Stärkung der Pflege zwar in der Verfassung verankert, die Beratungen im Parlament würden aber wieder bei null beginnen. Die weiteren Forderungen der Pflege-Initiative – bessere Arbeitsbedingungen und genügend Personal pro Schicht – können laut «Spitäler Zentralschweiz» nicht mit einer Verfassungsänderung beziehungsweise einer nationalen Gesetzgebung erfüllt werden, sondern seien im sozialpartnerschaftlichen Dialog auf lokaler Ebene zu lösen.

Kantonsspital und Hirslanden positionieren sich unterschiedlich

Die Luzerner Spitäler positionieren sich unterschiedlich. Die Haltung des Luzerner Kantonsspitals (Luks) deckt sich mit jener von H+. Neutral verhält sich die Hirslanden-Gruppe, zu der die Klinik St.Anna in Luzern gehört. Sie gibt keine Abstimmungsempfehlung ab. Für Hirslanden stehe die Weiterentwicklung des Pflegeberufs im Zentrum sowie die öffentliche Debatte darüber.

Die Zentralschweizer Bildungsorganisation Xund, die von den regionalen Arbeitgebern getragen ist, unterstützt hingegen den Gegenvorschlag. «Er beinhaltet ein fertig geschnürtes Paket mit einer Ausbildungsoffensive im Umfang von rund einer Milliarde Franken», begründet Geschäftsführer Tobias Lengen. Als Bildungszentrum sei ihnen aber die Auseinandersetzung mit der aktuellen politischen Debatte wichtig. Im Unterricht würden deshalb Pflege-Initiative und Gegenvorschlag breit diskutiert.

Kantonaler Spitexverband ist gespalten

Gespalten ist hingegen der kantonale Spitexverband. In einer Umfrage, an der rund 20 Luzerner Spitex-Organisationen teilgenommen haben, spricht sich laut Präsident Jim Wolanin eine knappe Mehrheit für die Pflege-Initiative aus. Eine nahezu gleich grosse Minderheit lehne sie ab, vier Organisationen haben eine neutrale Haltung eingenommen, so Wolanin weiter. «Eine konkrete Empfehlung möchte der Verband angesichts dieser Rückmeldungen nicht abgeben.»

Für die Befürworter bietet nur die Initiative Gewähr für eine genügende Anzahl ausgebildeter Pflegefachpersonen. Nur so könne man verhindern, dass sie vorzeitig aus dem Pflegeberuf aussteigen, so Wolanin weiter. Die Initiativgegnerinnen und -gegner argumentieren, dass mit dem Gegenvorschlag die wesentlichsten Anliegen schnell umgesetzt werden können.

Auch beim Gegenvorschlag dauert die Umsetzung

Letzteres stimme nicht, sagt Miriam Rittmann, Präsidentin der Sektion Zentralschweiz des Schweizer Berufsverbands der Pflegefachfrauen und -männer (SBK).

«Die Ausbildungsbeiträge vom Bund werden erst gesprochen, wenn die Kantone mitfinanzieren.»

Die Umsetzung dauere deshalb möglicherweise Jahre und sei abhängig von der jeweiligen kantonalen Gesetzgebung und vom Budgetprozess. «Wir wissen aus Erfahrung, beispielsweise bei der Finanzierung von Wiedereinstiegskursen in die Pflege in der Zentralschweiz, dass es dauert, bis die Pflegenden in Ausbildung wirklich davon profitieren.» Bei der Pflege-Initiative hingegen sei der Bundesrat verpflichtet, im Sinne von Übergangsbestimmungen innerhalb von 18 Monaten wirksame Massnahmen zur Behebung des Mangels an diplomierten Pflegepersonen zu treffen.

«Applaus und Lippenbekenntnisse reichen nicht mehr, um den Pflegenotstand zu beheben»,

sagt Rittmann weiter. Dem SBK fehlten beim Gegenvorschlag Massnahmen, um frühzeitige Berufsausstiege zu verhindern und die Pflegequalität zu sichern. Gleichzeitig mit der Ausbildungsoffensive müssten die Arbeitsbedingungen verbessert werden, «denn sonst verpufft das in die Ausbildung investierte Geld schnell wieder», so Rittmann.

Gespräche auf Augenhöhe nur mit politischem Druck möglich

Verbände wie H+ oder Curaviva vertreten laut Rittmann primär die Interessen der Arbeitgeber. Die Forderungen der Pflege-Initiative nach festgelegten Personalschlüsseln zur Sicherung der Qualität und Verbesserung der Arbeitsbedingungen würden Gespräche auf Augenhöhe zwischen den Sozialpartnern voraussetzen, sagt Rittmann weiter. «Ohne politischen Druck ist das in der Zentralschweiz bisher nur vereinzelt möglich. Zu wichtig ist den Unternehmen die personalpolitische und damit einhergehende finanzielle Freiheit.»

Zum Vorwurf, die Initiative verursache Mehrkosten, weil mehr Leistungen über die Krankenkasse abgerechnet werden können, sagt Rittmann: «Das Gegenteil trifft zu. Die Kosten nehmen zu, weil der Pflegebedarf durch mehr Menschen zunimmt, die immer älter werden und häufiger chronisch sowie mehrfach krank sind.» Würden diese Menschen gut gepflegt, zahle sich das finanziell aus. Rittmann: «Es gibt weniger Komplikationen, weniger Fehler und eine kürzere Aufenthaltsdauer im Spital. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass mit der Pflegequalität auch Kosten gespart werden.»