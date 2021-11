Pflegeinitiative: Luzerner Spitex-Organisationen zwiegespalten

Pflege-Initiative Luzerner Spitex-Organisationen sind zwiegespalten – das sind die Gründe Während die Pflege-Initiative in der Bevölkerung viel Zustimmung findet, sind Gesundheitsorganisationen skeptisch. Besonders die Spitex ist gespalten. Livia Fischer Jetzt kommentieren 17.11.2021, 05.00 Uhr

«Fast überall habe ich Werbung für die Initiative gesehen, nirgends aber für den Gegenvorschlag», erzählt Jim Wolanin von seinen Beobachtungen, als er in verschiedensten Luzerner Spitex-Organisationen zu Besuch gewesen sei. Der FDP-Kantonsrat aus Neuenkirch ist Präsident des kantonalen Spitexverbands. Seine Schilderung mag überraschen, bedenkt man, dass der Verband eine geteilte Haltung zur Pflege-Initiative hat. In einer Umfrage bei rund 20 Spitex-Organisationen sprechen sich nämlich fast so viele gegen wie für die Initiative aus, vereinzelte nehmen einen neutralen Standpunkt ein. Spitex Schweiz derweil folgt Bund und Parlament und befürwortet den indirekten Gegenvorschlag.

Wolanin erstaunt das Umfrageergebnis nicht: «Hier geht es ein wenig um die Frage: Hat man lieber den Spatz in der Hand oder die Taube auf dem Dach?» Seine persönliche Haltung möchte er zwar nicht öffentlich preisgeben, er ist aber der Meinung: «Egal wie die Abstimmung ausgeht, die Pflege gewinnt auf jeden Fall.»

«Je näher am Patient oder der Patientin, desto eher für die Initiative»

Diese Haltung vertritt auch Daniel Rüttimann. Der Präsident der Spitex Hochdorf und Umgebung betont: «Aufgrund der zwingend nötigen Stärkung der Pflege habe ich absolutes Verständnis für die Initiative.» Dennoch plädiert er für den Gegenvorschlag. Er habe die grössere Wirkungskraft und komme der Pflege schneller und besser zugute, so seine Begründung. Und:

«Die Forderung der Initiative, die Arbeitsbedingungen in der Verfassung zu verankern, geht für mich zu weit. Das ist nicht der richtige Ort, um dies festzulegen.»

Er glaubt daran, dass die Rahmenbedingungen in den einzelnen Betrieben auch so verbessert werden. Wenn er auch zugibt, dass es in letzter Zeit «nicht so schnell vorwärts gegangen sei, wie es hätte sollen».

Auf die Frage nach der Stimmung bei den Mitarbeitenden in der eigenen Spitex-Organisation sagt Rüttimann, sie sei «sehr gut». Dies liege sicherlich auch daran, dass sich Vorstand und Leitungsteam schon länger darum bemühen, bestmögliche Rahmenbedingungen zu schaffen. Trotzdem sagt der Mitte-Kantonsrat und Hochdorfer Gemeinderat, dass auch bei ihnen die Mitarbeitenden – wie in den meisten Gesundheitsbetrieben – vorwiegend für die Initiative stimmen.

«Die Tendenz ist schon so: Je näher am Patient oder der Patientin, desto eher für die Initiative.»

Die Problematik der unterschiedlichen Meinungen von Mitarbeitenden und Leitungspersonen sei ihm daher durchaus bewusst. Aber es gebe nun mal verschiedene Rollen und diese Ansichten dürften auch platziert werden – «dafür ist eine Abstimmung ja da.»

Ausbildungsoffensive ist gut gemeint, bringt aber nicht viel

Gleicher Meinung wie die Mitarbeitenden ist Marianne Schärli. Die Präsidentin der Spitex Wiggertal und Vizepräsidentin Spitex Kanton Luzern hofft, dass die Pflege-Initiative, wie laut Hochrechnungen erwartet, durchkommt. Das Argument der Gegnerinnen und Gegner, das Festlegen der Arbeitsbedingungen sei Sache der Betriebe, zieht bei ihr nicht.

«Schon vor zehn Jahren wusste man, dass ein Mangel an Pflegefachkräften droht. Die Betriebe hätten also schon lange die Möglichkeit gehabt, die Arbeitsbedingungen zu justieren.»

Da bis anhin diesbezüglich nicht viel passiert sei, glaubt Schärli nicht, dass sich das nach einem Nein am 28. November gross verändern werde.

Kritisch sieht die Präsidentin der Mitte Reiden auch die Massnahme des Gegenvorschlags, bis zu einer Milliarde Franken für die Ausbildungsoffensive zu sprechen. «Das Thema wird zwar ernstgenommen, mit den Geldern wird das Hauptproblem aber nicht gelöst. Bleiben die Pflegenden nicht im Job, gibt es auch zu wenig Fachkräfte, die Leute ausbilden können.» Das sei schon jetzt der Fall – viele der Studierenden erhielten zu wenig Betreuung, wenn Personalnot bestehe. Daher sei die Rechnung einfach: Werden bessere Arbeitsbedingungen geschaffen, bleiben mehr Pflegende im Beruf, folglich haben sie mehr Personalressourcen und auch mehr Zeit, um angehende Pflegefachkräfte auszubilden.

Die Wichtigkeit dessen unterstreicht Schärli mit einem Beispiel aus Deutschland. Die grosse Pflegekrise gab es dort vor etwa zehn Jahren; ein Grund, warum viele deutsche Fachkräfte eine Arbeit in der Schweiz suchten. «Nun stecken wir in ebendieser Krise, während sich die deutsche Regierung extrem für den Pflegeberuf einsetzt und die Arbeitsbedingungen verbessert. Schon jetzt sieht man, dass Deutsche in ihre Heimat zurückgehen – was den hiesigen Mangel nur noch verstärkt.»