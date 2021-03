Pflegekinder Daheim sind die Kinder gefährdet – eine Luzerner Familie bietet ihnen nun ein Zuhause auf Zeit Ein Paar aus dem Kanton Luzern gibt krisengeplagten Kindern ein zeitlich befristetes Zuhause – und die Hoffnung, dass jedes von ihnen seinen Weg findet. Isabel Zwyssig 22.03.2021, 05.00 Uhr

«Schau mal, wer da spielt!» So tönt es bisweilen, wenn Jakob Balmer sich mit Ehefrau Gundula per Videotelefonie austauscht. Beruflich ist er ab und an im Ausland unterwegs. Dann ist es schon vorgekommen, dass Balmer am Bildschirm plötzlich ein unbekanntes Kindergesicht entdeckt. Wie damals, als er nicht nur seine Töchter, seinen Sohn – die fünfjährige Mia, die siebenjährige Lara und den zehnjährigen Tim – erblickt hatte. Unter ihnen war auch ein fremdes Mädchen.

Jakob und Gundula Balmer nehmen kurzfristig Kinder in Not auf. Seit fünf Jahren bieten die beiden im Auftrag der Fachstelle Kinderbetreuung Luzern Notaufnahmeplätze für Knaben und Mädchen bis zwölf Jahre an. Häufig sind die Kinder akut gefährdet, wenn sie zu Balmers kommen – weil sie von den leiblichen Eltern vernachlässigt werden, Gewalt erleben oder psychisch stark belastet sind.

Ein Anruf, und wenige Stunden später ist ein Kind da

Meistens haben Jakob und Gundula Balmer keine Ahnung, was sie erwartet, wenn der Anruf von der Fachstelle eingeht. Sie erfahren bloss, dass in den nächsten Stunden ein Kind zu ihnen stossen wird, das Hilfe braucht. Und ein liebevolles Umfeld, in dem es neue Kraft tanken kann. «Wir wissen zunächst nicht, aus welcher Situation heraus ein Kind zu uns gebracht wird oder ob es überhaupt Deutsch spricht», erklärt der 44-jährige Familienvater.

Diese Umstände erfordern Improvisation und Einfühlungsvermögen. Aber es sei spannend, sich praktisch ohne Vorwissen auf die jungen Persönlichkeiten einzulassen, betont Jakob Balmer. Das Zimmer, in dem sonst die Notaufnahme-Pflegekinder schlafen, ist aktuell sein Homeoffice. Coronabedingt unterhalten wir uns in einer Videokonferenz. Um die Identität der Pflegeeltern und aller Kinder, die in diesem Text genannt werden, zu schützen, wurden ihre Namen anonymisiert.

Eine Insel für leidgeprüfte Kinder

Familie Balmer lebt irgendwo im Kanton Luzern. In ihrem Haus ist genügend Platz vorhanden für eine kunterbunte Kinderschar. Die 37-jährige Gundula Balmer, eine gelernte Pflegefachfrau, nimmt sich Zeit, um sich um ihren Nachwuchs und zusätzlich die Notaufnahme-Pflegekinder zu kümmern. Doch räumliche und zeitliche Ressourcen alleine reichen nicht, um eine solche Aufgabe zu meistern. Was treibt das Paar an, vorbehaltlos zu jeder Tages- und Nachtzeit Knaben und Mädchen mit den unterschiedlichsten gesellschaftlichen und kulturellen Hintergründen in ihre Familie aufzunehmen, um ihnen Schutz und Geborgenheit zu schenken? Gundula Balmer erklärt:

«Wir wollen den Kindern eine Insel sein, auf der sie zur Ruhe kommen.»

Gleich vom ersten Tag an binden sie die Notaufnahme-Pflegekinder in den Familienalltag ein. Balmers achten darauf, ihre Schützlinge auf Zeit nicht anders zu behandeln als ihre leiblichen Kinder. Es ist ihnen wichtig, ein offenes Ohr für sie zu haben.

Die leiblichen Kinder integrieren Pflegekind schnell

Mia, Lara und Tim freuen sich jeweils auf das Notaufnahme-Pflegekind. «Sie gestalten Willkommensplakate oder malen Bilder», sagt Gundula Balmer und lacht. Die Geschwister finden in der Regel rasch den Zugang zum fremden Kind und helfen ihm, sich im vorübergehenden Zuhause einzugewöhnen – auch unter erschwerten Umständen.

Kurz nachdem Ella, das vierjährige Mädchen aus Eritrea, das Jakob Balmer zum ersten Mal während eines Videoanrufs gesehen hat, bei der Familie angekommen war, spielten die Kinder bereits zusammen. «Ella kannte damals nur einzelne englische Wörter aus Videos», erinnert sich Gundula Balmer. «Der Kleinen fehlte das, was wir Sprache nennen.» Gundula Balmer ist froh, dass sie im Umgang mit den Notaufnahme-Pflegekindern auf persönliche Erfahrungen mit ihren Sprösslingen zurückgreifen kann.

Jedes Jahr brauchen 30 bis 40 Kinder einen Not-Pflegeplatz

Pro Jahr begleitet die Fachstelle Kinderbetreuung Luzern bis zu 120 Pflegekinder sowie deren leibliche Eltern in über 90 angestellten Pflegefamilien. Davon sind 30 bis 40 Kinder jedes Jahr auf einen Notaufnahme-Pflegeplatz angewiesen. Sie verbringen normalerweise mindestens sieben Tage und höchstens sechs Monate in ihrer Notaufnahme-Pflegefamilie.

Meist meldet sich die Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde direkt bei der Fachstelle. Manchmal sind es überforderte Eltern oder die Polizei, die wegen eines Notaufnahme-Pflegeplatzes anfragen. «Ziel ist es, während der Notaufnahme die Weichen zu stellen für eine gute Anschlusslösung. Wir klären den Unterstützungsbedarf der leiblichen Eltern und der Pflegeeltern. Das Wohl des Kindes steht im Zentrum unserer Handlungen», erläutert Sarah Banz, Sozialpädagogin und Teamleiterin Notaufnahme-Pflegeplätze. Während der Fremdunterbringung in einer Pflegefamilie bleibt das Sorgerecht bei den leiblichen Eltern.

Pflegeeltern müssen Ausbildung machen

Wie bedeutend es für junge Menschen in krisenhaften Lebensphasen ist, in einem familiären Setting mit konstanten Bezugspersonen umsorgt zu werden, weiss Michelle Sutter, Sozialarbeiterin und Abteilungsleiterin Stationäre Angebote. Sie weist auf die Vorzüge der stationären Betreuung in Pflegefamilien hin: «Mädchen und Knaben profitieren von der Erziehung innerhalb einer Familie und den Qualitäten einer heimähnlichen Betriebsorganisation mit sozialpädagogischer Ausrichtung.»

Bevor ein Paar als anerkannte Pflegeeltern tätig werden darf, durchläuft es ein mehrstufiges Bewerbungsverfahren sowie eine siebentägige Ausbildung. Rund zwei Drittel der Notaufnahme-Pflegeeltern weisen zudem eine Berufsqualifikation im sozialen, pädagogischen, psychologischen oder pflegerischen Bereich vor. «Die finanzielle Entschädigung, die Pflegeeltern für ihre Arbeit erhalten, sollte niemals der wesentlichste Anreiz sein, um einen solch anspruchsvollen Auftrag zu übernehmen», stellt Sarah Banz klar. Jakob Balmer ist Pflegevater geworden, weil für ihn das soziale Engagement zählt. Es stimmt ihn nachdenklich, aus welch zerrütteten Herkunftssystemen die Kinder bisweilen stammen.

«Ich frage mich, ob wir als Gesellschaft auf dem richtigen Weg sind, wenn ich sehe, wie schwer es manchen Kindern fällt, sich von den Problemen ihrer Eltern abzunabeln.»

Jedes Pflegekind hinterlässt seine Spur

Er spielt auf die schmerzliche Erfahrung an, die Familie Balmer mit dem zwölfjährigen Simon gemacht hat. Der Jugendliche war wegen psychischer Probleme seiner Mama bei ihnen platziert worden. Simon hatte seinen Medienkonsum nicht im Griff und log ständig. «Eines Abends packte er seine Koffer, wollte ausziehen», erzählt Jakob Balmer. Standortgespräche, die die Pflegeeltern wie bei Notaufnahmen üblich regel-, ab und zu notfallmässig mit der Fachstelle und Angehörigen aus dem sozialen Umfeld des Pflegekindes führten, vermochten die Lage nicht zu beruhigen. Simons Notaufnahme mussten die Balmers abbrechen. Der Junge zog schliesslich zu seinem leiblichen Papa zurück.

Experten der Fachstelle Kinderbetreuung Luzern begleiten Situationen, die potenziell zu Loyalitätskonflikten führen. «Für die leiblichen Eltern ist die plötzliche Fremdplatzierung ihres Kindes ein Schock», so Sarah Banz. Der Platz in der Pflegefamilie soll für das Pflegekind neutrales Terrain bleiben, auf dem es sein Vertrauen in sich selbst und andere stärken kann. Vor allem in spannungsvollen Momenten, wenn Entscheide von Behörden oder Gerichten abgewartet werden müssen. Gundula Balmer sagt:

«Wir wollen ihm zeigen, dass wir seine Mama und seinen Papa gernhaben, selbst wenn sie gerade eine schwierige Phase durchmachen.»

Die Notaufnahme-Pflegekinder hinterlassen ihre Spuren, auch in den Herzen von Balmers Kindern. «Mami, hätte es Simon geschafft, diesen Hügel hinaufzusteigen?», fragen sie. Gerne hätten sie sein Smartphone auf den Mond geschossen wie eine Rakete. Die jüngste Tochter Mia hat zu Weihnachten eine Puppe geschenkt bekommen, einen Bub. Sie hat ihm den gleichen Namen gegeben, den der drei Tage alte Säugling trug, den ihre Eltern einst aufgenommen hatten. Und Ella, das eritreische Mädchen? Als sie sich von den Balmers verabschiedete, sprach sie Luzerner Dialekt.