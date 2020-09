Interview Diese Pläne hat die neue Rektorin der Pädagogischen Hochschule Luzern für die Zukunft der Studierenden Der Gründungsrektor der Pädagogischen Hochschule Luzern, Hans-Rudolf Schärer, wurde kürzlich pensioniert. Seine Nachfolgerin Kathrin Krammer spricht über Rollenbilder in Schulen, Sparmassnahmen und ihre gesteckten Ziele.

Livia Fischer 22.09.2020, 05.00 Uhr

Seit dem 1. September ist Kathrin Krammer Rektorin der Pädagogischen Hochschule (PH) Luzern. Davor war sie 16 Jahre lang in verschiedenen Funktionen an der PH Luzern tätig, zuletzt als Prorektorin Ausbildung. Die 49-Jährige lebt zusammen mit ihrem Mann, dem Stadtpräsidenten Beat Züsli, in Luzern.

Kathrin Krammer und ihr Vorgänger Hans-Rudolf Schärer auf der Terrasse an der Pfistergasse – einem der acht Standorte der PH Luzern. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 14. August 2020)

Vor Krammer leitete Hans-Rudolf Schärer die PH – und zwar schon seit derer Gründung vor bald 20 Jahren. Nach so langer Zeit in Pensionierung zu gehen, fiel ihm nicht leicht.

Vor einer Woche starteten an der PH Luzern 672 neue Studierende, vergangenes Jahr waren es noch 628. Worauf ist dieser Anstieg zurückzuführen?

Kathrin Krammer: Noch haben wir die Studierenden nicht befragt, ich denke aber, dass der Beruf generell sehr attraktiv ist, weil man nach dem Studium mit grosser Wahrscheinlichkeit eine Anstellung findet. Zudem fallen aufgrund des Coronavirus viele Zwischenjahre, etwa in Form eines Sprachaufenthalts, aus und der Lehrberuf rückte während der Pandemie vermehrt in den Fokus. Dadurch wurde wieder sichtbarer, wie wichtig er für die Gesellschaft ist.

Auch was die Lehrerstellenbesetzung angeht, befindet sich Luzern im Vergleich zu anderen Kantonen in einer guten Situation.

...und die hohen Anmeldezahlen stimmen uns zuversichtlich, dass wir auch künftig vor einem generellen Lehrermangel verschont werden. Wo wir jedoch einen massiven Mangel verzeichnen, ist im Bereich Schulische Heilpädagogik. Was unternimmt die PH Luzern, um diesem Mangel an Heilpädagoginnen und Heilpädagogen entgegenzuwirken? Neue Anreize sollten vor allem die Schulen setzen – wie attraktiv der Beruf in der Praxis ist, liegt nicht in unserer Hand. Was wir aber tun können, ist, das berufsbegleitende Studium möglichst gut kombinierbar zu gestalten. So kommunizieren wir etwa die Präsenztage schon früh, was die Planung aller erleichtert und sehr geschätzt wird. Mit Erfolg: 2016 starteten beispielsweise drei Teilnehmende mit dem Quereinstieg ins Masterstudium Heilpädagogik, dieses Jahr waren es schon 22.

Kathrin Krammer ist die neue Rektorin der PH Luzern.

Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 14. August 2020)

Wenn wir schon bei einem Mangel sind: Männliche Lehrpersonen gibt es im Vergleich zu weiblichen immer noch nur wenige.

Bei unseren Studierenden liegt das Verhältnis etwa bei 30:70, bei den anderen PHs in der Schweiz sieht es ähnlich aus. Was mir aber ganz wichtig zu sagen ist: Ich finde es schön, dass sich so viele Frauen für den Lehrberuf interessieren. Man muss immer aufpassen, dass man das nicht als Problem hinstellt. Und für die Qualität des Unterrichts ist das Geschlecht ohnehin nicht entscheidend. Da kommt es darauf an, dass die Lehrperson fachlich qualifiziert ist und sich für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen begeistert.

Dann wünschen Sie sich also nicht zwingend mehr Männer im Beruf?

Doch, schon. Das sind ja dann auch Identifikationspersonen für junge Männer, die sich dann wiederum als Berufswunsch den Lehrberuf besser vorstellen können. Übrigens: Unsere Studierenden erwerben die Kompetenz, den Unterricht geschlechtersensibel zu gestalten. Also so, dass nicht einfach vorgefertigte Rollenbilder vermittelt werden, sondern dass sich Kinder und Jugendliche gemäss ihren Fähigkeiten für einen Beruf entscheiden und nicht einfach, weil es ein typischer Männer- oder Frauenberuf ist. Wenn es uns gelingt, das so in die Schulen einzubringen, haben wir vielleicht künftig auch mehr männliche Lehrpersonen.

Etwas, das Ihren Vorgänger Hans-Rudolf Schärer stark beschäftigte, waren die Finanzen. Nachdem die Grundfinanzierung seit 2014 um rund die Hälfte gekürzt wurde, schrieb die PH auch Ende 2019 ein Defizit von zirka zwei Millionen Franken. Für dieses Jahr erhöht der Kanton den Trägerschaftsbeitrag jedoch von 4,4 auf 6,4 Millionen. Reicht das, um aus den roten Zahlen zu kommen?

Nicht per sofort. Vor Corona hätte ich gesagt, dass wir das negative Eigenkapital bis 2024 abbauen können, jetzt geht es vermutlich etwas länger. Denn die Krise hat auch unsere wirtschaftliche Lage verschärft, unter anderem durch Ertragsausfälle bei Weiterbildungen und Beratungen. Ich bin aber zuversichtlich, dass uns das mit der Erhöhung des Beitrages und unseren zusätzlichen Anstrengungen in den kommenden Jahren gelingt.

Welche Sparmassnahmen haben Sie getroffen?

Wir werden alle Studienpläne überarbeiten und damit die Kosten in der Ausbildung um rund zwei Millionen Franken senken. Das sind etwa vier Prozent des gesamten Umsatzes in diesem Bereich. Dies wiederum erreichen wir insbesondere durch die Zusammenlegung von Modulen und vermehrtes Selbststudium, zudem fallen einige Module im Wahlbereich weg.

Da scheinen Qualitätseinbussen oder gar Kündigungen unausweichlich.

Mit der Kürzung des Instrumentalunterrichts in Kleingruppen um ein Semester beispielsweise wird der Standard zwar nicht mehr ganz gleich hoch sein, der Umfang der Fachausbildung in Musik bleibt aber gross – auch im Vergleich zu anderen PHs. Zudem kommen wir mit der Reduktion der Präsenzzeit auch den Wünschen der Studierenden entgegen, so haben sie ab dem nächsten Studienjahr nicht mehr so volle Stundenpläne und mehr Zeit fürs Selbststudium. Wichtig ist: Der Ausbildungsumfang insgesamt wird nicht kleiner und die Aufgabe, die angehenden Lehrpersonen bestmöglich auf den Lehrberuf vorzubereiten, bleibt zentral. Kündigungen mussten wir keine aussprechen, doch in einzelnen Fällen konnten wir befristete Teilzeitanstellungen nicht verlängern.

Apropos Qualitätssicherung: Im April hat Ihre PH die institutionelle Akkreditierung erhalten. Schärer bezeichnete dies gegenüber unserer Zeitung als schönes Abschiedsgeschenk, Sie hingegen sprachen davon, «dass sich jetzt niemand auf den Lorbeeren ausruhen wird». Was ist Ihr nächstes Ziel?

Einerseits die erwähnte Erarbeitung und Fertigstellung der neuen Studienpläne, die 2021 sukzessive in Kraft treten. Andererseits haben wir die Stärkung der berufsfeldbezogenen Forschung und Entwicklung zum Ziel. Dies ist auch wichtig für die Nachwuchsförderung, damit Studierende der Fachdidaktik in Forschungsprojekten der PH Luzern promovieren können, sodass wir auch in Zukunft genügend kompetente Personen für alle Leistungsbereiche haben werden.

Bis vor kurzem war Hans-Rudolf Schärer der Rektor der Pädagogischen Hochschule Luzern – und zwar schon seit derer Gründung vor 19 Jahren. Er erinnert sich an eine «kontroverse, auf politischer Ebene turbulente Anfangszeit mit schwierigen Verhandlungen». Bis dahin gab es im Kanton Luzern nämlich nur die Lehrerseminare als Ausbildungsstätten für angehende Lehrpersonen. «Demgegenüber galt es nun, mit der PH einen völlig neuen Hochschultypus zu kreieren», sagt Schärer und ist sich sicher: «Hätte man damals auf der Seminarausbildung beharrt, so wie es einige Gegner taten, stünde man heute bildungspolitisch im Abseits.»

Hans Rudolf Schärer ging Ende August als PH-Rektor in Pension.

Lz / Boris Bürgisser / LZ / Boris Bürgisser

Entsprechend stolz ist Schärer auch, wenn er daran denkt, wie sich die PH Luzern entwickelt hat. Wobei, von Stolz will der Alt-Rektor nicht unbedingt sprechen – «das wäre zu sehr auf meine eigene Person bezogen». Genugtuung sei das bessere Wort für das Gefühl, mit dem er auf die vergangenen Jahre zurückblickt. Denn er und seine Kolleginnen und Kollegen hätten das erreicht, was sie von Beginn an wollten: Der Hochschule einen guten Ruf zu verschaffen. «Zudem verspüre ich eine grosse Dankbarkeit, dass ich meine Berufsjahre für etwas einsetzen konnte, was meinem Leben Sinn gab.»

Er schüttelte Zehntausenden Absolventen die Hand

Auf die Frage nach seinen Lieblingsmomenten in seiner PH-Karriere erwähnt der 65-Jährige aus St. Niklausen die zahlreichen Diplomfeiern, die er mitgestalten durfte. «Ich habe Tausende Diplome, wohl gar im fünfstelligen Bereich, ausgestellt und unterschrieben», sagt Schärer. Der Grund, warum er diese Anlässe so gerne hatte: «Da sah man das Ergebnis der Arbeit der vergangenen Jahre und zugleich blickte man in all die zukunftsfrohen Gesichter der frisch diplomierten Lehrerinnen und Lehrer, die sich auf die Übernahme der Verantwortung in ihrem Beruf freuten.»

Nach fast zwei Jahrzehnten loszulassen, fiel ihm nicht leicht. Sorgen, dass ihm jetzt langweilig wird, macht sich der Rentner allerdings keine – verschiedenste ehrenamtliche Einsätze sind nämlich schon geplant. Und in der Zwischenzeit verbringt Schärer viel Zeit mit seiner Familie sowie Freunden und widmet sich all den Dingen, die sein Kulturherz höherschlagen lassen. Dinge, die er des Berufs wegen lange Zeit vernachlässigt hat: Museumsbesuche, Bücher lesen und Musizieren.