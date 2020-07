Hohe Anmeldezahlen an der PH Luzern – und weshalb auffallend viele Heilpädagogik studieren möchten Die PH Luzern verzeichnet im Jahr 2020 in allen Studiengängen hohe Anmeldezahlen. Im Studienprogramm «Quereinstieg Heilpädagogik» ist die Anzahl Teilnehmender gar siebenmal höher als noch vor vier Jahren. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Elena Oberholzer 13.07.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Lehrberuf ist beliebt. Bereits Anfang Mai berichtete die Pädagogische Hochschule Luzern (PH) über «erfreuliche Anmeldezahlen» für alle Studiengänge. Im Herbstsemester 2020 werden 672 Studierende ein Studium an der PH Luzern beginnen. Im Jahr 2019 meldeten sich 653 Personen an der PH an, 628 begannen dann tatsächlich ein Studium.



Die grösste Gruppe der neu eintretenden Studierenden belegt den Studiengang Primarstufe (254 Anmeldungen), gefolgt vom Studiengang Sekundarstufe I (144 Anmeldungen). Für den Studiengang Kindergarten/Unterstufe haben sich 89 Personen eingeschrieben und 115 Personen werden ab Herbst ihr Studium in Schulischer Heilpädagogik beginnen.

Die neuen Räumlichkeiten der PH im Luzerner Schulhaus Sentimatt. Bild: Pius Amrein

(Luzern, 12. Dezember 2019)

Besonders erfreulich für die Hochschule sind die auffallend hohen Anmeldezahlen für den Quereinstieg ins Masterstudium Heilpädagogik. Das Studienprogramm, welches seit dem Jahr 2010 angeboten wird und im Turnus von zwei Jahren startet, verzeichnet eine siebenmal so hohe Anzahl Teilnehmender wie noch vor vier Jahren. In konkreten Zahlen sind das drei Teilnehmende im Jahr 2016, zwei Jahre später acht Anmeldungen und in diesem Jahr haben sich nun ganze 22 Studierende für den Quereinstieg Heilpädagogik entschieden.

Quereinstieg ins Masterstudium Schulische Heilpädagogik Der Quereinstieg Heilpädagogik bietet Personen ohne Lehrdiplom die Möglichkeit, in den Masterstudiengang der Schulischen Heilpädagogik einzusteigen. Voraussetzung für eine Aufnahme in das Programm ist ein Bachelorabschluss in einem verwandten Bereich. Dazu zählen Studienabschlüsse wie Psychologie, Sozialpädagogik oder Logopädie. Die Möglichkeit für diesen Quereinstieg bietet die PH Luzern alle zwei Jahre an. Das Programm dauert in Regelstudienzeit ein Jahr und kann berufsbegleitend absolviert werden.

Vielversprechende Berufsaussichten

Marco von Ah, Leiter Kommunikation und Marketing der PH Luzern, nennt mehrere Gründe für den rekordhohen Anstieg an Quereinsteigern im Bereich der Heilpädagogik. Zum einen hänge dies mit der grossen Planungssicherheit zusammen, welche das Programm bietet, sagt Marco von Ah. So werde schon vor Start des Programms kommuniziert, dass die Studierenden jeweils an zwei fixen Tagen in der Woche keinen Unterricht haben. Dies erleichtere die Suche nach einer geeigneten Teilzeitstelle neben dem Studium. Auch Thomas Müller, Studiengangsmanager des Masterstudiums Schulische Heilpädagogik, sieht darin Grund für die hohen Anmeldezahlen:

«Wir haben ein attraktives Studienangebot, das spiegelt sich auch in den Rückmeldungen der Studierenden wider.»

Ein anderer Grund sind laut Marco von Ah die «sehr guten Berufsaussichten», welche ein Masterabschluss im Bereich der Heilpädagogik bietet. So sähen die Jobaussichten beispielsweise mit einem Bachelor in Psychologie laut von Ah deutlich weniger rosig aus, als mit einer Ausbildung in Heilpädagogik. Auch Müller bestätigt dies:

«Mit einem Abschluss in Psychologie ist es nicht einfach, eine Stelle zu finden.»

Der Bedarf an Heilpädagoginnen und Heilpädagogen an Schulen sei indes zunehmend, so Marco von Ah. Thomas Müller weiss: «Man sucht schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen.»

Eine Herausforderung, welche durch die hohe Anzahl an Anmeldungen entstanden ist, ist die Suche nach Praxislehrpersonen. Teil des Studienprogramms für Quereinsteigende sind mehrere Praktika, in welchen die Studierenden in die Regelschulpraxis eingeführt werden. Dies sei wichtig, weil viele der Quereinsteigenden selbst noch nie an einer Schule unterrichtet haben, erklärt Müller. Solche Praxislehrpersonen zu finden, ist bei 22 Studierenden natürlich schwieriger. Die PH habe deshalb nun ein Pilotprojekt gestartet, wo solche Praktikumsplätze auch in der Sek I gesucht werden – und nicht nur wie bisher in den Primarschulen.

Und was ist mit Corona?

Die Anzahl Anmeldung ist nicht nur für das Quereinsteiger-Studienprogramm der Heilpädagogik hoch, auch bei anderen Studienfächern der PH sind die Zahlen leicht angestiegen – oder zumindest gegenüber dem Vorjahr nicht gesunken. Dass das Interesse für ein Studium an der PH in Luzern steige, habe sich auch an den im letzten Jahr durchgeführten Infoveranstaltungen gezeigt. Die Säle im Uni/PH-Gebäude seien an den Präsentationen jeweils gut gefüllt gewesen, die aufgelegten Broschüren am Ende weg. Dies widerspiegle sich nun in den Anmeldezahlen, so Marco von Ah.

In Anbetracht des Weltgeschehens drängt sich ausserdem folgende Frage auf: Könnte auch die Coronapandemie indirekt ein Grund für die hohe Zahl der Anmeldungen sein? «In der aktuellen wirtschaftlichen Lage ist ein sicherer Arbeitgeber gewiss ein Aspekt, welcher bei der Berufswahl mitspielt», sagt Marco von Ah. Auch Studiengangsmanager Thomas Müller will den Einfluss von Corona nicht ausschliessen. In Bezug auf das Studienprogramm der Heilpädagogik für Quereinsteiger sagt er jedoch: «Die meisten Anmeldungen gingen schon vor dem Lockdown bei uns ein.»