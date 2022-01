Rosmarie Brunner-Zürcher hat die PH abgeschlossen

PH Luzern «Ich wundere mich manchmal selber, woher ich die Energie dafür nehme» – PH-Abgängerin (49) engagiert sich vielfältig Historikerin, Journalistin, Gemeinderätin und nun auch Lehrerin. Die vierfache Mutter Rosmarie Brunner-Zürcher aus Wikon will ihrem Lebenslauf ein neues Kapitel hinzufügen. Hier finden Sie zudem alle Namen der PH-Absolventinnen und -Absolventen. Salome Erni Jetzt kommentieren 30.01.2022, 18.00 Uhr

Rosmarie Brunner, Gemeinderätin in Wikon und neu auch Sekundarlehrerin. Bild: Manuela Jans-Koch (Wikon, 28. Januar 2022)

«Ich wäre wohl auch beeindruckt, von einer Frau zu lesen, die so viel macht», sagt Rosmarie Brunner-Zürcher und lacht. Für die vierfache Mutter, Gemeinderätin in Wikon, Kommunikationsbeauftragte des Armeeausbildungszentrums, ehemalige Journalistin, Bäuerin und Historikerin ist es Alltag. Und seit Samstag darf sie ihrer vielfältigen Biografie einen weiteren Punkt hinzufügen: Absolventin der PH Luzern.

Die 49-Jährige erhielt am Samstag ihr Lehrdiplom für die Sekundarstufe II per Post. Denn pandemiebedingt wurde keine Feier abgehalten. Nun ist sie befähigt, an einer Kantonsschule Geschichte zu unterrichten. Für dieses Fachgebiet schlage ihr Herz, sagt sie.

Belastung wurde zu gross

Rosmarie Bunner-Zürcher wurde in Wikon geboren, wo sie heute mit ihrer Familie lebt. Nach ihrer Ausbildung zur Typografin absolvierte sie die Erwachsenenmatur und entschied sich für das Studium der Geschichte und Deutschen Literatur sowie Politikwissenschaften als Nebenfächer. Ausserdem führt sie mit ihrem Ehemann einen Landwirtschaftsbetrieb.

Doch Brunner-Zürcher musste ihr Studium abbrechen:

«Nach dem dritten oder vierten Kind war irgendwann fertig mit Studieren.»

Die Schweiz habe immer noch ein Problem mit familienergänzenden Strukturen, so Brunner-Zürcher: «Kinder und Studium geht nur mit einem optimalen sozialen Umfeld und einer günstigen finanziellen Situation.» Sie arbeitete nach dem abgebrochenen Studium zunächst als freie Mitarbeiterin, dann als Redaktorin für den Oberwiggertaler. Trotzdem war es der Wunsch der vierfachen Mutter, neben ihrem Job nochmals an die Uni zu gehen. 2015 schloss sie ihr Studium mit einer militärhistorischen Arbeit ab und wurde mit dem Preis der Schweizerischen Vereinigung für Militärgeschichte und Militärwissenschaften ausgezeichnet.

Rosmarie Brunner bei sich zu Hause in Wikon. Bild: Manuela Jans-Koch (28. Januar 2022)

Der Wunsch nach Neuem führte an die PH

Doch Brunner-Zürcher will sich nicht auf ihren Erfolgen ausruhen und wird nicht müde für Neues. Sie sagt: «Ich wundere mich manchmal selber, woher ich die Energie dafür nehme.» Nach ihrem Master entschied sich Brunner-Zürcher für die PH. Dort könne sie ihre kommunikativen Fähigkeiten mit ihrer Leidenschaft für Geschichte verbinden, sagt sie. Im Frühling 2019 startete sie mit dem ersten Semester, kurz bevor sie spontan für Die Mitte bei der Gemeinderatswahl in Wikon kandidierte und die Kampfwahl gewann. Heute ist sie zuständig für das Ressort Gesundheit und Soziales.

Die Ausbildung zur Gymnasial-Lehrerin entpuppte sich für die engagierte Frau als eine «rechte Herausforderung», obwohl sie den Oberwiggertaler kurz vor dessen Schliessung verliess. Immer freitags hatte sie Unterricht, absolvierte Praktika und verfasste Arbeiten.

Brunner-Zürcher sagt:

«Meine Kinder fanden es zwar cool, dass sich ihr Mami weiterbildete. Aber das bedeutete halt auch, dass es freitags öfters Ravioli aus der Dose gab und die Wäsche mal nicht gewaschen war.»

Ihr Nachwuchs zwischen 13 und 19 Jahren habe ihre Belastung sicherlich gespürt. Auch für sie sei es schwierig gewesen, mit den unterschiedlichen Ansprüchen umzugehen. Es werde auf dem Land zwar begrüsst, wenn eine Frau berufstätig und ambitioniert sei. «Doch», so Brunner-Zürcher:

«Wenn es dann konkret wird, um Hof, Kinder und Haushalt geht, prallen die Erwartungshaltungen aufeinander.»

Sie schrieb ihre Abschlussarbeit über Kolonialismus

Die maximal erlaubte Zeit schöpfte Brunner-Zürcher aus und absolvierte die Ausbildung in sechs Semestern. Sie blickt auf einen Stapel abgegriffener Bücher neben sich. Es sind Schulbücher, die sie für ihre Abschlussarbeit an der PH verwendet hat. Brunner-Zürcher beschäftigte sich damit, wie sich die Darstellung von Kolonialismus über die Jahre hinweg veränderte. «Das hat auch viel mit Rassismus zu tun», sagt sie. In den älteren Geschichtslehrmitteln aus den 1960er- und 1980er-Jahren widerspiegelten sich kulturelle Erwartungen der damaligen Gesellschaft: Die westliche Welt wurde als überlegen dargestellt, auch wenn deren Fehler eingestanden wurden. Diese Haltung sei in späteren Ausgaben zu Gunsten einer multiperspektivischen Sichtweise aufgegeben worden, so Brunner-Zürcher.

An Weihnachten 2021 gab sie die Arbeit ab, nun hält die Gemeinderätin auch ihr Diplom in den Händen. Momentan arbeitet sie in einem befristeten Arbeitsverhältnis für den Bund bei der höheren Kaderausbildung der Armee im Luzerner Armee-Ausbildungszentrum. Gerne möchte Brunner-Zürcher bald eine der raren Stellen als Geschichtslehrerin an einem Gymnasium ergattern. Dass dies gerade für Berufsneulinge eine Herausforderung ist, war sie sich bereits vor Antritt der Ausbildung bewusst.

Ein Engagement als Lehrerin wäre für die Wikonerin ein neues Kapitel im Lebenslauf, aber keine unerwartete Wendung:

«Ich bin in erster Linie Historikerin, aber auch Journalistin. Und das Vermitteln von Schulstoff hat viel mit Kommunikation und Sprache zu tun.»

Das Spannendste sei, wie man ein komplexes Thema einfach beibringen könne, ohne zu stark zu vereinfachen oder gar zu banalisieren. Ein Lieblingsgeschichtsthema kann sie nicht nennen. Doch sie kommt ob den unterschiedlichen Zugängen zur Geschichte ins Schwärmen, seien es wirtschaftliche, gesellschaftliche oder soziale Themen. Für Brunner-Zürcher zählt die Vielfalt.

Das sind die erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen

Kindergarten/Unterstufe

Bachmann Stephanie, Boswil; Bachofen Bea, Boswil; Fallegger Tanja, Sachseln; Jaggi Tanja, Brienz BE; Kolb Selina, Malans GR; Schoch Selina Lea, Zürich

Schulische Heilpädagogik

Amrein Maria, Oberwil; Bigler Véronique, Bristen; Gilli Madlaina, Steinhausen; Maurer Benno, Buochs; Pfaff Salome, Oberbuchsiten; Roesti Sara, Oberbipp; Schuler Claudia, Bürglen; Stucky Bigna, Kriens; Zechner Rebekka, Beinwil am See

Primarstufe

Beqiraj Besa, Root; Bernet Florence, Triengen; Bieri Fabiano, Luzern; Brunner Ramona, Sursee; Christen Jasmin, Greppen; Egli Aurelia, Hohenrain; Elmer Daniel, Ruggell; Esteves Beatriz, Hergiswil NW; Felber Patricia, Ettiswil; Fuchs Jan, Sursee; Gagica Egzona, Luzern; Gjergjaj Suzana, Emmen; Grimm Raphaela, Buchrain; Grüter Celine, Willisau; Hafner Gillian, Luzern; Hässig Jessica, Wiedlisbach; Hofer Eliane, Läufelfingen; Hunkeler Carmen, Luzern; Hürlimann Lisa, Malters; Ineichen David, Triengen; Kägi Samira, Luzern; Knezevic Anita, Honau; Koch Matthias, Ruswil; Kocic Milena, Kriens; Krasniqi Arlinda, Hünenberg; Krüger Victoria, Luzern; Langenegger Sarah, Brittnau; Link Merle, Luzern; Majic Monika, Horw; Müller Ella, Schüpfheim; Näf Lisa, Ruswil; Papis Chantal, Stans; Portmann Sabrina, Weggis; Richmond Lara, Horw; Rickenbach Nina, Luzern; Ruoss Michèle, Emmenbrücke; Rütter Livia, Luzern; Schaller Michael, Geuensee; Schnurrenberger Louis, Hildisrieden; Sieger Evelyne, Schenkon; Spichtig Thomas, Luzern; Stadelmann Luana Elisabeth, Wolhusen; Stecher Madlaina, Horw; Steinegger Sara Maria, Bürglen UR; Steiner Joëlle, Wettswil; Strub Leila, Sissach; Stutz Sheela Valentina, Luzern; Suter Chantal, Hergiswil NW; van Weezenbeek Jan, Luzern; Villiger Sandra, Luzern; Walther Alexia, Luzern; Wicki Sarah, Sursee; Wüthrich Chiara, Egerkingen; Wyss Anouk, Trimbach; Zymberi Elida, Emmenbrücke

Sekundarstufe I

Affentranger Esther, Buttisholz; Ammann Michaela, Ennetmoos; Arn Andreas, Luzern; Arnold Nadine, Willisau; Beck Sebastian, Menzingen; Beeler Tobias, Luzern; Berger Janina, Rüti ZH; Berwert Patrick, Flüeli-Ranft; Bissig Christof, Altdorf UR; Bollina Laura, Ebikon; Bösch Samuel, Luzern; Brand Olivia, Küssnacht am Rigi; Bucheli Noelia, Geuensee; Bush Tina, Felsberg; Conrad Larissa, Luzern; Dettling Nadja, Brunnen; Diethelm Peter, Altendorf; Dubach Basil, Winterthur; Elmiger Eliane, Gelfingen; Emmenegger Raphael, Luzern; Epp Livio, Luzern; Furger Patrick, Brunnen; Gabathuler Samuel, Malix; Gerber Michal, Zofingen; Gieger Daniel, Luzern; Gilli Isabel, Risch; Gloor Tanja, Zürich; Gubler Roland, Nänikon; Gysler Ruben, Euthal; Häfliger Mirjam, Neuenkirch; Hagspiel Nick, Arbon; Hersperger Chantal, Affoltern am Albis; Kälin Andrea, Einsiedeln; Kallmann Tina, Luzern; Karli Olivia, Zofingen; Kraushaar Lou Elin, Luzern; Krummenacher Isabelle, Luzern; Lang Maria-Elena, Luzern; Mergola Adriano, Egolzwil; Meyer Rahel, Einsiedeln; Meyer Valentin, Hochdorf; Müller Marvin, Unterägeri; Müller Petra, Eich; Nef Larissa, Steinhausen; Niederberger Eliane, Rickenbach LU; Oswald Selina, Wohlen AG; Pfänder Andreas, Langenthal; Rickenbacher Cindy, Brunnen; Roduner Jasmin, Kriens; Roeleven Alessa, Altdorf UR; Sartori Laura, Rotkreuz; Schmid Larissa, Luzern; Schönenberger Abigail, Kastanienbaum; Schwartz Alain, Zürich; Stalder Martin, Oberurnen; Stieger Gaétan, Brunnen; Stocker Dominik, Eschenbach LU; Strässler Nina, Buchs ZH; Stutz Tobias, Emmenbrücke; Thürlemann Marius Unterägeri; Truttmann Julian, Brunnen; Tschamper Christoph, Strengelbach; Vogel Mara, Brunnen; von Känel Michel, Teufenthal AG; Weber Philipp, Oftringen; Wicki Simon, Luzern; Widmer Remo, Oberdorf NW; Wildberger Karin, Wädenswil; Wildhirt Hannah, Adligenswil; Wirz Pascal, Reiden; Witschard Mathias, Susten; Züger-Mächler Natalie, Reichenburg

Sekundarstufe II

Bolfing Andreas, Steinhausen; Brügger David, Olten; Brunner-Zürcher Rosmarie, Wikon; Burkhard Samuel, Schönenberg; Jurt Nadine, Luzern; Martinschitz Nadine, Tägerwilen; Oberholzer Jelena, Zürich; Omlin Pascal, Luzern; Pöllinger Alexandra, Bever; Rey Timothy, Zürich; Roth Franziska, Lachen SZ; Schmidts Fabian, Zürich; Schneider Christian, Olten; Suter-Jones Orbal, Kriens; von Däniken Sabina Eva-Maria, Erlinsbach SO

