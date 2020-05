PH Luzern verzeichnet Zuwachs an Anmeldungen Erneut verzeichnet die Pädagogische Hochschule Luzern einen Zuwachs an Anmeldungen für ihr Studienangebot. 07.05.2020, 19.45 Uhr

Die Pädagogische Hochschule (PH) im Schulhaus Sentimatt in Luzern. Bild: Pius Amrein (16. Dezember 2019)

(zfo) Gemäss den aktuell vorliegenden Zahlen beginnen im Herbst insgesamt 672 Studierende neu das Studium an der PH Luzern, so die Hochschule in einer Mitteilung. Nicht mitgerechnet seien dabei die 124 Anmeldungen für die Vorbereitungskurse, die den Zugang zum Studium auch jenen Personen ermöglichen, die nach einer abgeschlossenen Berufsausbildung an die PH Luzern kommen. Nach Bestehen der Aufnahmeprüfung werden sie im Herbst 2021 ins Studium eintreten können.