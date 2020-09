Pharmaunternehmen MSD zieht in ein neues Gebäude in der Rösslimatt beim Bahnhof Luzern Den SBB ist ein grosser Coup gelungen: Einer der grössten Steuerzahler im Kanton Luzern zieht in die neue Überbauung Rösslimatt. Das freut die Stadt Luzern, das Nachsehen hat die Stadt Kriens: Denn MSD verlässt mit dem Zusammenzug der bisherigen Standorte auch jenen in Kriens. Beatrice Vogel 17.09.2020, 17.30 Uhr

So soll die Überbauung Rösslimatt in Luzern dereinst aussehen. MSD bezieht das Gebäude direkt hinter der Citybay, im langen Gebäude entlang der Gleise kommt die HSLU unter. Visualisierung: Architron, 2020

Lange fanden die SBB keine grosse Mieter für ihre neue Überbauung auf dem Rösslimatt-Areal hinter dem Bahnhof Luzern. Jetzt geht es plötzlich Schlag auf Schlag: Im Januar wurde bekannt, dass die Hochschule Luzern (HSLU) mit den Departementen Wirtschaft und Soziale Arbeit in das Gebäude «Perron» entlang der Gleise einzieht. Und nun steht auch fest, wer Hauptmieter im neuen Gebäude auf den Baufeldern B und C wird, die sich direkt hinter der Citybay-Überbauung an der Bürgenstrasse befinden: Das Pharmaunternehmen MSD Schweiz (Merck Sharp & Dohme AG). MSD wird am neuen Standort ihre bisherigen Büros Citybay, Weystrasse und Kriens zusammenlegen.

Die attraktive Lage im Zentrum der Stadt und direkt beim Bahnhof sei für die MSD-Gruppe wichtig für den Standortentscheid gewesen, heisst es in der Mitteilung der SBB. Die Zusammenführung der drei bisherigen Abteilungen soll die Zusammenarbeit der Mitarbeitenden erleichtern. Das Gebäude bietet Platz für rund 1000 Mitarbeitende. MSD wird total 18'000 Quadratmeter mieten. Der Mietvertrag mit der SBB Immobilien AG ist auf zehn Jahre ausgelegt – mit Verlängerungsoption.

Absicht der Zusammenlegung besteht schon länger

Damit ist es den SBB gelungen, einen der grössten Steuerzahler im Kanton Luzern als Mieter ihrer Neuüberbauung zu gewinnen. Die Stadt Luzern freut's: «Der Stadtrat ist stolz, dass MSD seine Tradition im Herzen der Stadt Luzern weiterführen wird und einen idealen Standort gefunden hat. Dieser Entscheid ist auch ein wichtiger Meilenstein für die erfolgreiche Entwicklung der Rösslimatt», wird Baudirektorin Manuela Jost (GLP) in der Mitteilung zitiert. Das Nachsehen hat dabei die Stadt Kriens, die mit dem Wegzug von MSD einen wichtigen Steuerzahler und rund 200 Arbeitsplätze verliert.

MSD hat schon seit längerer Zeit die Absicht, die Arbeitsplätze im Raum Luzern an einem zentralen Standort zusammen zu ziehen. Vor acht Jahren gab es bereits Gerüchte, dass die Firma sich für eine 15'000 Quadratmeter grosse Bürofläche im Krienser Mattenhof interessiert habe. Über den Mietzins, den MSD an die SBB abliefern wird, geben die Beteiligten keine Auskunft.

Rund 1000 Mitarbeiter im Kanton Luzern Der US-Pharmakonzern Merck & Co. ist weltweit einer der grössten. Ausserhalb der USA und von Kanada nennt sich das Unternehmen MSD. Auf dem Schweizer Markt ist MSD hinter Novartis das zweitgrösste Pharmaunternehmen. Im Kanton Luzern beschäftigt MSD derzeit rund 1000 Mitarbeiter an vier Standorten: Weystrasse (Veterinärmedizin) und Citybay (Schweizer Hauptsitz, Humanmedizin) in der Stadt Luzern, Ringstrasse in Kriens (Geschäftszentrale für Europa, Kanada, Osteuropa, Mittlerer Osten und Afrika) sowie Schachen (Forschung und Entwicklung Biotechnologie). Seit kurzem gibt es ausserdem einen Standort in Zürich.

Für das neue Gebäude auf den Baufeldern B und C der Rösslimatt wurde ein Architekturwettbewerb durchgeführt, acht Teams nahmen teil. Das Siegerprojekt «The Future Is Un / Written» stammt von der Zürcher Arbeitsgemeinschaft Demuth Hagenmüller Lamprecht Architekten mit Alessandra Villa Architektur.

Visualisierung: DH&L Architekten / A. Villa Architektur

Dabei handelt es sich um ein längliches Gebäude mit einem zweistöckigen Durchgang in der Mitte. Gemäss Jurybericht bildet ein steinerner Sockel die Basis des Gebäudes. «Die darüber liegenden, transparenten Bürogeschosse werden von einem Kleid aus Glas und Metall umhüllt.» Im Erdgeschoss ist eine öffentliche Nutzung vorgesehen, Gastronomie und Läden, deren Eingänge durch Arkaden geschützt sind. Die Vermarktung für die EG-Flächen ist laut SBB noch nicht angelaufen.

Die bestehenden Gebäude auf dem Baufeld B/C sollen im zweiten Quartal 2021 abgebrochen werden, der Bezug ist per zweite Hälfte 2025 geplant. Die SBB investieren rund 84 Millionen Franken in den Bau. Auch auf dem Baufeld A geht es vorwärts: Der Güterschuppen ist bereits abgebrochen. Die SBB planen, Ende 2021 mit dem 94-Millionen-Neubau für die HSLU zu beginnen. Auch dort ist der Bezug für 2025 vorgesehen. Die weiteren Baufelder der Rösslimatt werden erst nach dem Bau des Durchgangsbahnhofs überbaut.

Hinweis

Die Ergebnisse des Projektwettbewerbs für die Baufelder B und C können am 22. und 23. September im 3. Stock an der Bürgenstrasse 4 in Luzern besichtigt werden (jeweils von 17.30 bis 20 Uhr). Weitere Infos: www.roesslimatt-luzern.ch.