Pianistin Marian Rosenfelds Comeback in der Luzerner Lukaskirche macht Lust auf mehr In ihrem ersten Klavierabend nach langer Zeit überzeugte Marian Rosenfeld mit einem Programm, in dem sie Virtuosität und Feinfühligkeit gleichermassen ausspielte. Gerda Neunhoeffer 14.09.2020, 16.55 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wie man nach vielen Jahren an frühere Erfolge anknüpfen kann, das demonstriert die Pianistin Marian Rosenfeld am Sonntag in der Lukaskirche eindrucksvoll. Sie hat viele Wettbewerbe gewonnen, sie spielte in den führenden Konzerthäusern Europas und mit namhaften Künstlern. Dann hat sie sich unter anderem aus persönlichen Gründen zurückgezogen. Fast. Denn sie begleitete das Vokalensemble Luzern bei vielen Auftritten am Flügel. Nun bedankt sich das Vokalensemble mit der Organisation des Klavierabends für die enge musikalische Zusammenarbeit.

Sichtbar wird das auch an der Sorgfalt, wie die Corona-Vorschriften befolgt werden. Die Sitze in den Bänken der Lukaskirche sind mit Flyern gekennzeichnet. So ist der erforderliche Abstand gewährleistet. Mitglieder des Ensembles begleiten die vielen Besucher zu ihren Plätzen und verteilen Programme und Werkbeschreibungen. Zum ersten Mal, seit wieder Konzerte stattfinden, gibt es eine Pause. Sie ist vor allem für die Pianistin, die sich für ihr Comeback ein immenses Programm vorgenommen hat. Die Besucher dürfen da auch kurz an die frische Luft, bleiben aber mehrheitlich am Platz. Die Erwartungshaltung ist spürbar, Spannung prägt die leisen Unterhaltungen. Dann tritt sie auf, zierlich im kurzen, ärmellosen Kleid. Mozarts Klaviersonate a-Moll KV 310 steht am Anfang:

Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 13. September 2020)

Der Flügel ist brillant gestimmt, rastlos getrieben tönt Mozarts Verzweiflung über den Tod seiner Mutter. Fast scheinen sich die Klänge zu überholen, so sehr spielt die Pianistin das aus. Dann die «Waldsteinsonate» Nr. 21 C-Dur op. 53 von Beethoven, über die Igor Levit sagt, sie sei für ihn das grösste Geschenk. So scheint es auch für Marian Rosenfeld zu sein. Sie spielt das rasante Tempo im Fortissimo ebenso klar wie in den Pianostellen, die dynamischen Brüche gelingen famos. Und wenn dann schnelle leisen Motive über bebende Figuren huschen, klingt es wie gespenstische Irrlichter. Dann wie helle Blitze. Man ist durch das fulminant schnell durchgehaltene, quasi atemlose Tempo wie gebannt. Entspannung gibt es nur in den choralhaft feierlichen Ruheinseln, die aber im Tempo bleiben. Das spielt die Pianistin exemplarisch aus. Sie lässt den Intervallen des zweiten Satzes viel Raum, sie spielt so hauchleise, dass man manches Knarren der Bänke störend empfindet.

Aus der klingenden Resignation gestaltet Rosenfeld den Übergang zum Rondo Allegretto moderato wie in hellen Sonnenschein. Das leuchtet, virtuos spielt sie, kraftvoll, die Figurationen durch alle Harmonien gelingen gestochen scharf. Nur die schnellen Oktaven-Glissandi sind so tückisch, dass da auch mal etwas nicht ganz klar ist. Der spontane Bravoruf nach dem orchestralen Ende aber ist mehr als gerechtfertigt.

Standing Ovation zum Schluss

Nach der kurzen Erholungspause spielt Marian Rosenfeld die Sonate b-Moll op. 35 von Chopin. Sie wechselt von ungestüm rauschhaften Kraftausbrüchen in filigrane Lyrik. Der bekannte Trauermarsch wird in ihrer Interpretation zu unerbittlich fortschreitender Intensität, wonach das extrem kurze Finale leicht flirrend impressionistische Züge bekommt. Mit der nur acht Minuten dauernden Sonate op. 28 a-Moll von Sergei Prokofiew lässt sie ein Ballett für zehn Finger tanzen. Da wird gestampft, auf Zehenspitzen balanciert, leicht gehüpft, rasend im Kreis gewirbelt. Dann scheint sich ein lieblicher Pas de Deux anzubahnen, der von glitzernden Läufen abgelöst wird. Pirouetten drehen sich aberwitzig, rhythmisch verzahnte Sprünge reichen über die ganze Tastatur, ein Clown stolpert dazu mit tapsig schnellen Schritten. Was für ein pianistisches Kleinod. Marian Rosenfeld bedankt sich für den lang anhaltenden Applaus und Standing Ovation mit Chopins Etüde cis-Moll. Ein Comeback, das Lust auf mehr macht.

Hinweis: Marian Rosenfeld ist am 24.9. in Rotkreuz zu hören und im Januar wieder in Luzern.