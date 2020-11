14 Fragen & Antworten Wieso ist die Pilatus-Arena so gross? Wie sieht das Verkehrskonzept aus? Das müssen Sie zur Abstimmung in Kriens wissen Am 29. November stimmen die Krienserinnen und Krienser über die Pilatus-Arena ab. Wir beantworten die 14 wichtigsten Fragen zum Projekt. Stefan Dähler 13.11.2020, 16.00 Uhr

Auf dem heute brach liegenden Areal neben der Überbauung Mattenhof sollen eine Sporthalle für 4000 Zuschauer, ein 110-Meter- und ein 50-Meter-Hochhaus entstehen. Es sind 415 Wohnungen geplant, welche die Sporthalle querfinanzieren sollen. Dieses Finanzierungsmodell kennt man in der Region bereits von der Swisspor-Arena. Abgestimmt wird über die für das Projekt nötige Zonenplanänderung sowie den Bebauungsplan.

So soll die Überbauung mit dem 110-Meter-Hochhaus (Bildmitte), der Arena sowie dem 50-Meter-Hochhaus (rechts abgeschnitten) aussehen. Visualisierung: Büro Raumgleiter

Initiiert wurde das Projekt vom HC Kriens-Luzern (HCKL) sowie der Eberli AG Sarnen, die bereits beim Bau der Swisspor-Arena eine Schlüsselrolle spielte. Weiter beteiligen sich die Baufirma Halter AG mit Hauptsitz in Zürich – diese wirkte ebenfalls an der Swisspor-Arena mit – sowie die Helvetia Versicherungen.

Das Referendumskomitee wurde von Viktor Rüegg, Peter Mattmann und Bruno Amrhein gegründet. Rüegg und Mattmann gehörten früher der Chance-21 an. Rüegg war einst Grossstadtrat in Luzern und bekämpfte damals bereits die Swisspor-Arena. Amrhein ist GLP-Mitglied, engagiert sich aber als Privatperson. Obwohl es von keiner Partei unterstützt wird, hat das Komitee in kurzer Zeit über 1500 Unterschriften sammeln können. Nötig gewesen wären bloss 500.

Im Einwohnerrat wurde der Bebauungsplan sowie die Teilzonenplanänderung für die Pilatus-Arena mit nur einer Gegenstimme bewilligt. Alle Fraktionen standen hinter dem Projekt. Auch fast alle Parteien haben die Ja-Parole ausgegeben. Ausnahme sind die Grünen, die Stimmfreigabe beschlossen haben.

Dieser steht «voll und ganz» hinter dem Projekt, wie Bauvorsteher Maurus Frey (Grüne) sagt. Die Pilatus-Arena bringe weiteres Leben in den neuen Krienser Ortsteil. Kriens erhalte einen klaren Mehrwert. Dies dank Sport- und Kulturevents in der Halle mit Strahlkraft über die Region hinaus, aber auch dank der öffentlich nutzbaren Aussenräume. Die Stadt könnte mit der 5,7-Millionen-Mehrwertabgabe der Investoren den Bau einer neuen Freizeitanlage in der Nähe finanzieren.

Der Quartierverein bezieht keine Position, wie Präsident Ralph Ummel sagt. «Unter den Vorstandsmitgliedern gibt es unterschiedliche Haltungen.» Welche im Quartier überwiegt, könne er nicht sagen. «Die Stimmung ist derzeit eher ruhig, was aber wohl auch daran liegt, dass die Leute wegen Corona weniger rausgehen und Anlässe abgesagt wurden.»

Sie befürchten eine Beeinträchtigung der Lebensqualität im Gebiet durch Dichtestress, Verkehrschaos, Lärm und Luftverschmutzung. Denn das Projekt sei überdimensioniert. Das 110-Meter-Hochhaus sei zu hoch und würde das Krienser Ortsbild negativ beeinträchtigen. Auch die Sporthalle sei zu gross. Der HCKL benötige viel weniger Zuschauerplätze als 4000, bei einem normalen Meisterschaftsspiel seien vor der Coronakrise jeweils deutlich weniger als 1000 Besucher gekommen. In Bern oder Winterthur seien in den letzten Jahren Hallen mit rund 2000 Plätzen entstanden. Die Gegner bezweifeln daher, dass die Pilatus-Arena rentabel betrieben werden kann und diese einen grossen Nutzen für den Breitensport hat. Ausserdem kritisieren sie, dass die Stadt Kriens bei der Pilatus-Arena AG kein Mitspracherecht hat.

Mit einem kleineren Hochhaus könnte die Halle nicht finanziert werden. Weiter habe die Kapazität der Halle keinen Einfluss auf die Baukosten. Die Dimensionen seien durch internationale Sportnormen vorgegeben. Ein Businessplan zeige auf, dass die Halle nach sechs Jahren rentabel betrieben werden kann. Die Halle müsse auch nicht immer ausverkauft sein, der obere Zuschauerring könne geschlossen werden, um die Betriebskosten zu senken. Weiter sei die Halle, anders als etwa ein Fussballstadion, multifunktional nutzbar. Neben dem HCKL soll sie auch zahlreiche andere Nutzer anziehen und die oftmals belegten bestehenden Krienser Sporthallen entlasten.

So soll die geplante Arena mit den beiden Zuschauerringen aussehen. Visualisierung: Büro Raumgleiter

Die Sporthalle kostet 39 Millionen Franken. Bund und Kanton Luzern beteiligen sich mit 3 beziehungsweise 6 Millionen. Für den Rest kommen die Investoren auf, wobei diese wie erwähnt das Ziel haben, die Halle durch den Gewinn aus dem Verkauf beziehungsweise der Vermietung der Wohnungen zu querfinanzieren. Der Betrieb ist ohne öffentliche Gelder geplant. Nach der Erstellung der Halle soll diese für 1 Franken an eine private Betreibergesellschaft übergeben werden. Die Investoren leisten eine sechsjährige Defizitgarantie. Die Stadt Kriens bezahlt keinen Beitrag und wird im Konkursfall auch nicht haften, wie der Stadtrat betont.

Nein. Es sei vertraglich festgehalten, dass 4000 Zuschauerplätze realisiert werden müssen, wie das Bundesamt für Sport auf Anfrage schreibt. Auf diese Kapazität habe der Bund «hingewirkt», denn sie entspreche dem Bedarf der Verbände der grossen Hallenballsportarten. Hallen mit 1500 bis 3000 Plätzen existierten bereits mehrere. Grössere Arenen wie die St. Jakobshalle Basel oder das Hallenstadion Zürich seien teils zu gross und oftmals schlecht verfügbar.

Bei der Pilatus-Arena selbst gibt es keine Parkplätze für Eventbesucher. Diese sollen möglichst mit dem ÖV, zu Fuss oder dem Velo anreisen. Der Bahnhof Mattenhof wurde kürzlich ausgebaut. Dennoch existieren in der Nähe im Parkhaus Mattenhof, im LUK-Center, im Pilatusmarkt (mit Shuttlebus) sowie auf der Allmend zahlreiche Parkplätze.

Auf den Allmend-Parkplätzen haben der FCL sowie die Messe Vorrang. Überschneidungen mit FCL-Spielen oder grossen Messen wie der Luga versuche man zu vermeiden, sagt Toni Bucher, Verwaltungsratspräsident der Pilatus Arena AG. Falls es nicht anders geht, können Pilatus-Arena-Besucher die Parkhäuser auf dem Mobimo-Areal und beim Pilatusmarkt nutzen. Ein Verkehrsdienst soll sicherstellen, dass es keinen Suchverkehr im Quartier gibt.

Blick auf das Areal, auf dem die Pilatus-Arena entstehen soll. Bild: Pius Amrein (Kriens, 25. Juni 2020)

Ein kleineres Projekt mit Sporthalle ist gemäss Investoren auf diesem Areal nicht möglich. Da es sich bereits um Bauland handelt, dürfte es auch so irgendwann überbaut werden. Das Grundstück gehört der Stadt Luzern, Eberli verfügt über das Kaufrecht. Dieses verfällt bei einem Scheitern der Pilatus-Arena. In diesem Fall würde die Stadt Luzern «alternative Entwicklungslösungen» suchen, wie es auf Anfrage heisst. Konkrete Pläne bestünden noch keine. An jemand anderen verkaufen kann die Stadt Luzern das Land aufgrund der inzwischen in Kraft getretenen Bodeninitiative nicht mehr.

Die Halle sei für den HCKL und den Indoorsport auf Spitzenniveau in der Region «überlebenswichtig», sagt HCKL-CEO Nick Christen. Aufgrund der Auflagen könne man internationale Spiele derzeit nicht in der Zentralschweiz durchführen. Der HCKL spielt in Turnhallen. Diese seien für Sponsoren nicht attraktiv, TV-Stationen würden sich weigern, eine Übertragung zu produzieren. Weiter verschärft die höchste Handball-Liga die Infrastruktur-Anforderungen, sodass ab 2023 Meisterschaftsspiele nicht mehr in Schulturnhallen durchgeführt werden könnten.

