Die Dimensionen der Pilatus-Arena geben zu reden – ein neues Flugblatt heizt die Diskussion an Gemäss den Gegnern ist das 110-Meter-Hochhaus am Bahnhof Mattenhof viel zu hoch. In einem neuen Flyer kritisieren sie die städtebaulichen Auswirkungen des Projekts. Eine Expertin widerspricht. Stefan Dähler 27.10.2020, 16.30 Uhr

Die geplante Pilatus-Arena mit dem 110-Meter-Hochhaus (im Hintergrund) vom Mattenplatz aus gesehen. Visualisierung: Büro Raumgleiter

Es ist der vielleicht umstrittenste Aspekt der geplanten Pilatus-Arena-Überbauung in Kriens Mattenhof, über die am 29. November abgestimmt wird: Das 110-Meter-Hochhaus, mit dem die Sporthalle querfinanziert werden soll. Es wäre das höchste Gebäude der Zentralschweiz. Den Gegnern ist das viel zu hoch. In einem Flugblatt, das in diesen Tagen in alle Krienser Haushalte verschickt wird, berufen sie sich auf den Beirat Städtebau Luzern Süd, der «für den Mattenhof» eine maximale Bauhöhe von 50 Metern empfohlen habe.

Das stimmt so jedoch nicht. Die Empfehlung des Beirats bezieht sich auf den Mattenplatz, wie dem Planungsbericht zur Pilatus-Arena zu entnehmen ist. Also die Flächen rund um den Kreisel und nicht auf das ganze Gebiet Mattenhof. Am Kreisel soll «eine städtebauliche Einheit der Kopfbauten um den Platz» angestrebt werden, wie die Architektin Monika Jauch-Stolz, Präsidentin des Beirats, auf Anfrage ausführt. Das im Rahmen der Pilatus-Arena dort geplante Hochhaus soll denn auch 50 Meter aufweisen. Das 110-Meter-Hochhaus dagegen ist nicht am Mattenplatz geplant, sondern am Bahnhof Mattenhof:

«Somit entsteht ein Dialog des Hochpunktes mit den Messehochhäusern der Allmend über die Allmendwiese hinweg», so Jauch. Dem Planungsbericht ist weiter zu entnehmen, dass der Schattenwurf beider Hochhäuser keine Gebäude mit Wohn- oder Arbeitsnutzung betreffe. Beschattet würden Bahnhofplatz, Bahnhof, die Ringstrasse, die Promenade vor der Halle, die Halle selbst sowie «minim» die Familiengärten auf der östlichen Seite des Bahnhofs Mattenhof.

Der Beirat «unterstützt die Pilatus-Arena», so Jauch. Er «hat seit 2012 das Projekt eng begleitet und in mehreren Sitzungen begutachtet. Unsere Inputs wurden jeweils von den Investoren aufgenommen». Insbesondere jener, einen zweistufigen Studienauftrag durchzuführen. Beim Beirat handelt es sich um ein Fachgremium, das die Entwicklung des Gebiets im Auftrag des Gebietsmanagements Luzern Süd begleitet. Letzteres wird wiederum vom Gemeindeverband Luzern Plus sowie den beteiligten Gemeinden getragen.

Projektgegner: «Betrachten das Gebiet als Ganzes»

Was sagt man beim Referendumskomitee dazu? «Diese Unterscheidung zwischen Mattenplatz und Bahnhofplatz war uns wohl zu wenig bekannt», sagt Komitee-Co-Gründer Bruno Amrhein (GLP), der sich als Privatperson im Abstimmungskampf engagiert. «Die Diskussion sollte sich aber nicht auf diesen Aspekt konzentrieren. Wir betrachten das Mattenhof-Gebiet als Ganzes, für uns ist es einfach zu überladen. Aus unserer Sicht gibt es keine städtebaulichen Argumente für ein 110-Meter-Hochhaus.» Dieses werde nur so hoch geplant, weil es die Investoren so gewünscht hätten.

Amrhein betont weiter, dass das Referendumskomitee nicht per se gegen eine neue Sporthalle sei.

«Wir befürworten ein bescheideneres, kleineres Projekt und eine Halle mit geringerer Zuschauerkapazität, zumal der HC Kriens-Luzern die geplanten 4000 Plätze kaum füllen wird.»

Er verweist auf die 2018 eröffnete Mobiliar-Arena des BSV Bern mit einer Kapazität von 2400 Zuschauern, die ohne Hochhäuser realisiert worden ist. Trotz der geringeren Grösse hat der Bund aus dem Topf des Nationalen Sportanlagenkonzepts (Nasak) auch hier einen Betrag von 2,2 Millionen Franken gesprochen. Bei der Pilatus-Arena sind 3 Millionen vorgesehen.

Projekt mit kleineren Hochhäusern nicht finanzierbar

Mit geringeren Dimensionen der Wohnbauten wäre die Sporthalle jedoch gar nicht realisierbar, sagt Toni Bucher, Verwaltungsratspräsident der Pilatus-Arena AG. Das Projekt sei so kalkuliert, dass mit den Erträgen aus den Wohnungen in den Hochhäusern ab der Höhe von 45 Metern die 39 Millionen Franken teure Halle sowie die Kosten für den Erwerb des Grundstücks querfinanziert werden. Da die Halle im Sockelbereich rund 70 Prozent der Grundstücksfläche beanspruche, könne man die Wohnungen nur in einem Hochhaus erstellen.

Eine Verkleinerung der Zuschauerkapazitäten hätte zudem keinen Einfluss auf die Baukosten, so Bucher weiter. Die Dimensionen wie Grösse des Spielfelds und Höhe der Halle müssten internationalen Normen entsprechen, das sei unabhängig von der Zuschauerzahl.

Investoren: Halle hätte Alleinstellungsmerkmal

Dass wie bei der Mobiliar-Arena auch in Kriens ein kleineres Projekt Nasak-Gelder erhalten hätte, sei nicht der Fall. «Die Pilatus Arena AG hat mit dem Bundesamt für Sport während fast vier Jahren verhandelt», so Bucher. Dabei habe das Bundesamt klar gefordert, dass die Halle eine Grösse von 4000 bis 7000 Zuschauer haben muss. Die Untergrenze von 4000 Zuschauern sei auch im Vertrag mit dem Eidgenössischen Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) so festgehalten.

Die Pilatus-Arena soll mit ihren 4000 Plätzen eine Lücke in der nationalen Sportinfrastruktur schliessen. Visualisierung: Büro Raumgleiter

Die Zahl habe eine klare Grundlage, erläutert Bucher. Im nationalen Sportanlagenkonzept sei eine Lücke bei Hallen dieser Grösse festgestellt worden. Es gebe viele in der Grösse von plus/minus 2500 Personen, aber keine mit einer Kapazität von 4000. Alle Indoorsportverbände würden dringendst nach einer Infrastruktur in dieser Grösse suchen, dementsprechend sei es auch nicht die alleinige Halle des HC Kriens-Luzern. Die Pilatus-Arena hätte mit ihrer Kapazität ein Alleinstellungsmerkmal im Schweizer Hallenmarkt. Bucher: «Genau deshalb wird es auch möglich sein, die Halle erfolgreich am Markt zu positionieren und den Betrieb ohne Subventionen der öffentlichen Hand zu gewährleisten.»

Formulierung im Flugblatt könnte missverstanden werden Eine weitere Aussage im Flugblatt des Referendumskomitees, die aufhorchen lässt, ist jene, dass die Stadt Kriens den Investoren ein «22-Millionen-Franken-Geschenk» macht. Die Rechnung sieht so aus: Durch die Änderung des Zonenplans und die dadurch entstehende Möglichkeit, höher zu bauen, entsteht ein Mehrwert von 28 Millionen Franken. Davon abgezogen wird die Mehrwertabgabe der Investoren von 20 Prozent an die Stadt, die sich auf 5,7 Millionen Franken beläuft. Dies entspricht der gesetzlichen Vorgabe. Durch das Wort «Geschenk» könnte man aber auch meinen, dass die Stadt Kriens tatsächlich den Investoren einen hohen Geldbetrag zuschanzt, was nicht der Fall ist. «Man kann über diese Formulierung diskutieren», sagt Bruno Amrhein, Mitglied des Referendumskomitees. «Durch die Aufzonung entsteht die Möglichkeit, höher zu bauen, dadurch können die Investoren mehr Wert generieren.»