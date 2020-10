Video «Leuchtturm-Projekt für Kriens» oder «Wachstumswahn»? Die geplante Pilatus-Arena polarisiert Am Mittwochabend fand im Krienser Stadthaus eine Podiumsdiskussion mit rund 250 Zuhörern statt. Diskutiert wurde über Sinn und Unsinn einer geplanten Eventhalle für 4000 Personen und zweier Hochhäuser im Mattenhofquartier. Julian Spörri Aktualisiert 15.10.2020, 08.15 Uhr

Im Krienser Einwohnerrat erhielt das Projekt Pilatus-Arena die grossmehrheitliche Unterstützung aller Fraktionen. 25 Ja-Stimmen bei einer Gegenstimme und zwei Enthaltungen in der Abstimmung Ende Juni sprechen eine klare Sprache. Man könnte also denken, dass es keinen Widerstand gegen das 200-Millionen Projekt im Mattenhof gibt, das eine Sporthalle und zwei Hochhäuser umfasst.

Eine Podiumsveranstaltung am Mittwochabend im Stadthaus Kriens bewies jedoch das Gegenteil, die Aufzeichnung in voller Länge gibt es hier:

Peter Mattmann, der mit dem Komitee «Weniger ist mehr» das Referendum gegen den Bebauungsplan und die Teilzonenplanänderung zustande gebracht hatte, machte klar: «Das Projekt ist rücksichtslos gegenüber der ganzen Umgebung, weil die Hochhäuser nicht in die Landschaft passen.» Der ehemalige Chance-21-Politiker ist sich sicher: «Die meisten Krienser haben genug vom Wachstumswahn und wollen kein Pseudo-Manhattan.»

Pilatus-Arena: Das ist geplant Unmittelbar neben der neuen Überbauung Mattenhof steht eine brach liegende Landfläche. Dort soll eine neue Saalsporthalle für 4000 Zuschauer entstehen. Diese soll dem HC Kriens-Luzern als neue Heimstätte dienen, aber auch nationale Sport- und Kulturanlässe beherbergen. Zur Querfinanzierung der Halle sollen zwei Wohnhochhäuser von 50 bzw. 110 Meter Höhe gebaut werden. Gegen den Bebauungsplan wurde das Referendum ergriffen, weshalb am 29. November in der Stadt Kriens über das Projekt abgestimmt wird. (rk)

Dass eines der Gebäude 110 Meter hoch werden soll, hat laut Toni Bucher, Verwaltungsratspräsident der Pilatus-Arena AG, den einfachen Grund, dass die Gebäudehöhe die Halle querfinanziert. Er wies zudem darauf hin, dass das entsprechende Land auch bebaut würde, sollte das Krienser Stimmvolk die Pilatus-Arena am 29. November ablehnen. «Weil das Gebiet bereits Bauland ist, sind Häuser in der Regelbauhöhe von 45 Metern möglich», sagte Bucher. Auch dann könnten immer noch rund 220 Wohnungen entstehen. Mit dem aktuellen Projekt sind es deren 415.

Halle für Events oder regionale Vereine?

Vor rund 250 Zuhörerinnen und Zuhörern setzte sich auch FDP-Einwohnerrat Beat Tanner für die Pilatus-Arena ein. Er sprach von einem «Leuchtturmprojekt für die Stadt Kriens und die ganze Zentralschweiz.» Einerseits würden Vereine verschiedenster Sportarten mehr Platz erhalten. Andererseits könnten auch grössere Sportanlässe oder Konzerte durchgeführt werden. Nick Christen, CEO der HC Kriens-Luzern AG und Initiant der Pilatus-Arena, pflichtete bei und hielt fest: «Wir hatten schon sehr viele Anfragen für Cupfinals und Events.»

Peter Mattmann erhob den Vorwurf, dass von der Eventhalle in erster Linie Investoren, das Eventbusiness und überregionale Sportgruppen profitieren würden. «Die gesamte Last, wie die Verschlechterung der Lebensqualität, tragen aber wir Krienser alleine», so Mattmann. Christen konterte, dass Events nur einen kleinen Teil der Auslastung ausmachen würden. Die Halle könne von Vereinen, dem Uni- und dem Schulsport genutzt werden.

Uneinigkeit über finanzielle Auswirkungen

Beat Tanner rechnet mit positiven Auswirkungen der Pilatus-Arena auf die Krienser Finanzen: «Ich bin sehr optimistisch, dass die Steuererträge steigen.» Er verwies zudem auf die Mehrwertabgabe von 5,7 Millionen Franken, welche die Stadt Kriens erhält. Sie beteiligt sich im Unterschied zum Kanton Luzern und dem Bund nicht finanziell am Projekt.

Gegner sehen jedoch Kosten auf die Stadt zukommen: «Für Kriens summieren sich hohe finanzielle Risiken auf», sagte Peter Stofer, Einwohnerrat der Grünen. So werde es zum Beispiel für die Kinder, die in der Überbauung leben, ein neues Schulhaus brauchen. Stofer befürchtet zudem, dass sich die Halle nicht rentabel betreiben lässt. «Sollte die Betreibergesellschaft Konkurs gehen, müsste der Krienser Steuerzahler in die Bresche springen.»

Diesem Argument widersprach Nick Christen: «Wir rechnen damit, dass die Halle nach sechs Jahren selbsttragend ist.» Bis dahin seien die Investoren bereit, ein Defizit zu decken. «Wir sind der Überzeugung, dass wir die Halle zum Fliegen bringen und kein Geld von den Krienser Stimmbürgern brauchen», sagte Christen. Er verwies auf die Swissporarena, bei welcher dies funktioniert habe. Sodann meldete sich Walter Stierli, ehemaliger FCL-Präsident und Mit-Initiant der Swissporarena, zu Wort und bestätigte: «Die privat betriebene Stadion-AG hatte in den letzten 10 Jahren keine Probleme. Das Konzept für die Swissporarena funktioniert zu 100 Prozent.»

Krienser Stadtrat steht hinter dem Vorhaben

Am Podium, das von den Liberalen Senioren Kriens und der Ortspartei der FDP organisiert wurde, war auch Stadtrat Maurus Frey (Grüne) zu Gast. Er erläuterte die Position des Krienser Stadtrates. «Wir stehen voll und ganz hinter dem Projekt, weil es uns erlaubt, im Gebiet Kriens-Mattenhof und Luzern-Süd einen wichtigen Schritt vorwärts zu machen», sagte Frey. Die Zentrumslage des Gebietes lasse nur eine sehr dichte Nutzung zu. Mit dem vorliegenden Projekt werde jedoch ermöglicht, dass ein Lebensraum entstehe, der «Mehrwert für uns alle bringt».